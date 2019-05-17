Обзор камеры Xiaomi Mi 9. Народный камерофон

С каждым новым флагманом компания Xiaomi планомерно улучшала возможности мобильных камер в своих смартфонах, а потому неудивительно, что сразу после выхода Xiaomi Mi 9 занял третье место в сводном рейтинге авторитетной компании DxOMark. Выше него были только признанные камерофоны Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro. Ваш покорный слуга не претендует на лавры эксперта, но в рамках своей скромной компетенции попробует оценить фото и видеовозможности «народного флагмана».

Какая здесь камера?

В соответствии с последним трендом Xiaomi Mi 9 получил тройную камеру с основным широкоугольным модулем, модулем со сверхширокоугольным объективом и модуль с телеобъективом. Первый модуль полагается на сенсор Sony IMX586 с разрешением 48 Мп. Это очень популярный датчик, который используется, например, в только что представленном OnePlus 7 Pro, который занимает третье место в рейтинге камерофонов DxOMark. Сенсор работает в связке с широкоугольным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 27 мм и диафрагмой f/1.75.

Дневные фото

Второй модуль получил 12 Мп сенсор Samsung S5K3M5 и оптику с возможностью двукратного зума (фокусное 56 мм) и апертурой f/2.2. Третий модуль имеет 16 Мп датчик Sony IMX481 и сверхширокоугольную оптику 13 мм и диафрагмой f/2.2. В общем, смартфон получил самые что ни на есть топовые датчики и оптику, это замечательно. А вот отсутствие оптической стабилизации изображения хотя бы в одном из модулей, это плохо. Насколько сильно, давайте разбираться.Начнем с самого простого сценария: съемка при дневном освещении. Вот кадр, сделанный на все три камеры: основную, сверхширик и телефото. Широкий динамический диапазон, естественная цветопередача, баланс белого и настройки экспозиции – удивительно, но все более-менее одинаково на всех трех камерах. Единственное, в чем основной модуль явно превосходит два других – детализации. Сразу отметим, что почти все снимки были сделаны по принципу «достал телефон и сфотографировал». То есть, с настройками по умолчанию и со включенным искусственным интеллектом.

Последний, кстати, почти всегда верно понимал сцены, вроде «Архитектура», «Небо» и другие. Где необходимо, AI включал режим HDR. Вот, например, снимки, сделанные с включенным и выключенным AI. Более высокий контраст и насыщенные цвета явно выдают работу искусственного интеллекта.

На фотографиях, сделанных на сверширокоугольный модуль, можно заметить геометрические искажения. Особенно они бросаются в глаза на краях и при увеличении. Впрочем, это неудивительно для оптики с таким фокусным расстоянием.

Ночные фото

Самый сложный сценарий для почти всех (кроме последних камерофонов Huawei) смартфонов – снимки, сделанные при недостаточном освещении. Если снимать в ярко освещенном парке аттракционов (как здесь), то камера справляется очень достойно: правильная цветопередача, вполне себе хорошая детализация и небольшое количество шумов. Сверхширик, понятное дело, показывает себя хуже (смотрите фото ниже).

Но когда мы оказываемся в действительно слабо освещенном месте, даже основному модуля со светосильным объективом приходится очень туго. Вот один из немногих сносных снимков, полученных при включённом режиме «Ночь». Налицо отсутствие деталей и большое количество шумов. В данном снимке камера выставила выдержку 1/14 и ISO 17500.

Вот что удалось получить при съемке в ручном режиме с выдержкой 1/30 и ISO 3600 (это максимальная светочувствительность, которую можно выставить в ручном режиме). Именно при ночной съемке сильно сказывается отсутствие оптической стабилизации.

Портретный режим и фронтальная камера

Портреты по умолчанию выполняются на модуль телефото, что логично, ведь широкоугольная оптика основного модуля искажает черты лица. Полученные снимки имеют хорошую детализацию, а эффект размытия имитируется правильно. Кажется, ни на одном из снимков не было каких-либо артефактов. Если выбрать «ростовой портрет», то съемка будет вестись на основную камеру, которая, конечно, отличается лучшей детализацией, а фон при этом отделяет также безошибочно. Ниже представлены портреты на основную камеру, на модуль телефото и кроп с основной камеры для сравнения.

Здесь же остановимся поподробнее на режиме «48 Мп». Перед вами две фотографии: первая сделана в разрешении 48 Мп, а вторая в стандартных 12 Мп. За ними фрагменты этих снимков. Как нам кажется, 48 Мп фото действительно немного чётче, нежели 12 Мп кадры. Однако заметить эту разницу можно лишь рассматривая снимки при сильном увеличении. В любом случае, все это походит на маркетинговую уловку и стандартных фотографий в 12 Мп вам хватит за глаза.

Фронтальная камера полагается на датчик разрешением 20 Мп и оптику с диафрагмой f/2.0. По субъективным ощущениям, фотографирует она не хуже основной камеры! По крайней мере, не уступает в детализации при дневной съемке. Баланс белого и экспозиция подбираются правильно с первого кадра.

Видео

Вывод

Видео здесь можно записывать в разрешении 4K при кадровой частоте 60 к/c. Мы сняли видео в максимальном разрешении при 30 FPS и с использованием электронного стабилизатора. Причем съемка велась в довольно сложных световых условиях при плавающей экспозиции. Даже при таком сценарии камера показала довольно широкий динамический диапазон и высокую детализацию. Также на одном из роликов можно оценить работу автофокуса – здесь съемка велась уже в разрешении Full HD.А вот как камера снимает видео ночью и без стабилизатора.Фронтальная камера записывает видео в разрешении Full HD с кадровой частотой 30 к/с. Съемка велась с использованием стабилизатора.Итак, основная камера Xiaomi Mi 9 действительно позволяет делать очень качественные фотографии при хорошем освещении. Не в последнюю очередь благодаря грамотному ИИ, который правильно распознает сюжеты и своими правками делает фотографии готовыми к публикации в соцсети. Такой же похвалы заслуживает и вспомогательные камеры с поправкой на чуть меньшую детализацию. Проблемы начинаются с наступлением темноты. И чем темнее, тем хуже. Здесь, конечно, сказывается отсутствие оптической стабилизации изображения, которая была на прошлогоднем Xiaomi Mi 8.

На наш скромный взгляд, место Xiaomi Mi 9 сразу за топовыми камерофонами в рейтинге DxOMark кажется оправданным. Этот смартфон приблизился к Huawei P30 Pro по части дневной съемки, но пока уступает ему в ночных фото. Как пока проигрывает он и Samsung Galaxy S10 по видеовозможностям. Однако не стоит забывать, что смартфоны Huawei и Samsung выступают в более высокой ценовой категории, в то время как Xiaomi Mi 9 считается «народным флагманом». Пожалуй, мы не сильно погрешим против истины, назвав его еще и «народным камерофоном».

Здесь можно посмотреть оригиналы фото и видео