Обзор Wood 'n Stones. Весьма душевная игра

2020-01-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Wood 'n Stones; [88]
В последнее время у нас на сайте выходит все больше обзоров на игры от небольших независимых студий. Причина тому довольно простая — разрабочики из небольших студий могут экспериментировать, демонстрируя уникальные проекты, механики или сеттинг. Конечно, сегодня ничего такого не будет, но все равно сегодняшний гость стоит внимания.

Геймплей

Собственно, Wood 'n Stones — классическая rogue-like игра, то есть в ней вы будете умирать с откатом всех достижений и ресурсов. Такие игры хороши тем, что они максимально однообразны, но при этом позволяют наслаждаться игровым процессом в течение весьма длительного времени. У данной игры геймплей точно такой же — у нас есть персонаж, который путешествует по миру и своей дубинкой ломает камни, деревья и преграды на своем пути. При этом древесина и камни складываются в наш инвентарь, предоставляя пользователю возможность наблюдать за своим прогрессом. Однако в этом игровом мире есть еще и динозавры, которые не прочь поживиться нашим персонажем, а значит от них нужно будет защищаться. Если не сможете — игра будет окончена и нужно будет начинать с самого начала. Согласитесь, звучит не очень привлекательно, но это и есть игровой процесс данного проекта. Понравится далеко не всем.

Управление

Игра представлена с видом сбоку, так что управление разработчики свели до предельного минимума — у нас есть клавиша для атаки дубинкой и есть клавиши для передвижения влево и вправо. Собственно, это и есть все управление, которое вы можете использовать для сражений с потенциальными врагами и сбора ресурсов. Нельзя сказать, что столь простое управление привлекает игроков, ведь здесь нет никакой гибкости, нет возможности стать мастером и благодаря своим навыкам побеждать врагов. Нет, разработчик представляет вам минимум, который ограничивает игрока и не дает ему раскрыть свой потенциал. Ведь вы не сможете хитро победить динозавра громадных размеров двумя кнопками движений и атаки. Да, есть плюс в том, что привыкать к игровому процессу вообще не нужно, ведь вы буквально со старта можете начинать активно играть и получать удовольствие. Но нам все же хотелось бы больше гибкости.

Виртуальный мир

Еще перед загрузкой игры я посмотрел на скриншоты проекта и понял, что Wood 'n Stones не будет удивлять меня графической составляющей. Впрочем, это вполне ожидаемо, ведь игра выпускается независимым разработчиком, а обычно у них нет большого бюджета на красочную графику. Более того, разработчики не обладали достаточным бюджетом, чтобы нарисовать хотя бы объемную картинку, так что мы получили просто плоскую игру с видом сбоку, которая состоит из однотипных ландшафтов, деревьев и камней, плюс иногда пробегают динозавры. Все, ничего дополнительно в графическом плане вы не увидите, так что удивлений не будет. Но, естественно, такая простенькая графика позволит наслаждаться контентом даже на слабом компьютере, что тоже является преимуществом — не у всех есть мощные компьютеры, а играть хочет практически каждый.

Итог

Wood 'n Stones не является ААА-проектом, так что ожидать от игры чего-то крутого или необычного не стоит. Это просто интересный проект от небольшой студии разработчиков, которые решили представить нам «рогалик» в необычном сеттинге с довольно простеньким геймплеем. Цена за эту игру, конечно же, слишком высокая и брать проект за полную стоимость я бы не рекомендовал, но по скидке или даром — очень даже неплохой вариант провести какое-то время перед дисплеем. Да и динозавры выглядят довольно привлекательно.

Комментарии и отзывы Wood 'n Stones
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