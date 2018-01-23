Обзор Subnautica. Лучшая "выживалка" в 2018 году

2018-01-23, Автор - Влад Волошин; Продукт - Subnautica; [106]
Не могу сказать, что я большой фанат игр в жанре выживания, так как исторически сложилось, что почти все игры этого жанра выходят в раннем доступе и навсегда там и остаются. Только посмотрите на количество популярных игр в этом жанре и вы поймете, почему разработчики так активно работают в направлении «выживалок». Люди фанатеют от такого рода игр, им хочется выживать в виртуальном мире и сражаться с разного рода опасностями, ведь в случае неудачи вы просто потеряете своего персонажа в игре, это не страшно.

Однако, у большинства игр из этого жанра есть большая проблема - они из раннего доступа не выходят. Создается какой-то условный Rust с громадным набором возможностей, которые криво реализованы на старте, разработчик обещает все поправить в будущем и просто продает копии игры, выпуская патчи раз в месяц. Когда игра уже всем надоест, разработчик просто забудет о ней или выпустит крутой патч и вновь будет продавать копии.

В этом плане игра Subnautica меня очень порадовала - я попал в нее еще до релиза, то есть в раннем доступе поиграть тоже удалось, и она оказалась весьма играбельной. То есть, без всех этих багов странных, непонятных механик и всего в таком духе. Игра полностью готова и если вы прямо сейчас в нее зайдете, то получите тьму удовольствия и забудете обо всем на свете. Это, пожалуй, важнейший параметр при выборе игр из жанра выживания - игра должна быть завершенной, только в этом случае можно покупать.

Геймплей

Игровой процесс завязан на выживании, только вот сама игра построена на основе планеты, полностью (практически) покрытой водой. Если вы привыкли бегать по лесам и стрелять из винтовок, то здесь все кардинально иначе - у вас есть кислород и его запас, под водой свои правила жизни, свои особенности. Здесь нельзя просто плыть вглубь пещеры и надеяться на клад. Вы можете умереть от недостатка кислорода, можете умереть от хищника, можете ничего в пещере не найти.

В начале игры нам нужно активно погружаться под воду и искать в окрестностях своей спасательной шлюпки какие-то ресурсы. Это может быть кварц, может быть титан, вы можете ловить некоторых рыбок и потом получать из них еду, фильтровать воду и так далее. Вариантов использования животных просто масса, правда некоторые скорее вас будут расценивать как цель, а не вы их.

Когда у вас есть основные средства для выживания - вода и еда, можно задуматься о поиске ресурсов для создания следующих предметов - ножа, фонарика, сканера, ремонтного модуля или строительного модуля. Лучше всего сделать нож и сканер, так играть будет приятнее и легче. Собираете ресурсы, строите базу, строите какие-то новые устройства для изучения подводного мира, улучшаете это все. Здесь настолько много всего, что голова пойдет кругом.

Атмосфера

Эту игру все хвалят за атмосферу и я полностью согласен, что она здесь шикарная. Представьте себе ситуацию - ваш громадный корабль терпит крушение и вы вместо спокойного путешествия просыпаетесь в спасательной шлюпке метр на метр, внутри все дымит, все сломано, у вас в руках огнетушитель, а когда взбираетесь на верхушку этого спасательного плота, то видите, что вокруг вода. Везде вода, ей нет края, нет суши вокруг и вы не знаете что у вас под ногами.

Ныряем под воду и видим, что здесь своя жизнь - рыбки, которые могут вас прокормить и акулы, которые прокормятся вами, ценные ресурсы и бескрайние пустынные территории, тоннели и пещеры, леса и много чего интересного. Это все выглядит красиво, пока вас что-то не начнет преследовать - тогда атмосфера легкой прогулки меняется на желание выжить.

Нырять ночью - страшно до безобразия, особенно в начале игры. Хищники опасны и агрессивны, везде могут настигнуть и убить. Ресурсов не так много, чтобы вы сразу что-то крутое собрали, придется долго искать, копить, собирать и думать.

Собственно, передать эту атмосферу словами я не смог бы при всем желании - нужно погружаться и только тогда вы поймете, почему эта игра так цепляет игроков по всему миру. Она правда шикарная, она непередаваемая и здесь у вас кожа не раз мурашками покроется.

Строительство

В игре очень круто реализовано строительство, что меня еще больше удивило. Я думал, что мой модуль плавучий станет компактным домом на всю игру, однако, через какое-то время, появилась возможность постройки базы и тогда я посмотрел на игру совершенно с другой стороны. Вы можете найти самую оптимальную позицию для базы, дабы было удобно добираться до точек с ресурсами, например, или чтобы всплывать наружу было быстрее. Либо же найдите остров и расположите базу там.

Далее, у вас просто тьма вариантов постройки - можно комбинировать модули, делать разные конструкции, прокладывать тоннели и прозрачные повороты, ставить внутри зданий кровати, разные средства для крафта и хранения, солнечные батареи и так далее. База может разрастаться, ее можно улучшать и модернизировать, а ведь это лишь часть игры, представляете!

Итог

Пожалуй, я не совру, если скажу, что от игры я остался в восторге полнейшем. Это именно тот продукт, который позволяет вам взглянуть на жанр выживания совсем иначе, под углом качества и увлекательности.

В игре реализован сам процесс выживания (падение уровня кислорода, жажда, голод и здоровье), реализована система изучения мира, добычи ресурсов. Плюс, есть возможность строить, улучшать и планировать свою базу, или базы, что существенно повышает ваш интерес к продукту.

И, что самое интересное, здесь тьма экипировки и техники, которые позволяют вам плавать, стрелять, драться и замораживать врагов.

Игре ставлю десять из десяти. Без вопросов. Зашел в режим выживания и провел шесть часов в поисках ресурсов. Зашел в свободный режим и провел еще десяток часов за постройкой базы. Лучшее, во что я играл в этом году!

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