Обзор Star Wars: Галактика героев. Неплохая попытка

2019-12-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Star Wars: Галактика героев; [124]
Разработчики мобильных игр довольно часто берут за основу популярную франшизу и делают по ней крутой проект, зарабатывая уйму денег. Нужно понимать, что работает это не всегда, но иногда разработчикам все же удается выпустить достойный продукт. Сегодня мы поговорим о том, как именно им это удается и в чем секрет данной игры. Буде интересно.

Сюжетная линия

Собственно, стоит понимать, что разработчики не планировал удивлять нас увлекательной сюжетной линией, которая дает ответы на какие-то действительно важные вопросы. Разработчики хотели увлечь игровым процессом, что вполне понятно. С другой стороны, без сюжетной линии вообще оставить игру не могли, так что проект получил свой сюжет в виде коротких вставок с текстовыми диалогами, в ходе которых нам рассказывают некоторые условности повествования. Ничего удивительного заметить мне не удалось, ведь сценаристы явно старались не очень сильно, но если вы прямо фанат данной киновселенной и хотите получать от нее удовольствие, то вам понравится. История прямолинейная, но этого хватает, чтобы вы были мотивированы двигаться дальше и воевать с опасными врагами. Конечно, очень хотелось бы чего-то более интересного, но давайте не будем забывать, что это бесплатная игра.

Геймплей

Игровой процесс здесь достаточно просто и точно скопирован с массы других популярных игр в этом же жанре. Во время боя ваша команда встраивается с левой стороны, а команда противника — с правой. Далее, вы начинаете атаковать врага, а враг будет обороняться и атаковать в ответ. Побеждает тот, кто убьет противника первым. Однако в нашем случае, даже если мы победили врага, нужно двигаться дальше — иногда на уровне сразу несколько волн врагов и их всех нужно уничтожить для перехода на следующий уровень. Во время боя вы можете использовать обычные атаки или специальные умении персонажей, плюс можно совершенно спокойно лечиться, выбирать цель, которую нужно атаковать. Гибкости в геймплее почти нет, но бои весьма зрелищные и увлекательные. Особенно если у вас в составе есть джедай, который наносит тонну урона при помощи своего светового меча.

Встроенные покупки

Естественно, без встроенных покупок в игре не обошлось, что вполне понятно — разработчики делают игру про «Звездные войны» бесплатной, что говорит об их желании привлечь больше внимания игроков. Внутри самой игры при этом есть достаточно много полезных бонусов за реальные деньги, которые фанатам очень понравятся. Можно покупать сундуки и открывать их, получая интересных персонажей, которые обладают целым перечнем преимуществ перед обычными героями. Это действительно влияет на игровой процесс — если у противника обычные персонажи, а у вас элитные, то вы сможете побеждать даже без особой прокачки, хотя ее тоже можно существенно ускорить за счет вложения реальных денег. Это довольно сильно влияет на игровой процесс, так что не стоит надеяться, что игра без доната позволит сильно подняться в рейтинге игроков по всему миру. Это крайне тяжело.

Итог

Конечно, игра пользуется популярностью среди геймеров и будет ею пользоваться еще довольно длительное время, так как франшиза сейчас на пике. Все смотрят новую часть франшизы, наслаждаются качественным сюжетом, а потом хотят продлить удовольствие уже в игре. Мне лично игра понравилась своей задумкой, но без вложения реальных денег добиться успеха будет практически нереально, так что нужно понимать этот момент. Если вы хотите играть долго, то может что-то и выйдет, но даже за месяц набрать хороший состав не получится.

Комментарии и отзывы Star Wars: Галактика героев
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