Обзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone ZS600KL 128GB. Лучший игровой смартфон

Линейка Republic of Gamers была создана компанией ASUS в 2006 году, и сейчас о ней знает каждый геймер. Видеокарты, материнские платы, мониторы, ноутбуки и теперь вот смартфон. Выход такого игрового смартфона как ASUS ROG Phone в 2018 году не случаен, ведь мобильный гейминг с каждым годом ставит новые рекорды. На что способен этот смартфон ASUS сам по себе и в сравнении с конкурентами?

Дизайн

Как и его собратья по игровой линейке ASUS ROG, смартфон выделяется агрессивной геймерской эстетикой: сочетание стекла и металла, решетки динамиков и решетка под панелью теплоотвода, окрашенные в медный цвет, ломаные линии, очерчивающие сканер отпечатков пальцев, сдвоенную камеру и даже вспышку. В том же стиле выполнены и многочисленные аксессуары, о которых мы поговорим чуть позже. Дизайн ASUS ROG не имеет ничего общего с изящным Zenfone 5Z – этот по-настоящему брутальный аппарат вы не спутаете ни с одним другим смартфоном.

Дисплей

6-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1080:2160 пикселей (плотность 402 ppi), соотношением сторон 18:9, цветовым охватом 108.6% DCI P3 и 145% sRGB, поддержкой HDR и функцией Always-on display. На первый взгляд кажется, что перед нами просто крутой флагманский дисплей. Однако у него есть одна очень важная для игр характеристика – частота развертки 90-герц, в то время как обычные смартфоны способны показывать 60 кадров в секунду.

Картинка на его дисплее кажется более плавной, что положительно сказывается на игровом процессе. Да, у конкурента Razer Phone 2 дисплей на 120 Гц, но используемая в нем матрица – IGZO (разновидность IPS). В ASUS ROG Phone же – AMOLED-панель, которая может похвастаться лучшей контрастностью и настоящим черным цветом. Единственный минус, это довольно заметные рамки вокруг дисплея – в результате он занимает лишь 76,8% площади передней панели.

Железо и производительность

Разработчики использовали не просто самый мощный из доступных на тот момент (сейчас уже представлен Snapdragon 855) процессоров, Snapdragon 845 с графикой Adreno 630, а его разогнанную до 2,96 ГГц версию. Разумеется, все игры летают на максимальных настройках. Остудить нрав такого монстра непросто, а потому здесь используется водяное охлаждение. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, хотя у конкурента из Black Shark Helo все 10 ГБ. Однако даже такого объема ОЗУ с лихвой хватит на ближайшие пару лет.

Здесь же стоит отметить игровой центр, в котором можно следить за температурой, управлять внешней подсветкой или внешним вентилятором, игровыми профилями, а также взаимодействовать с аксессуарами, о которых речь пойдет дальше.

antutu - 300000

3dmark - 4550

geekbench - 9170

Аксессуары

Вообще, управлять смартфоном в играх можно и с помощью «виртуальных» клавиш AirTriggers, расположенных на правой и левой гранях. Речь идет об ультразвуковых сенсорах, которые умеют вибрировать, что само по себе дает уникальный опыт в играх. Однако для полных ощущений лучше использовать игровой геймпад ASUS GameVice, который состоит из привычных двух стиков, крестовины, четырех «педалей», четырех клавиш и трех дополнительных кнопок.

Док-станция TwinView сделает из смартфона двухэкранную консоль в духе Nintendo DS, но в этом случае аппарат будет заключен в чехол с дополнительным экраном и подключить к нему дополнительные аксессуары не получится. Зато у станции имеется собственный аккумулятор на 6000 мАч. При помощи ASUS Mobile Desktop и ASUS Professional Dock смартфон можно не только подключить к монитору, но и подсоединить к нему различную периферию. Различаются эти док-станции способом подключения (через провод или посредством установки в саму станцию) и количеством интерфейсов. Наконец, док-станция WiGig может соединять смартфон с монитором без использования проводов, хотя сама станция, разумеется, подключается к монитору через кабель.

Камеры

Камеры здесь такие же, как и у флагмана ASUS Zenfone 5Z. Основной модуль характеризуется 12 Мп сенсором Sony IMX363 с размером пикселя 1.4 мкм и фокусировкой DualPixel, диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией. Второй модуль широкоугольный – разрешение 8 Мп, апертура f/2.2 и угол обзора в 120 градусов. Специалисты DxOMark оценили эту камеру на 90 баллов, похвалив ее за правильный баланс белого, быстрый автофокус, хороший динамический диапазон и детализацию при хорошем освещении. В общем, фотовозможности у смартфона отличные, но до признанных камерофонов, вроде iPhone XS или Huawei Mate 20 Pro ему все же далеко.

Автономность

Аппарат оснастили довольно емким аккумулятором на 4000 мАч от сочетания которого с экономичным AMOLED-экраном и мощным, но энергоэффективным процессором можно было ждать отличной автономности. Но в итоге смартфона хватает всего лишь на полдня, а если играть в какой-нибудь PUBG, то примерно на пять часов. Здесь стоит отметить адаптер питания с поддержкой мощности до 30 ватт, из которых 20 ватт идут на пополнение заряда смартфона, а 10 – рассчитаны для зарядки подключенных аксессуаров.

Одной строкой

Нельзя не упомянуть наличие 3,5-мм разъема для наушников, поддержку стандарта aptX, очень качественный звук в стереодинамиках, поддержку быстрой зарядки Quick Charge 4+, два разъема USB Type-C, защиту от воды ip68, модуль NFC, версию на 512 ГБ встроенной памяти и отсутствие слота для карт памяти.

Цена и конкуренты

Даже со скидкой ASUS ROG Phone можно купить в России не дешевле 63000 рублей. Это очень дорого, но более дешевые конкуренты в лице Razer Phone 2 и Xiaomi Black Shark у нас официально не продаются. Самой доступной «игровой» альтернативой можно назвать «народный флагман» Xiaomi Pocophone F1 на том же Snapdragon 845 и жидкостным охлаждением – версия на 128 ГБ памяти стоит 25 тысяч рублей.

Вывод

Превосходство ROG Phone над всеми конкурентами очевидно, ведь это по-настоящему ультимативный геймерский смартфон. У него не просто мощный процессор и экран с частотой обновления 90 Гц, которые имеются у конкурентов, но еще отличные камеры и крутой звук в стереодинамиках, чего нет у Razer Phone 2 и Xiaomi Black Shark. Не забываем и о многочисленных аксессуарах, которые, правда, стоят немалых денег. Например, за цену одного только ROG Phone можно купить игровую приставку Nintendo Switch, несколько хитовых игр к нему и прикупить какой-нибудь китайский флагман, вроде Xiaomi Mi 8. Но если вы очень любите мобильный гейминг и деньги для вас не проблема, то ASUS ROG Phone здесь лучший выбор.