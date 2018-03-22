Обзор Surviving Mars. Покорять новые миры не так просто

Я достаточно долго ждал релиза Surviving Mars и надеялся, что разработчики меня удивят. Сама тема колонизации Марса мне близка, да и массе других пользователей тоже, так как Илон Маск постоянно говорит о возможности отправить человека на отдалённую планету в самое ближайшее время. Пока инженеры и космонавты готовятся покорять Марс, мы будем делать тоже самое, только в виртуальном мире. Стоит сразу отметить, что игра далека от казуального жанра и тут нужно много думать, запоминать, уделять время микро-менеджменту, следить за ресурсами, складами, настроением жителей и так далее.

Игровой процесс

Создавали проект Haemimont Games, которые ранее создавали Tropico с третьей по пятую часть включительно. И, заимствование массы игровых механик видно невооружённым глазом, хотя я бы не сказал, что являюсь ярым поклонником этой серии экономических симуляторов. Но, идентичные игровые механики, работа с персонажами и вот эти все мелочи очень и очень схожи. Играя в Surviving Mars меня не покидало ощущение, что я нахожусь в очень крутом DLC к Tropico, хотя не скажу, что это как-то раздражает или огорчает. Нет, игра шикарная во многих своих проявлениях, но разработчики явно отталкивались от своих предыдущих продуктов.Описать все игровые механики довольно сложно, ведь я не уверен, что за своё время игры успел увидеть прямо всё, что сюда добавили. Однако, игра настолько увлекает своим вниманием к деталям и разнообразием всего, что оторваться от игрового процесса действительно тяжело. Для начала нас высаживают на Марс в виде незримого наблюдателя и правителя, людей здесь ещё нет, зато есть роботы и вездеходы с разными возможностями. Нам нужно оборудовать Марс до прилёта людей, чтобы те не выращивали картошку в небольших палатках, как в фильме «Марсианин».Строим солнечные и ветровые электростанции (на Марсе нет ветра, кстати), ставим батареи, потом добавляем испарители влаги, цистерны для воды, водонапорные башни, кислородные установки, прокладываем трубы. Вообщем, налаживаем основные условия для проживания будущих поселенцев. После этого строим купол, строим там здания для проживания, производство и ждём наших людей с Земли.

Графика

Дальше игра предоставляет вам громадные возможности для развития — можно спокойно исследованиями заниматься, можно строить больше поселений, можно углубиться в тему добычи полезных ископаемых. Помимо этого, нужно бороться с разного рода проблемами вроде песчаных бурь, метеоритного дождя и прочих катаклизмов. Добавим сюда уникальных персонажей, каждый из которых может впасть в депрессию или запить в баре, с этим тоже нужно работать, иначе вся эта система работников будет неэффективной. Собственно, работе с населением уделяется большая часть игрового процесса, нужно читать характеристики и склонности персонажей, отправлять их на работу, делать всё для их комфорта и решать текущие проблемы. В этом плане игра очень хорошо себя преподносит и играть действительно очень и очень интересно. Местами даже сложнее решать локальные проблемы, чем в «тропическом» аналоге.Графическая составляющая игры приносит тьму удовольствия и даже сначала не веришь, что это вот создавала не громадная студия, а небольшой отряд профессионалов. Например, вы можете приблизить камеру настолько, что роботов можно рассмотреть вблизи, а можете отдалить камеру и посмотреть на город целиком. Это круто, что каждый элемент прорисован настолько детально, что можно играть в упор к предметам и персонажам, но ничего не будет раздражать или «замыливать» картинку. Помимо этого, обязательно стоит обратить внимание на эффекты, анимации, мелочи, которые лишь кажутся незначительными.

Сложность

Например, очень стильно реализована анимация закрытия солнечных батарей. Как только на них попадает песок или просто солнце скрывается за горизонт, панель складывается. Это выглядит очень реалистично, а ведь я еще не говорю про купло, под которым живут наши персонажи! Стекло выглядит очень натурально, оно покрывается пылью, сквозь него пробиваются лучи солнца и все в таком духе. Персонажи и мелкие постройки смотрятся довольно качественно. Вообщем, в плане графики игра меня порадовала на сто процентов — пыль из-под колёс вездеходов, солнечные лучи, прорисовка мелких деталей. Это настолько круто, что нужно смотреть самому, словами всей картинки не передать.Стоит сразу отметить, что проект создавали для любителей сложных экономических симуляторов. И проявляется это не в том, что ресурсов будет не хватать, либо же вас кто-то будет атаковать и мешать добывать ресурсы. Нет, в этом плане игра весьма дружелюбна и мешать вашему развитию будете лишь вы сами, да пару метеоритных дождей. В плане ресурсов здесь все достаточно адекватно, изобилия не будет, но строить поселения и развиваться можно.

Сложность создает количество мелких механик и деталей, за которыми нужно следить. Например, у каждого персонажа есть своя история, свои характеристики, умения и специализация. Местами есть вопросы к сценаристам, например, что делает на Марсе человек без образования, но чаще всего профессии довольно нужные попадаются. Вам нужно следить за тем, чтобы персонажи работали в своей сфере, иначе продуктивности не будет, следить за их настроением, за какими-то потребностями и желаниями. Когда купол с людьми один — окей, легко справляешься. Когда у меня было четыре купола, жизнь стала невыносимой, так как не мелкие детали нужно тратить массу времени.

Итог: 7/10

Плюс, здесь нет внятного обучения — как добыть то, как построить это, как расположить базу. Есть небольшие подсказки в текстовом виде, но по ним не совсем понятно что от тебя хотят. Всё это нужно додумывать самому, пробовать, экспериментировать и только тогда начинает что-то получаться. Если вы фанат жанра, то такие вот исследования вам принесут массу удовольствия, если нет, то просто понижайте уровень сложности.Разработчикам удалось привлечь громадное количество пользователей благодаря реализации идеи колонизации Марса. Это круто, так как сейчас любой, кто знает что-то про космос, мечтает попасть в другие миры. Игра позволяет нам попробовать этот другой мир на вкус, показывает, насколько это может быть тяжело, опасно и долго. Но, итоговая цель того стоит — если вы будете правильно всё делать, то уже спустя некоторое время колония на Марсе откажется от ресурсов с Земли и можно будет наоборот помогать нашей родной планете.

Для тех, кто любит сложные экономические симуляторы и бредит космосом — игра идеальная. Да, есть огрехи, но для хардкорного игрока это лишь очередной вызов. Плюс, у игры есть продвинутый редактор карт, так что подождите пару месяцев, поиграйте в сюжетную линию, а потом умельцы выкатят такое количество своих вариаций про выживание, что можно будет забыть обо всём на свете и играть только в Surviving Mars.