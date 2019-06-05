Обзор XERA: Survival. Суровое выживание

Геймплей

Игр про выживание очень много и далеко не всегда они хорошие, к сожалению. Но, иногда нам все же попадаются достойные проекты, которые стоят внимания и приносят достаточно удовольствия, чтобы можно было проект посоветовать другим пользователям. Сегодня именно о такой игре и пойдет речь — разработчикам удалось заинтересовать даже меня, а ведь я поиграл в такое количество выживалок, что голова идет кругом.

Управление

Собственно, в игре про выживание нужно выживать, а это значит, что опасность может настигнуть вас в любую минуту и в любой части карты. Конечно, сначала ты спокойно бегаешь по домикам, собираешь там ресурсы и даже не думаешь о том, что тебя кто-то может убить, но довольно быстро в голову прилетает пуля от того, кто следил за тобой из-за дерева и ты теряешь весь свой лут. Тогда приходит понимание, что реальные игроки здесь тоже враги и от них нужно защищаться или прятаться. Конечно, можно воевать, но это не всегда разумно, особенно если вы один, а врагов несколько или у вас просто оружия толком нет. Игра вынуждает игрока думать о том, как бы ему правильно поступить в той или иной ситуации, как сохранить жизнь или ценные припасы. В этом плане мне XERA: Survival очень понравилась — все сделано максимально реалистично. С пистолетом на двух автоматчиков нападать точно не стоит.

Виртуальный мир

Стоит сразу зайти в настройки и посмотреть на раскладку клавиатуры, ведь догадаться о некоторых возможностях просто невозможно. К примеру, у меня был шлем с функцией ночного видения, но я попросту не мог включить этот режим, так как не знал нужную кнопку. Но, оказалось, что такая кнопка и правда есть — после этого ночные перестрелки стали более комфортными. А ведь есть еще режим от первого лица, множество дополнительных фишек, работа с картой и так далее. Управление продумано весьма удобно, но к такому количеству кнопок еще нужно будет привыкнуть, тут без вариантов. С другой стороны, буквально пара часов игры и вы будете знать расположение всех необходимых для вас контроллеров. Если же любите просто стрелять, то берите автомат, включайте режим от первого лица и бегайте так. Воевать от первого лица действительно удобнее, пусть обзор меньше и головой крутить не получается.

Итог

Очень понравилась реализация карты — вы открываете ее и видите сразу весь виртуальный мир. На карте нельзя поставить указатель и бежать просто на автопилоте, так что игрок должен постепенно изучать ландшафт, чтобы лучше передвигаться и занимать более выгодные позиции. Для кого-то это будет крайне тяжело, но мне очень понравилось ориентироваться по карте, искать обходные пути и находить хорошие места для отстрела врагов. Сам же мир тоже порадовал — множество зданий, в большинство из них можно зайти и поискать ресурсы или патроны, плюс можно обороняться от врагов, занимая позиции внутри здания. Путешествовать по карте крайне увлекательно, но лучше постоянно смотреть по сторонам, ведь враги в любой момент могут вас настигнуть и забрать все предметы. Лучше в домиках или постройках прятаться и не шуметь, ведь по звуку определить противника тоже очень легко.

Могу смело сказать, что XERA: Survival мне понравилась — игра крайне приятно реализована, оптимизирована и продумана. Но, я бы посоветовал играть в компании с друзьями, ведь в этом случае намного интереснее выживать, собирать припасы и атаковать роботов или других игроков. Тогда геймплей принесет еще больше положительных эмоций и у вас будет отличная возможность насладиться проектом на сто процентов. Главное не забыть сервер, на котором вы успешно поиграли.