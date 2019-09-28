Обзор Smarterra SmartLife ZEN. Фитнес-часы с функцией измерения артериального давления

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогие умные часы от Smarterra, позволяющие контролировать свое состояние здоровья и следить за активностью. Встречайте, перед вами модель SmartLife ZEN.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Часы Smarterra SmartLife ZEN

Кабель USB

Документация

Устройство поставляется в компактной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса. Внутри упаковки находятся:

Внешний вид и функционал

Часы Smarterra SmartLife ZEN, как нам кажется, сумеют привлечь внимание прекрасной половины человечества своим привлекательным дизайном и компактными габаритами. Корпус устройства выполнен из прочного пластика. В нашем распоряжении часы в белом цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Силиконовый ремешок, при необходимости, можно заменить на любой другой. Разработчики использовали интересную систему крепления, к которой необходимо привыкнуть.

Сверху размещен сенсорный, 0.96-дюймовый IPS дисплей с подсветкой. Яркости экрана, как нам кажется, будет достаточно для повседневного пользования. Однако прямых попаданий солнечных лучей экран все же не любит.

На одной из боковых граней корпуса часов обосновался защищенный разъем USB для зарядки аккумулятора. Емкость аккумулятора составляет 120 мАч. Этого вполне достаточно, чтобы активно пользоваться девайсом около недели.

Снизу спрятаны датчики (акселерометр и встроенный пульсометр). Другими словами, устройство может просчитывать не только пройденное количество шагов, расстояние и показать сколько калорий вы сожгли, но и измерить артериальное давление пользователя.

Для полноценной работы устройства необходимо скачать и установить на свой смартфон специальное мобильное приложение Yoho Sports, позволяющий вести детальную статистику состояния вашего здоровья и сохранять полученные результаты. Кроме того, здесь же вы можете запустить функцию измерения пульса и артериального давления и сразу же хранить полученные результаты в вашем телефоне. Кроме того, при синхронизации часов с вашим смартфоном, на устройство будут приходить уведомления о телефонных звонках, сообщениях и т.д.

Пользователям понравится возможность управлять затвором камеры смартфона. Для этого достаточно перейти в соответствующее меню, после чего просто встряхнуть рукой, на которую одеты часы, камера автоматически сделает фото.

Меню часов разделено на несколько вкладок, где есть отдельный пункт «Спорт», позволяющий пользователям выбирать несколько представленных режимов для занятие спортом: шаги, прыжки на скакалке, пресс. Для перехода в соответствующий режим необходимо нажать по сенсорному экрану и удерживать палец. Для перехода в следующий пункт достаточно коротко нажимать по экрану часов. Разобраться в настройке и работе девайса можно интуитивно.

Итоги

Особенности

Тип: умные часы

Совместимость с ОС: iOS, Android

Уведомления: SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter

Материал браслета/ремешка: силикон

Способ отображения времени: цифровой (электронный)

Влагозащита: IP67

Сменный браслет/ремешок

Регулировка длины браслета/ремешка

Вес: 25 г

Тип экран: IPS, сенсорный, с подсветкой

Диагональ экрана: 0.96"

Разрешение: 96x128

Число пикселей на дюйм (PPI): 100

Уведомление о входящем звонке

Интерфейсы: Bluetooth 4.0, USB

Мониторинг сна, калорий, физической активности

Датчики: акселерометр, встроенный пульсометр

Емкость аккумулятора: 120 мАч

Время ожидания: 300 ч

Время работы в активном режиме: 200 ч

Время зарядки: 100 мин.

Измерение артериального давления

Датчик побуждения к активности

Управление камерой смартфона

Подводя итоги по часам Smarterra SmartLife ZEN, следует отметить, что перед нами многофункциональное устройство, получившее под свое управление все необходимое для того, чтобы пользователь мог следить за состоянием своего здоровья. Стильный дизайн, качественные материалы и сборка, возможность измерять свой пульс, артериальное давление, количество пройденных шагов, отличный аккумулятор и доступная цена – все это, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Часы Smarterra SmartLife ZEN сумеют стать отличным подарком для ваших близких. В любом случае устройство полностью оправдывает свою стоимость. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.