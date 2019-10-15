Обзор Xiaomi Mi A3 4/64GB Android One. Подешевело, можно брать?

Xiaomi Mi A3 вышел еще около двух месяцев назад, и главной причиной по которой люди сомневались в том, стоит ли его покупать была цена в 16 990 рублей. Все же за эти деньги конкуренты могли предложить более интересные предложения. Но время идет, а цена на Mi A3 неуклонно падает, поэтому вопрос о покупке данной модели становится вновь актуальным. Мы провели детальное тестирование смартфона, чтобы со свежим взглядом взвесить все плюсы и минусы, и ответить вопрос: Стоит ли он теперь своих денег?

Комплектация

Xiaomi Mi A3 поставляется вместе с простеньким силиконовым чехлом в цвет корпуса, блоком питания на 2А, проводом для зарядки USB Type-C и всей необходимой документацией.

Внешний вид

На первый взгляд, может показаться, что задняя крышка Mi A3 выполнена из стекла, хотя на самом деле это некое стекловолокно. По тактильным ощущениям оно примерно такое же как стекло, но при этом меньше царапается и его сложнее разбить. К нам в руки попался самый скучный цвет — серый. Если хотите что-то более нестандартное, то берите либо белый, либо синий. В обоих случаях задняя крышка будет интересно играть на свету.

Толщина корпуса составляет 8.48 мм, а вес 174 г. Смартфон уверенно лежит в руке и не пытается выскользнуть.

Касательно разъёмов, то здесь все хорошо. Для зарядки используется USB Type-C, а наушники можно подключить напрямую к смартфону без каких-либо переходников.

Единственное, что раздражает при виде смартфона так это чересчур толстые рамки вокруг дисплея. Даже с учетом того, что Mi A3 является бюджетной моделью, это не очень приятно.

Дисплей

Смартфон оснащен дисплеем на 6,09 дюймов. У него хорошая AMOLED матрица с отличной цветопередачей и углами обзора. Благодаря нему же и удалось встроить сканер отпечатков пальцев прямо в экран. В целом, он достаточно быстр и отзывчив, хоть и не дотягивает до уровня стандартного сканера.

Разрешение дисплея составляет всего HD+. Да, по современным меркам это действительно немного, но по факту этого хватает и пиксели не бросаются в глаза. Но то чего точно не хватает так это запаса яркости. Он здесь равен примерно 200 нит, поэтому в солнечную погоду максимальной яркости будет едва хватать.

Железо

Смартфон работает на 11-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 665 с 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней памяти. Еще есть более простая версия с 3 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт внутренней, а также самая дорогая с 128 Гбайт внутренней памяти.

С учетом HD+ дисплея, система работает на приемлемом уровне скорости. К примеру, поиграть в PUBG Mobile на средних настройках вы тоже сможете без проблем, при этом корпус даже не будет греться. Больше всего огорчает в Mi A3 так это отсутствие NFC модуля для бесконтактной оплаты, ведь сейчас некоторые и вовсе предпочитают не носить с собой кошелек с картами.

Огромным плюсом Mi A3 является чистый Android 9.0. На него не установлено ни одно лишнее приложение, все работает быстро. Вдобавок все владельцы Mi A3 будут получать обновления, в течение двух лет.

Камера

В Xiaomi Mi A3 установлены три модуля камеры. В качестве основного выступает модуль на 48 Мпикс с диафрагмой f/1,8. Вторым сенсором является ультраширокоугольный объектив на 8 Мпикс с диафрагмой f/2,2 и углами обзора в 118 градусов.

Третий модуль на 2 Мпикс с диафрагмой f/2,4 отвечает за измерение глубины, за счет этого фотографии выходят более светлыми.

Даже с учетом того, что 2-кратный зум здесь цифровой, фотографии выходят достаточно неплохими. Кстати снимок можно максимально приблизить до х8.

Аккумулятор

Итоги

Емкость аккумулятора составляет 4030 мАч, и его действительно хватает. В наших руках его хватало на весь день работы. Модель не поддерживает быструю зарядку, но родной блок питания на 2А может зарядить смартфон с нуля за 2.5 часа.Итак, с учетом падения цены, Xiaomi Mi A3 теперь можно рассматривать к покупке. К его плюсам можно отнести приятный корпус, качественная AMOLED матрица, тройная камера, неплохой процессор и емкий аккумулятор. Из однозначных минусов мы выделили отсутсвие NFC модуля и небольшое разрешение дисплея. Напоследок скажем, что если вы решились на покупку, то лучше Mi A3 покупать не в официальном сайте за полную стоимость от 16 990 рублей, а в других розничных магазинах, где он стоит ощутимо меньше.