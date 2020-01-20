Обзор What The Golf? Просто и со вкусом

Безумие

Частенько при написании обзора на очередную игру мне в голову приходят мысли о том, что проект безыдейный, скучный и однообразный. Однако сегодня ситуация изменилась кардинально — разработчики показали нам весьма интересный проект, который порадовал увлекательными уровнями и совершенно нестандартным набором преимуществ. Всем советую!

Геймплей

Разработчики понимают, что удивить современного игрока достаточно тяжело — практически нереально. Мы уже видели все варианты геймплея, изучили сотни уникальных игровых механик и получили тонну удовольствие от самых различных сеттингов. Как в данной ситуации можно привлечь внимание аудитории? Авторы What The Golf? решили, что нужно создать нечто сумасшедшее, чтобы геймер увлекся именно этим. И у них отлично получилось — сначала вы будете думать, что это какой-то бред и как вообще можно играть в гольф домом или кошкой, а потом приходит понимание, что все эти невероятные вещи на экране являются частью задумки разработчиков. И тогда вы действительно начнете получать удовольствие от происходящего на дисплее, будете наслаждаться попаданиями в лунку и все в таком духе. Нужно просто осознать тот факт, что безумия на экране — часть сеттинга, важнейший элемент игрового мира.

Уровни

Игровой процесс What The Golf? полностью завязан на ударах по мячу, вот только иногда его здесь просто нет. Основная часть игры происходит на дополнительных уровнях, но для попадания на них нужно сначала добить мяч до лунки, открыть заблокированную дверь, а потом уже отправляться на приключения. То есть, игровой процесс построен по одному шаблону — вы видите перед собой основную локацию, на которой расположены лунки и заблокированные двери. Для того, чтобы их разблокировать, нужно сначала «закрыть» все лунки на локации. После этого открывается новая дверь, там есть новые лунки и новая закрытая дверь. Постепенно игрок продвигается вперед, открывая все новые и новые локации, получая от этого море удовольствия и положительных эмоций. Главное приблизительно запоминать то, как расположены лунки на карте, иначе можно что-то интересное пропустить.

Итог

Главной изюминкой игры являются ее уникальные уровни, которые в буквальном смысле удивляют до глубины души каждый раз. Сначала мне предложили поиграть в гольф котиком вместо мяча (котик был не против), потом нужно было управлять сразу двумя десятками клюшек, которые разлетались в самые разные стороны, потом пришлось играть в 2D-гольф, после чего разработчики предложили заменить обычный мяч мячом со способностями Человека-паука. И это все происходит буквально в течение пяти минут игрового времени! Довольно быстро приходишь к мысли, что ты уже вроде все видел и все пробовал, как вдруг разработчики снова вас чем-то удивляют и показывают действительно невероятный продукт. Даже страшно представить, что меня ждет впереди, ведь я наиграл часа два и уже увидел столько всего удивительного, что страшно представить. С другой стороны, неизведанное притягивает внимание.

Игра, без всякого сомнения, шедевральная. Да, это не ААА-продукт, но это не значит, что вы не получите от проекта море положительных эмоций и радости. Здесь отлично реализованы все геймплейные элементы, достаточно хорошо проработаны уровни, которые очень увлекают и заставляют играть еще и еще. Графика приятная и простая, так что на любом компьютере игра будет работать отлично и без тормозов. Я не нашел в игре ни одного недостатка, который мог бы разочаровать пользователя. Смело могу посоветовать всем и каждому.