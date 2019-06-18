Обзор Tecno Spark 3 Pro. Лучший за свои деньги

2019-06-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tecno Spark 3 Pro; [176]

Комплект поставки

Поставляется смартфон в коробке с цветной полиграфией. На фронтальной стороне коробки изображен сам смартфон, на тыльной стороне можно найти информацию об основных преимуществах данной модели. Упаковка довольно стильная и аккуратная.

После снятия крышки коробки пользователю сразу предстает смартфон. Под ним расположен дополнительный отсек, внутри которого и расположена вся комплектация.

В комплект поставки входит силиконовый чехол достаточно высокого качества, защитная пленка на экран, наушники, кабель зарядки, блок зарядки, инструкция и скрепка. Весьма богатый набор — обычно в коробку со смартфоном кладут исключительно зарядку. В случае с данной моделью, вы получаете неплохие наушники для прослушивания музыки, плюс не нужно бежать в магазин за пленкой или чехлом — у вас все это будет сразу из коробки. За это производителя можно смело похвалить.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели смартфона расположен дисплей с достаточно компактными рамками справа и слева. Сверху у нас имеется вырез в дисплее, на котором располагается фронтальная камера, вспышка и динамик. Данный элемент дизайна стал настоящим трендом и если вы хотели пользоваться стильным современным устройством, то этот гаджет ваши потребности удовлетворил с лихвой.

В нижней части фронтальной панели размещена более толстая рамка, которая необходима для установки шлейфа дисплея.

На правой боковой панели у нас расположена качелька громкости и клавиша блокировки экрана.

На левой панели расположен лоток для сим-карты и карты памяти. В этом плане все достаточно стандартно и привыкнуть к аппаратным элементам на корпусе можно буквально за несколько минут.

На тыльной стороне устройства расположена основная система из двух камер и четырёхдиодная вспышка, сканер отпечатков пальцев и логотип компании. Стоит отметить, что камера расположена на отдельной платформе и немного выпирает за пределы корпуса. У нас на обзоре побывала модель в цвете Midnight Black — тыльная крышка выполнена из чёрного материала с декоративным элементом в стиле звёздного неба. Выглядит достаточно привлекательно, особенно когда «звёзды» переливаются на солнце.

Смартфон довольно легкий и компактный, что при столь приличной диагонали дисплея действительно радует. Использовать устройство удобно, боковые панели отлично ложатся в руку, переключать громкость или блокировать экран можно одной рукой. За внешний вид смартфона можно смело ставить твердую пятерку.

Дисплей

Диагональ дисплея составляет 6,2 дюйма при разрешении 1500 на 720 точек. Картинка довольно плотная, если можно так выразиться, яркая и сочная, пикселей не рассмотреть без увеличительного стекла. Понравилась цветопередача — чёрный цвет действительно выглядит чёрным, цветовая гамма не искажается. Это большой плюс и данный факт указывает на то, что IPS-матрица, которая используется в смартфоне, весьма неплохого качества. Углы обзора тоже довольно достойные и смотреть фильмы или сериалы даже в компании будет удобно — искажения по горизонтали и вертикали практически нет.

Отдельно хотелось бы отметить вырез в дисплее, на котором размещены камеры и датчики. Многие пользователи, которые еще не свыклись с новым трендом, очень боятся, что данный элемент дизайна помешает использовать гаджет с комфортом. На самом деле все очень умно реализовано — во время использования интерфейса приложений «ушки» справа и слева от выреза используются для индикаторов времени, уровня заряда батареи и так далее. Во время просмотра фильмов или запуска игр эти «ушки» становятся черными, полностью исчезая. Вы получаете полноценный прямоугольный дисплей, на котором можно с комфортом смотреть что-угодно.

Камера

Очень удивила основная система камер (13 Мп + 2 Мп) — она снимает действительно хорошо. Конечно, в помещении с плохим освещением картинка получается не очень резкая и с шумами, но это проблема любых камер смартфонов. Зато при хорошем освещении или вовсе на улице в дневное время суток картинка получается очень четкая, насыщенная, резкая. Очень удобно снимать пейзажи, фотографировать архитектуру.

Кроме того, понравилась система, которая просчитывает глубину резкости и размывает фон при портретном или предметном фото. Работает размытие быстро, без артефактов. Если вы хотите заниматься мобильной фотографией на начальном уровне, то можно смело брать данный смартфон и отправляться на фотоохоту — возможностей у гаджета предостаточно. И, конечно, режим с наложением масок в реальном времени очень порадует фанатов Snapchat — теперь вам даже отдельных приложений загружать не нужно, все уже есть в ОС смартфона.

Примеры фотографий:













Фото в оригинале.

Производительность

Мы провели целый ряд синтетических тестов и результаты нас вполне устроили. За производительность смартфона отвечает процессор Helio A22, работающий на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,0 гигагерца. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 2 гигабайта, а хранить личный контент вы можете на встроенной памяти на 32 гигабайта. Конечно же, никто не запрещает поставить карту памяти до 128 гигабайт и получить дополнительное пространство для фильмов, фотографий и музыки. Стоит отметить, что слот не спаренный, так что вы можете поставить и две SIM-карты, и карту памяти одновременно.







Можно посмотреть скриншоты из синтетических тестов, если вам интересны сухие цифры. Но, куда интереснее было посмотреть на возможности смартфона в играх. И, что удивительно, все хорошо — смартфон с легкостью запускает и PUBG Mobile, и красивые гоночные симуляторы, и шутеры. Стоит уточнить, что мы запускали игры на средних или минимальных настройках графики. С более казуальными проектами, естественно, проблем вовсе нет.

В приложениях вроде мессенджеров или браузера Tecno Spark 3 Pro тоже показал себя отлично — нет мелких подтормаживаний, проблем с перезагрузкой программ или загрузкой из фонового режима. В целом, производительность устройства в повседневной жизни удовлетворительная, даже если вы целитесь на тяжелые игры с очень сложной графикой.

Итог

Современный рынок смартфонов приучил пользователей к тому, что за производительное устройство с хорошим дисплеем и камерой нужно отдать очень много денег. Tecno Spark 3 Pro легко расправляется с этим мифом, демонстрируя нам массу возможностей и приличную производительность за вполне скромную сумму. Камера снимает отлично, экран яркий и сочный, можно смело играть в мультиплеерные шутеры и вообще не знать о лагах.

Если у вас нет какой-то ярой привязанности к определённому бренду или вы считаете, что в смартфоне важнее функции, а не логотип на задней крышке, то стоит обратить внимание на этот гаджет. В своём классе он один из лучших.

Комментарии и отзывы Tecno Spark 3 Pro
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