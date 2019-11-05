Обзор Walking Zombie 2. Стильная игра про зомби

Геймплей

Графика

Сегодня речь пойдет о довольно необычном продукте, который разработчики отдают бесплатно. Однако внутри, естественно, есть встроенные покупки, которые влияют на игровой процесс. Давайте посмотрим на игру и решим, стоит ли отдавать за нее свои деньги в формате доната или все же не стоит этого делать. Итак, давайте посмотрим поближе.Меня игра Walking Zombie 2 очень порадовала своим игровым процессом — разработчики показали достаточно интересные мини-игры, которые уместно вписаны в сюжетную линию и это делает прохождение заданий более увлекательным и радостным. Вы не просто бегаете по локациям в поисках врагов для уничтожения, но и довольно часто выполняете какие-то второстепенные задачи, которые позволяют отвлечься от стрельбы. Мне очень понравилась игра с взломом замка и это, как по мне, позволяет игре выбиться на фоне основных конкурентов по жанру. Они, конкуренты, делают упор на стрельбе и гринде, тогда как авторы данного проекта делают упор исключительно на веселье. Это мне понравилось и именно по этой причине я могу сказать, что игра увлекательная и ее можно советовать абсолютно всем. Вам не нужно скучать в ожидании нового оружия или экипировки — игра и без этого вполне достойно развлекает.

Управление

Также порадовала проработка графики — разработчики показали довольно высокий уровень мастерства и порадовали привлекательным виртуальным миром. Конечно, до реализма здесь очень далеко и на самом деле разработчики не смогли позволить себе нечто невероятное, но если вы хотите именно красивую картинку, то игра в этом плане не разочарует. Кроме того, стоит понимать, что большинство игр с реалистичной графикой и большим количеством текстур требуют от вашего компьютера большей вычислительной мощности, а она есть далеко не у всех. С этой же игрой никаких проблем не возникает — вы можете совершенно спокойно играть практически на любом компьютере и не ощущать проблем с частотой кадров. Мне кажется, что это довольно важный момент, ведь производительность компьютера часто не позволяет насладиться красивым игровым миром или продвинутыми механиками.

Итог

Кроме того, авторы проекта позаботились об удобном управлении и показали достаточно крутой продукт, который выглядит стильно и современно, плюс отлично ощущается игроком. Здесь нет ненужных действий или клавиш, которые заставляют ваши пальцы танцевать на клавиатуре, нет ничего ненужного. Более того, проект порадовал отличной технической частью — ничего не лагает, не выкидывает ошибки, нет серьезных багов и недоработок. Учитывая, что это не ААА-проект даже близко, я ожидал большого количества дыр и проблем, а оказалось, что работает все отлично и вообще нет нареканий на техническую часть игры. Повторюсь — это удивительно, ведь буквально каждая вторая игра сейчас готова вас разочаровать своей неисправностью. Здесь же мы получаем полностью рабочий продукт и лично меня это радует. Наверное, в последнее время было слишком много плохих игр, если отсутствие багов мы уже считаем преимуществом.

Игра распространяется на условно-бесплатной механике, которая позволяет вам получить доступ к игре бесплатно. Конечно, внутри есть встроенные покупки и это довольно грустно, но стоит сказать, что авторы проекта не вынуждают вас покупать что-либо, можно играть без вложений. Я, к примеру, играл без доната и разработчики нам тоже ничего не предоставляли, но сражаться было весело и задорно. Хотя, конечно, некоторые декоративные элементы выглядят очень круто и их прямо хочется купить.