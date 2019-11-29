Обзор Tecno Camon 12. Лучший за свои деньги

Комплект поставки

Удивительно, но при громадном ассортименте смартфонов от самых разных брендов многие пользователи считают, что получить достойное устройство с хорошими характеристиками можно лишь на уровне флагманов за тысячу долларов. Сегодня мы окончательно разрушим данный миф, и расскажем вам о смартфоне Tecno Camon 12, который при достаточно низкой стоимости может похвастаться и высокой производительностью, и отличными камерами, и стильным дизайном, и качественным дисплеем. И, поверьте, это лишь малая часть того, чем устройство нас будет удивлять. Итак, не будем затягивать со вступлением — самое время открыть коробку и посмотреть, что же там внутри.Смартфон поставляется в достаточно компактной коробке, которая в ширину лишь немного больше, чем сам смартфон. На лицевой стороне коробки можно заметить изображение устройства, качество полиграфии порадовало. На тыльной же стороне коробки можно найти краткий список характеристик смартфона и массу дополнительной технической информации.

Дизайн корпуса

Внутри коробки находится сам смартфон, плюс небольшая коробка-конверт и отдельный поддон с кабелем зарядки, блоком зарядки и наушниками.В конверте пользователь обнаружит гарантийный талон (12+1 месяц гарантии), техническую документацию, фирменный силиконовый чехол и, что самое приятное, защитное стекло для защиты дисплея. То есть, после покупки смартфона вам не нужно бежать в магазин за чехлом и стеклом — всё это уже есть в коробке, достаточно лишь наклеить защитное покрытие и нацепить чехол.Комплект поставки получился крайне богатым — современные смартфоны обычно нас таким не радуют.Начнём с фронтальной стороны устройства, так как она наиболее интересная в данной ситуации. На лицевой стороне можно заметить довольно большой дисплей, который слева, справа и сверху обрамлён довольно тонкой рамкой. Она настолько небольшая, что при выключенном дисплее складывается ощущение, будто вся лицевая сторона и есть дисплей. Сверху над дисплеем в рамке разместили еле заметный динамик, а снизу, под экраном, размещён небольшой «подбородок». Это необходимый элемент для подключения шлейфа дисплея, так что абсолютно все современные смартфоны отправляются в релиз с более толстой рамкой в нижней части.

Отдельно стоит выделить фронтальную камеру — она размещена в вырезе дисплея, но об этом мы поговорим немного позже, так как это очень важный элемент дизайна и его действительно стоит обсудить подробнее.

На тыльной стороне тоже всё довольно стильно и лаконично — производитель решил отказаться от ненужных декоративных элементов и оставил только то, что действительно необходимо. К примеру, в левой части тыльной стороны расположена вертикальная площадка чёрного цвета, на которой размещены три камеры и вспышка. Под камерой есть небольшая аккуратная надпись, а по центру тыльной панели расположен сканер отпечатков пальцев. Добавляем внизу корпуса логотип компании и всё, на этом декоративные элементы подходят к концу.

Отдельно хотелось бы сказать про цветовую схему. Tecno Camon 12 продаётся в трёх цветах — Aurora Purple, Sky Cyan и Dark Blue. Первый является градиентом от фиолетового к синему, второй — от голубого к золотистому, а третий — от чёрного к тёмно-синему. Все три варианта смотрятся очень интересно, особенно если посмотреть на рынок чёрно-бело-серых смартфонов без какой-либо изюминки. На такую красоту натягивать силиконовый чехол явно не захочется.

Аппаратные клавиши управления расположены на правой боковой грани — две клавиши в составе «качельки» громкости и одна клавиша для блокировки дисплея.

На левой боковой грани расположен слот под SIM-карту и карту памяти.

На верхнем торце нет никаких элементов.А на нижнем располагается динамик, USB-порт, разговорный микрофон и разъём для наушников.

Экран

Это всё технические детали, которые позволят вам получить представление о том, как смартфон выглядит, какие у него декоративные элементы и так далее. Однако ещё хотелось бы сказать про ощущения от использования гаджета. Во-первых, благодаря закруглённым краям Tecno Camon 12 очень удобно лежит в руке, не врезается в пальцы и не норовит выскользнуть. Им действительно комфортно пользоваться одной рукой длительное время. Во-вторых, качество сборки максимально высокое. Нет люфтов, скрипа, проблем с установкой лотка SIM-карты и так далее. Смартфон выглядит привлекательно и собран очень качественно.Дисплей у данного смартфона очень интересный. Диагональ достигает каких-то нереальных 6,52 дюйма — это очень большой экран, на котором можно будет с комфортом смотреть и фильмы, и сериалы, и фотографии с отдыха, и игры запускать. Разрешение при этом составляет 1600 на 720 точек, то есть HD+ с большим соотношением сторон. Картинка достаточно плотная, чтобы даже при чтении книг или сообщений в социальных сетях с расстояния в тридцать сантиметров вы не видели пикселей, а это главный показатель правильного соотношения диагонали к разрешению.

Также стоит отдельное внимание уделить вырезу в дисплее — он представлен «каплей» в верхней части экрана, куда производитель поставил фронтальную камеру. Благодаря этому удалось сделать габариты устройства более компактными при довольно приличной диагонали экрана. И, что самое приятное, никакого дискомфорта данное инженерное решение не вносит. Вырез в форме «капли» не отвлекает, не требует дополнительного пространства и никак не влияет на ваш опыт использования гаджета. При этом у вас всегда есть возможность сделать снимок на фронтальную камеру.

Более того, многие пользователи переживают, что данная камера будет им мешать в использовании гаджета. Смею вас обрадовать — камера в вырезе дисплея совершенно не мешает и позволяет наслаждаться контентом в полной мере. Стоит понимать, что камера очень небольшая и вырез для нее тоже минимальный. Благодаря этому при просмотре фильмов или во время прохождения игр никакого дискомфорта нет. На диагонали в 6,52 дюйма такая небольшая «капля» вообще не кажется заметной, а через неделю использования любой другой смартфон покажется вам отсталым и неинтересным.

Железо

С цветопередачей, яркостью и углами обзора тоже никаких проблем нет — производитель использует дорогую качественную IPS-матрицу, которая априори не может разочаровать качеством изображения. Если вы большой фанат просмотра контента со своего смартфона, то Tecno Camon 12 явно порадует вас качеством дисплея.Мы не нарушаем традицию и тестируем производительность смартфонов в два этапа. На первом мы гоняем устройство по всем популярным синтетическим тестам, чтобы потом потенциальный покупатель мог взять и наглядно сравнить два-три смартфона по цифрам из бенчмарка. Стоит сказать, что синтетика не является объективным методом оценки мощности смартфона, ведь некоторые процессоры в бенчмарке показывают заоблачные результаты, а в играх выдают низкую частоту кадров. Именно из-за этого мы тестируем гаджеты ещё и в реальных сценариях использования — в играх, программах и повседневной жизни.

Результаты тестирования в синтетических тестах вы можете увидеть ниже — смартфон показывает те же результаты, что и ближайшие конкуренты по сегменту. Процессор MediaTek Helio P22 с восемью вычислительными ядрами и пиковой тактовой частотой 2,0 гигагерца выдаёт неплохие результаты как на одном ядре, так и на многопотоке. А графический ускоритель PowerVR GE8320, который входит в систему-на-чипе, справляется с играми и воспроизведением видео в высоком разрешении без каких-либо трудностей. Для смартфона среднего уровня это отличная платформа, которая балансирует между энергоэффективностью и производительностью.

Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, а хранить личные данные производитель предлагает на накопителе объёмом 64 гигабайта. Также есть возможность поставить карту памяти объёмом до 128 гигабайт, если встроенной памяти вам окажется мало. А теперь давайте поговорим о реальных сценариях использования, которые куда более наглядно показывают возможности смартфона, чем синтетика.

Для начала мы запускали казуальные игры — раннеры, «три-в-ряд» и всё в таком духе. Весьма ожидаемо смартфон справился без сучка и задоринки, ведь мощности у процессора более чем достаточно для таких задач. С приложениями вроде мессенджеров тоже вопросов не возникало. Даже если у вас запущено в фоне десять приложений, то смартфон вполне плавно позволяет между ними переключаться. За всё время тестирования мы ни разу не заметили каких-то лагов или глюков системы, что очень даже хороший показатель.

Автономность

В более тяжёлых играх, естественно, нагрузка на процессор возрастает. Например, в мобильной версии PUBG пришлось понизить настройки графики до низких, чтобы картинка была достаточно плавной. Однако в этом тоже нет ничего удивительного, ведь смартфон довольно бюджетный, а тестировали мы его в самых тяжелых играх. Тем не менее, поиграть можно будет в абсолютно любые проекты, просто иногда приходится немного снизить настройки качества графики, чтобы уровень частоты кадров был более высоким. Для устройства за такую цену производительность отменная.Мы тестировали смартфон в трёх сценариях использования. Первый — активное использование буквально не выпуская гаджет из рук. Второй — общение в социальных сетях, браузер, почта и прочие радости жизни. Третий — автор пользуется смартфоном так, как привык в повседневной жизни. Теперь давайте поговорим о полученных результатах.

Первый вариант использования показал, что батареи на 4000 мАч предостаточно, чтобы вы с удовольствием играли в игры, пользовались социальными сетями, общались в мессенджерах посредством мобильного интернета, звонили, читали новости и перед сном ставили смартфон на зарядку с 15-20% заряда. Это очень хороший показатель, которого мы, если честно, совершенно не ожидали. Однако это факт — смартфона хватает для активного использования в течение суток более чем.

Камеры

Второй сценарий оказался ещё менее прожорливым. Автор обзора брал смартфон, активно листал социальные сети, общался в мессенджерах, листал новости и так далее. в данном сценарии нет игр и общее время использование гаджета тоже меньше. Как итог — смартфона хватает на двое суток. То есть, утром понедельника вы снимаете устройство с зарядки, а перед сном во вторник ставите гаджет на зарядку. Шикарный показатель для современного смартфона с большим дисплеем и высоким разрешением.Третий сценарий — звонки, почта, мессенджеры. Это стандартный сценарий использования смартфона для большинства пользователей, ведь не все мы играем в игры, смотрим фильмы или тратим жизнь на Instagram. В данном режиме смартфон проживает целых трое суток. То есть, утром понедельника смартфон снимается с зарядки и ставится на зарядку вечером среды, имея при этом ещё 15-20% заряда. Исходя из этого можно смело заявить, что устройство демонстрирует шикарные показатели автономной работы.На тыльной стороне смартфона расположена система из камер, которая позволяет получать красивые кадры в совершенно разных ситуациях. Начнём с основного датчика изображения с разрешением 16 мегапикселей. Снимает очень хорошо даже при комнатном освещении — нет проблем с количеством получаемого на сенсор света, цвета передаются довольно реалистично, без чрезмерной яркости или сочности. Качеством снимков мы более чем удовлетворены — для публикации в социальные сети такой контент подходит идеально, да и распечатать фотографию с отпуска в семейный альбом тоже можно. Всякое разрешение конечного кадра позволяет кадрировать изображение, чтобы избавляться от лишних элементов или подгонять фотографию под необходимый формат для печати.

Второй датчик изображения может похвастаться разрешением 8 мегапикселей и широкоугольным объективом. Это очень крутая штука в путешествиях — заснять красивые пейзажи или архитектуру на стандартный объектив довольно трудно, так как они просто не поместятся в кадр, а вот с широкоугольным объективом все получается отлично. Более того, если вы решите снять селфи в большой компании, то «ширик» тоже подойдёт — больше людей попадут в кадр.

Третья камера на 2 мегапикселя отвечает за глубину резкости — благодаря этому камера предоставляет функцию снятия кадра с эффектом боке, то есть с размытием заднего плана. Стоит сказать, что с простыми объектами камера справляется отлично, но если вы попробуете сфотографировать девушку с длинными волосами, да ещё и в ветреную погоду, то могут быть ошибки с размытием. Правда, стоит отметить, даже флагманы за тысячу долларов с такими сценами не справляются, так что в минусы камеры это записывать не будем.

Отдельно хотелось бы похвалить функцию двукратного зума — качество изображения не искажается и не падает, но объекты на кадре существенно приближаются. Это очень полезно во многих бытовых ситуациях, когда нужно сфотографировать текст или ценник в магазине, а стандартная камера удалённые объекты просто не захватывает. Ниже мы прикладываем ссылку с оригинальными изображениями, снятыми на данный смартфон, чтобы читатели нашего сайта могли самостоятельно оценить качество снимков. Однако прямо сейчас можно с уверенностью заявить, что смартфон снимает очень хорошо. Даже фронтальная камера не подвела, а AR-режим вовсе поднимет настроение в любой ситуации.Снимки:

Итог

Оригиналы снимков. Фронтальная камера тоже порадовала качеством снимков, которые даже при среднем освещении получаются довольно четкими. Все дело в двойной вспышке на лицевой панели — два источника освещения позволяют сделать снимок более ярким и четким. Более того, вы можете настроить параметры вспышки самостоятельно, для этого достаточно просто провести пальцем по дисплею.Давайте подведём итоги, чтобы было понятно, почему этот смартфон нам так понравился. Дело в том, что при довольно низкой стоимости у него есть хороший большой дисплей, производительная начинка, много встроенной памяти, стильный дизайн корпуса, хорошая система камер и очень гибкая в настройке операционная система. Производитель использует свой фирменный лаунчер под названием HiOs поверх Android 9 и это выглядит действительно удобно — можно настроить массу параметров, меню и функций, чтобы «выжать» из смартфона максимум возможностей. На текущий момент в своём сегменте это лучшее устройство, которое явно можно посоветовать всем ценителям инноваций.

Цены Tecno Camon 12:Россия —Украина —Казахстан —