Обзор The Dark Eye: Memoria. Вторая часть даже лучше первой

В своё время немцы решили порадовать аудиторию, которая ранее наслаждалась классными настольными играми, интереснейшей ролевой игрой The Dark Eye: Chains of Satinav. Она понравилась антуражем, классными локациями, увлекательными персонажами и историями, так что вторая часть не заставила себя долго ждать — это прямое продолжение сюжетной линии. Конечно, до консолей игра добралась спустя восемь лет, хотя уже на релиза она была немного устаревшей в плане графики, но на сюжете это никак не сказалось.

Сюжетная линия

Стоит сказать, что разработчики с момента релиза первой части данной истории неплохо так прокачали свои навыки в написании увлекательных сюжетов, что не может не радовать. Конечно, в The Dark Eye: Chains of Satinav тоже была классная история, очень увлекательная и простая в освоении, но во второй части сценаристы разгулялись на славу. Герон, главный герой всего повествования, смог спасти Нури от лап злых сил, но в итоге она превратилась в ворона. Герон решил найти местного мудреца, который может помочь в решении проблемы, но он сам не планирует ничего толком рассказывать — вместо этого он задаёт загадку, которую нам нужно будет разгадывать всё время в игре. И это настолько увлекает, что оторваться от геймплея вам будет достаточно тяжело, особенно если понять определенные тонкости игрового процесса. Всё же это не аркада какая-то, а весьма сложная ролевая игра.

Геймплей по старым чертежам

Нужно понимать, что это хотя и ролевая игра до мозга костей, но она создавалась с упором на повествование, так что никаких невероятных игровых механик здесь нет. Есть диалоги, есть отличный рассказ и весьма интересные локации, но как такового экшена в игре нет и не будет. С другой стороны, это было весьма ожидаемо, так как разработчики изначально делали игру с упором на историю и диалоги, а не на драки, перестрелки и так далее. Из интересных элементов стоит выделить переплетение сюжетной линии с Садией — она то и дело мелькает на экране, демонстрируя нам другую сторону этой истории. Не сказать, что я сразу понял, что происходит на экране, но это достаточно крутая задумка, которой в первой части истории не было. В целом, геймплей остался абсолютно тот же, что неудивительно, но он вполне способен приносить удовольствие и наслаждение, а большего мы и не требуем.

Локации

Несмотря на то, что игра выпущена, мягко скажем, достаточно давно по меркам современного рынка видеоигр, это всё равно очень стильный проект, позволяющий без труда наслаждаться картинкой на экране. Особенно мне понравилась детализация локаций — всё нарисовано очень круто и интересно, каждая локация запоминается, каждый персонаж выглядит харизматично и уникально, ни у кого нет однотипных черт лица или скучных рассказов. В буквальном смысле игра завораживает, она перемещает вас в мир сказки, где всё весело и необычно, где даже самый странный и скучный персонаж выглядит эталонной демонстрацией того, что в мире фэнтези нет шаблонов. За это игру тоже стоит похвалить, она очень быстро влюбляет в себя пейзажами и локациями.

Итог

Мне очень понравился такой стиль игры, хотя, конечно, на рынке ничего подобного сейчас нет даже близко. Разработчики рассказывают увлекательную историю, которая радует с первых минут и до самого конца, очень классные здесь персонажи, они обладают собственной харизмой и дают возможность полностью погрузиться в этот виртуальный мир. Другое дело, что это игра для тех, кто любит читать, воспринимать и фантазировать — экшена здесь нет, а сама история при желании и спешке проходится очень уж быстро.
Комментарии и отзывы The Dark Eye: Memoria
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