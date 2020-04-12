Обзор Totally Reliable Delivery Service. Смешной симулятор курьера

Игровой процесс

Достаточно часто к нам на обзор попадают компьютерные игры, которые при небольшом бюджете обладают весьма привлекательными преимуществами. Теперь пришло время посмотреть на очередную новинку, которая действительно удивила и порадовала. Чем? Сейчас буду рассказывать более подробно, чтобы все поняли, почему игра мне понравилась.

Управление

Стоит сказать, что игровой процесс в Totally Reliable Delivery Service достаточно простой, но благодаря обилию различных интересных ситуаций получается наслаждаться процессом в полной мере. Сначала нашему персонажу нужно пойти к складу посылок, где он получает саму коробку, после чего эту коробку нужно в целости и сохранности дотащить до автомобиля. После этого мы уже едем к нужной точке, а потом там выгружаем посылку, получая за это очки. Правда, конечно, это упрощенный пересказ всего происходящего, тогда как на самом деле доставить хотя бы коробку до транспортного средства уже очень тяжелая задача, ведь можно в любой момент уронить посылку на пол или ударить ее о что-то, после чего она будет помята. И когда посылка получит урон, вы потеряете часть баллов, которые можно было получить за успешную поставку, так что стоит вести себя крайне аккуратно и спокойно.

Графика

Разработчики сделал упор на реалистичность физики, так что если вы хотите насладиться происходящим, то нужно будет потратить львиную долю времени на то, чтобы изучить, как правильно двигаться и как управлять своим курьером. Скажу сразу — это тяжело, практически нереально, но попробовать стоит. Все же разработчики делают огромный упор на этом и управление после определенного процесса привыкания начинает приносить море удовольствия. Нужно управлять руками героя, аккуратно двигаться, чтобы он не упал на спину или не завалился на бок, при этом нужно еще управлять своим транспортным средством. В этом плане разработчики большие молодцы и при достаточно сложной и проработанной физике управление все же оказалось мне понятным. Не скажу, что я прямо гуру и могу дотащить каждую посылку без падений, но после пары часов игры некоторые моменты мне стали понятны и привычны, а это главное.

Итог

Единственным недостатком игры Totally Reliable Delivery Service можно назвать графическую составляющую, которая, конечно, оставляет желать лучшего. Разработчики были стеснены в средствах и не могли позволить себе реалистичную картинку, так что решили пойти путём смешного сеттинга, делая упор на весьма простые полигоны, простые текстуры и очень простенькую картинку. В итоге играть интересно, но достаточно быстро глаза начинают уставать от того, что в видите у себя на экране. Если для вас это не проблема и общее качество картинки не вызывает у вас какого-то удивления, то можно спокойно играть и наслаждаться. С другой стороны, если вы хотите получить от игры максимум удовольствия и графика для вас важна, то этот проект все же заставит пересмотреть свои взгляды на общую картину происходящего. Все ж графика здесь очень простая, моментами даже слишком.

Не могу сказать, что игра меня прямо поразила и теперь я только в нее и играю. Нет, такого не было, так как проект все же достаточно простенький, он не вызывает невероятных эмоций, не разрывает границы жанра. С другой стороны, стоит отметить, что проект при достаточно низкой стоимости позволяет получать от геймплея море удовольствия и радости, а нам большего от подобных релизов ничего и не нужно. Было бы странно требовать от игры за такую сумму того же, что мы требуем от игр ААА-уровня с сотнями миллионов в бюджете на разработку.