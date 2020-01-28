Обзор The Coma 2: Vicious Sisters. Очень зловеще

Сеттинг

Очень часто разработчики хорроров забывают, что пугать геймера монстрами или скримерами совершенно не обязательно, можно просто создать атмосферу, при которой игрок будет пугаться каждого звука и шороха. Сегодня мы посмотрим на редкого представителя, который это все умеет и успешно практикует. Поверьте, игра принесет вам море впечатлений.

Сюжет

Разработчики порадовали нас достаточно привлекательным сеттингом Японии с их местными школами, обычаями и общей картинкой на дисплее. Правда, нужно понимать, что красочных ярких локаций здесь не будет, ведь игра все же хоррор и она нацелена на то, чтобы вас пугать, а не на развлечение или познавательные мотивы. Мне очень понравилось, как разработчики продумали переходы между локациями, когда одна комната сменяется другой и вы лишь по оттенкам понимаете, что нужно ждать от этого помещения. Да и будем честными — японская школа является лучшим местом для различных мистических вещей, которые напугают игрока до потери пульса. Разработчиков можно похвалить за то, что они настолько умно проработали локации — игра ощущается буквально на кончиках пальцев. Особенно The Coma 2: Vicious Sisters понравится тем, кто в целом любит японскую тематику и смотрит местные мультфильмы.

Геймплей

Нужно понимать, что история The Coma 2: Vicious Sisters довольно необычная и ее, конечно же, никто спойлерить не будет. Однако я могу настоятельно порекомендовать внимательно изучать каждый кадр во время повествования и вслушиваться в каждый диалог, чтобы понять суть происходящего и разобраться в виртуальном мире. Сценаристы довольно умело жонглируют эмоциями игрок — сначала вы будете ощущать жалость, потом смятение, потом полное непонимание происходящего, потом вновь грусть и разочарование, после этого — беспробудный страх. Все это перевешивается с довольно интересными диалогами и открытиями, которые позволяют взглянуть на обычную школу совершенно под иным углом, а происходящие на экране события совершенно иначе будут смотреться, когда вы немного разберетесь в сюжете. Это мне очень понравилось — проект вызывает бурю эмоций и переживаний.

Итог

Изначально я подумал, что игра будет состоять из квестовых цепочек и общения с персонажами — вы путешествуете по миру, узнаете что-то новое, наслаждаетесь красивой картинкой на экране и постепенно подвигаетесь дальше. Однако довольно быстро разработчики объяснили, что зло, заключённое в этом виртуальном мире, вполне может нанести вам существенный урон и просто так бегать по локациям никто не даст. Нужно не только собирать ресурсы, но и крафтить из них предметы, дабы в случае столкновения с врагом не получить невероятных увечий. Это очень круто меняет ход игры — сначала вы лишь говорите, а потом начинается настоящее выживание, когда разговаривать вообще не хочется. И это круто, что авторы сумели так скомбинировать геймплейные мотивы, влияя на ощущения игрока прямо во время прохождения. Особенно понравился контраст между спокойными диалогами и выживанием против зла.

Да, The Coma 2: Vicious Sisters подойдет далеко не всем, так как игра вынуждаемого думать, анализировать и постигать. Вы как будто попадаете на страницы книги, в которой играете главную роль. Кому-то подобные игровые мотивы понравятся — в этом случае увлекательное и довольно страшное путешествие превратится в лучшее времяпрепровождение. Если же думать и разгадывать вам не по душе, то все равно стоит попробовать. Настолько необычных ужастиков, если можно так выразиться, я уже давно не видел.