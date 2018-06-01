Предварительный обзор Vernee V2 Pro. Шикарное устройство

В последнее время производители мобильных телефонов с известными именами стали просить за свои устройства слишком много денег. Например, планка в 1000 долларов достигнута сразу несколькими топовыми производителями, что для пользователя означает огромный удар по бюджету. Однако, давайте будем честными — это весьма завышенная стоимость. Намного интереснее посмотреть в сторону доступного смартфона с аналогичными характеристиками от менее известного бренда. Да, ваши знакомые не будут терять сознания от того, что вы купили самый дорогой смартфон на рынке, но кого это интересует? Главное, что за небольшую сумму денег вы можете получить крутой смартфон с высокой мощностью и большим дисплеем. Требовать большего от Vernee V2 Pro я бы не стал, он и так за свои деньги выдает намного больше потенциальных конкурентов. Сегодня я расскажу вам более детально о данном устройстве, чтобы вы понимали за что будете платить свои деньги. Стартовали продажи Vernee V2 Pro - http://grbe.st/RqkEA_ и красная версия - http://grbe.st/h7Ghvy

Характеристики

За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio P23. Это довольно мощная модель, которой хватит с головой для запуска всех современных игровых продуктов, приложений развлекательного или рабочего характера. Основан процессор на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой 2,5 гигагерца, это один из самых мощных вариантов на современном рынке. За графику новинки отвечает контроллер Mali G71-MP2, он отлично справляется даже с самыми требовательными современными играми. Поддерживать производительность данного смартфона будет оперативная память на 6 гигабайт. Этого с головой хватит на то, чтобы вообще приложения из фона не убирать и все время с ними работать. Встроенная память реализована накопителем на 64 гигабайта. Для хранения личного контента хватит, но никто не мешает вам заказать карту памяти большего объема.

Дизайн корпуса

Нас производитель очень порадовал тем, что на фронтальной стороне устройства нет вставки, которая бы перекрывала часть монитора. То есть, у вас полноценный дисплей с минимальными рамками справа и слева, снизу и сверху. Выглядит это довольно круто, ведь можно с комфортом смотреть фильмы, ничего не перекрывает ваш обзор. На тыльной стороне у нас размещена система из двух камер, сканер отпечатков пальцев, вспышка и логотип. Боковые грани неплохо раскрасили в красный цвет, очень ярко выглядит и привлекает внимание буквально сразу.

Бонусы

Очень понравился дисплей — при диагонали в 6 дюймов разрешение составляет 2160 на 1080 точек. Этого предостаточно для того, чтобы вы с комфортом могли заниматься любимыми делами и не портить при этом зрение. Соотношение сторон составляет 18:9, для фильмов самое оно, да и все остальные приложения сейчас оптимизированы под такое соотношение сторон. Помимо этого, устройство получило защиту по сертификату IP68, то есть вы можете бросать устройство на пол, не переживать о воде и грязи, песке и низких температурах. Конечно, это большое преимущество для тех, кто не любит аккуратно использовать свой смартфон.

Итог

При своей стоимости этот смартфон можно смело назвать лучшим устройством на рынке. Серьезно, здесь же имеется защита от падений и сколов, есть производительный процессор и массу других преимуществ, которые должны принести радость и удовольствие активному пользователю. И, что самое главное, девайс стоит заметно дешевле всех своих конкурентов, которые продаются по баснословным ценам. Не вижу никакого смысла переплачивать за устройство с известным логотипом, ведь он никаких ощутимых преимуществ не предоставляет.