Обзор Smarterra FitMaster Aura. Умные часы на все случаи жизни

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Smarterra, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами умные часы FitMaster Aura, получившие под свое управление все необходимо для слежения за состоянием своего здоровья.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в компактной стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри упаковки находятся сами часы и документация.

Внешний вид и функционал

Перед нами компактные, стильные часы, которые сумеют привлечь к себе внимание. Корпус устройства выполнен из качественного пластика. К сборке и качеству материалов у нас никаких нареканий не появилось.

На лицевой стороне размещен 1.3 дюймовый, цветной сенсорный экран с подсветкой. Яркости экрана достаточно, чтобы видеть отображаемую информацию в солнечную погоду.

Чуть ниже от дисплея размещена сенсорная кнопка управления.

На противоположной стороне расположены датчики: акселерометр и встроенный пульсометр, позволяющие измерять артериальное давление, уровень кислорода в крови и частоту сердцебиения. Кроме того, данные показатели можно измерять при помощи своего смартфона. Для этого необходимо установить на свое мобильное устройство приложение Lefun Health, после чего синхронизировать часы.

Силиконовый ремешок съемный, что позволяет заменить его на любой другой.

Заряжаются умные часы при помощи подключения к USB-порту. Для этого необходимо отсоединить один из ремешков.

Емкость аккумулятора составляет 150 мАч. Полной зарядки устройства хватает приблизительно до 3х недель работы. Как нам кажется, это очень даже неплохие показатели.

Благодаря тому, что данные часы получили влагозащиту IP67, пользователи могут использовать устройство даже во время тренировок в бассейне.

Меню часов разделено на несколько вкладок и переключаться между ними можно при помощи сенсорной кнопки, коротко нажимая по ней. Для запуска, к примеру секундомера, необходимо перейти к данному пункту, после чего нажать и удерживать сенсорную кнопку управления.

В часах также предусмотрена весьма полезная функция «Поиск телефона». Если вы никак не можете найти свой телефон, то включите данную функцию, после чего ваше устройство будет издавать громкий сигнал.

Шагомер

Режим тренировка

Датчик сердцебиения

Показатель SpO2

Датчик давления в крови

Умный будильник

Напоминание о бездействии

Напоминание о необходимости выпить жидкость

АнтиВор

Селфи

Уведомление о входящих сообщениях и звонках

Что касается функционала данных часов, здесь есть все необходимое для современного человека:

Любителям фотографировать себя понравится функция управления камерой смартфона. Функция включается непосредственно при помощи мобильного приложения. Пользователям дается возможность делать селфи при помощи потряхивания умными часами.

Итоги

Другими словами, если вы ведете активный образ жизни, часто занимаетесь спортом и вам необходимо следить за состоянием своего здоровья, то умные часы Smarterra FitMaster Aura идеально подойдут для этого.Подводя итоги по Smarterra FitMaster Aura следует отметить, что перед нами одни из самых доступных умных часов, которые не ударят по вашему бюджету. Кроме того, благодаря своей неплохой начинке, устройство получило под свое управление все необходимые функции, позволяющие не только следить за состоянием своего здоровья, но и получать уведомления о сообщениях и звонках с вашего смартфона. Благодаря мобильному приложению вы легко сможете получить полную статистику вашего дня: сколько шагов вы прошли, какое расстояние, сколько калорий сожгли и даже мониторить свой сон. Лично нам кажется, что Smarterra FitMaster Aura полностью оправдывает свою стоимость и бьет большинство конкурентов на повал. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Характеристики