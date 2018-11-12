Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!...

Изначально я очень скептически отнесся к игре про вора. Симуляторов подобного плана было очень много, но большая их часть вам точно не понравится. Тем не менее, я начал играть в Thief Simulator и постепенно начал влюбляться в эту игру. Вот правда — стоит себе сбоку PlayStation 4 с пятью крутыми эксклюзивами, а я играю в этот симулятор. Потому что не оторваться! Разработчики очень грамотно продумали систему прокачки, игровые механики и массу мелких деталей, чтобы в итоге вы получали максимум удовольствия и не хотели отсюда уходить. Собственно, я наиграл в первый же вечер часов пять и еле встал из-за компьютера. На следующий день ситуация повторилась и теперь пришло время рассказать вам о том, почему я настоятельно рекомендую эту игру всем, кто хочет насладиться жизнь виртуального вора. Да, воровать мы будем много, но главная фишка совершенно не в этом.

Сначала изучи

Стоит отметить, что в этой игре не будет ситуаций, когда вы просто приходите к дому, крадете оттуда пару телевизоров и уходите по своим делам. Нет, разработчики продумали массу моментов, требующих от вас внимания и сноровки. Для начала обратите внимание на миникарту — там отмечены случайные прохожие и радиус их поля зрения. Если решили постоять возле дома и изучить его, то на вас тоже могут обратить внимание. Решили пробраться внутрь? Можно взломать замок на входной двери, можно забраться в окно (разбить его или сделать отверстие стеклорезом), можно пробраться на второй этаж по лозе и там уже орудовать. Однако, не забывайте, что в доме могут быть жильцы и они сразу же вызову полицию, как только вас заприметят. Нужно изучить их график жизни, после чего действовать, пока дома никого нет или пока хозяева спят. Будет непросто, но постарайтесь тихонько собирать вещи и рыскать по ящикам.

Не воруй всё подряд

В начале игры стоит брать всё, что плохо лежит — кастрюли, сковородки, электронику и так далее. За первую кражу предмета дают десятикратный опыт, дальше уже думайте, какие вещи стоят дороже. Нет смысла набивать инвентарь вазами по 3 доллара, если можно украсть глобус или гитару за 220 долларов. Правда, стоимость предметов можно узнать только в ломбарде, но не так уж трудно запомнить, какие предметы стоят дороже, чтобы потом не тратить время зря. Даже с улучшением инвентаря настоятельно рекомендую запоминать цены и красть только то, что стоит дороже 20 долларов.

Улучшения

Постепенно наш персонаж будет развиваться, повышать свой уровень. С уровнем открываются новые предметы — отмычки более высокого класса, всевозможные устройства для взлома электроники и так далее. Опыт мы получаем за успешные кражи, так что если вам не хватает денег и опыта для нового инструмента, то отправляйтесь на охоту — исследуйте дома, следите за жильцами, потом забирайте всё ценное и повторяйте до того момента, пока не получите необходимые ресурсы. Тогда можно будет отправиться в новые дома и грабить уже их, получая еще больше денег. Процесс очень даже увлекательный.

Итог: 10/10

Игра настолько крутая, насколько это вообще можно себе представить. Масса интересных механик, влияющих на развитие событий, привлекательная графика, реалистичная физика езды на автомобиле, масса заданий и предметов для кражи. Геймплей приносит тонну удовольствия, хотя здесь есть время и для изучения локаций, и для прощупывания плана, и для быстрой и аккуратной кражи. Одна из лучших игр за последнее время, а ведь мне приходится по долгу службы играть очень и очень много. Уже посоветовал Thief Simulator своим друзьям и вам тоже советую — разработчики старались не зря.