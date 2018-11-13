Обзор TSIOQUE. Красивая головоломка

Довелось мне поиграть в довольно забавную и увлекательную игру под названием TSIOQUE. Стоит отметить, что ранее подобные игры я не любил и последний раз проходил что-то из жанра Point & Click классе в третьем. Это значит, что оценивал проект я не как ярый поклонник жанра, а как обычный пользователь, который много времени тратит на игры и может отличить добротный продукт от того, что аудитории не понравится. Собственно, только за два прошедших месяца удалось пройти около двадцати ААА-новинок, сами понимаете. И я хочу сказать, что хотя сама идея TSIOQUE и сюжетная линия мне безумно зашли, некоторые моменты мне не понравились совершенно. Собственно, давайте я сначала расскажу о позитивных моментах, чтобы вы понимали, как можно смотреть на эту вселенную, как относиться к игровым механикам и для кого вообще создавали эту красоту. Итак, давайте представим, что вы маленькая девочка.

Геймплей

За основу игрового процесса взята условная головоломка. Наш персонаж, маленькая принцесса, должна сбежать из-под стражи и двигаться дальше, но на ее пути постоянно встречаются разного рода противники. Например, стража никак не хочет отпускать заключенную и постоянно норовит проткнуть нас копьем. Благо, героиня наша тоже не пальцем деланная и спокойно может разобраться со стражниками, нужно лишь придумать, как это сделать. К примеру, бежит на вас стража по узкому мостику. Убегать некуда, прятаться тоже. Зато можно позвать на помощь паука и тот выключит освещение, из-за чего наши враги свалятся вниз с мостика и можно будет двигаться дальше. Иногда подобные решения нужно принимать очень быстро, иногда есть возможность постоять и подумать. Благо, попыток у нас будет очень много — нужно лишь понять в чем суть задачи, а потом решить ее, применяя логику.

Логика

Некоторые игровые моменты вводили меня в ступор, из-за чего приходилось проходить казалось бы простые ситуации довольно длительное время. Например, та же ситуация с мешком на веревке. Вы бы знали сколько времени я убил на то, чтобы понять, как правильно уйти от преследования. А решение было прямо под носом, нужно было лишь подумать немного не так, как я бы думал в подобной ситуации. Постепенно геймер будет привыкать к происходящему и поймет, почему нужно делать так, а не иначе. Но сначала вы будете думать «со своей колокольни» и это не всегда сходится с мыслями разработчиков уровней.

Не понравилось

Я понимаю, что игра построена в своем собственном стиле и графику обсуждать глупо. Но, иногда в подобных играх, которые вроде как не являются хардкорными, разработчики немного выделяют те предметы, с которыми можно взаимодействовать. Здесь этого нет, что странно, но мы это можем списать на делание сделать игровой процесс более сложным. А вот анимацию выгородить никак не могу, это уже фирменный стиль. Описать это довольно просто — представьте, что вы смотрите мультфильм, но не 30 кадров в секунду, а 15. Часть движений идет рывками, как будто дизайнер поленился нарисовать все движения до конца. И это жутко бесит.

Итог

Сначала я думал, что это игра для детей, однако геймплей быстро дал понять, что ничего подобного — здесь нет места детям. Задания довольно трудные даже для взрослого человека, иногда просто сидишь и ломаешь голову над тем, что же здесь нужно делать и так далее. Зато уровней очень много, есть что-то вроде сюжета и все вместе это выглядит неплохо, довольно гармонично. Не скажу, что я прямо рекомендую игру всем и вся, но здесь намного больше хорошего, чем плохого. Это важный момент для современного игрового проекта.