Обзор плюсов и минусов ASUS Zenfone 6. Альтернативный флагман с откидной камерой

Производители смартфонов по-разному пытаются решить проблему с вырезами в экранах: кто-то врезает её в самый угол (Samsung Galaxy S10), кто-то умудряется впихнуть фронталку в очень тонкую рамку, а некоторые не делают ничего (Apple iPhone XS). В случае ASUS и их нового флагмана Zenfone 6 был выбран вариант откидного блока основной камеры. Насколько это решение оказалось удачным, разберемся в нашем обзоре.

Дизайн

На первый взгляд Zenfone 6 мало чем отличается от других безрамочных смартфонов. Металлическая рамка, закругленные грани, стеклянная задняя панель. Однако откидной модуль камеры делает разницу. Он позволил решить проблему с вырезами в экране для фронтальной камеры, увеличив полезную площадь экрана, а заодно и не тратиться на эту самую камеру. Да и скучным такой дизайн точно не назовешь. Также отметим сканер отпечатков пальцев на задней панели и довольно толстый корпус (9,2 мм), но это вынужденная мера из-за очень ёмкой батареи.

Дисплей

Как и в предыдущем флагмане Zenfone 5Z, здесь используется IPS-панель – на более качественный и соответственно дорогой OLED тайваньский производитель пока переходить не спешит. Впрочем, и этот дисплей получился отличным: он характеризуется диагональю 6,4 дюйма, разрешением 2340:1080 пикселей (плотность – 400 ppi), поддержкой цветового диапазона DCI-P3 и расширенного отображения динамических тонов HDR10, заявленной яркостью подсветкой 600 кд/м2, а также защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Благодаря отсутствию вырезов, экран здесь занимает 83,8% площади передней панели. Этот показатель мог быть еще выше, если бы не довольно заметные нижняя и боковые рамки.

Железо и производительность

AnTuTu – 344830 баллов

Geekbench – 10571 баллов

В ASUS не стали мелочиться и просто наделили свой флагман топовым чипсетом Snapdragon 855. Это 7-нанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графикой Adreno 640. Оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ, а флеш-памяти – 64/128/256 ГБ. В любом случае, запас производительности здесь колоссальный. Даже самые тяжелые игры и приложения будут летать еще не протяжение нескольких лет. Показатели в бенчмарках на уровне других флагманов этого года: Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 и OnePlus 7 Pro.

Камеры

Как мы уже выяснили, основная камера здесь при необходимости исполняет роль фронтальной. Сама камера двойная: главный широкоугольный модуль с датчиком разрешением 48 Мп (топовый датчик Sony IMX586), оптикой со светосилой f/1.8 и лазерной автофокусировкой, а также 13 Мп модуль с фокусным расстоянием 11 мм и довольно редким для сверхшириков автофокусом. По детализации, цветопередаче и динамическому диапазону камера близка к топовым камерофонам, но в ночной съемке ощутимо им проигрывает – особенно моделям от Huawei.

На наш взгляд, одна из главных особенностей вообще всего смартфона, это возможность собственноручно поворачивать блок с камерами. Это можно делать через аппаратную клавишу или через виртуальный джойстик. Всего камера может застывать в 18 положениях, что открывает огромные возможности в выборе ракурсов. Из других фишек камеры, это запись 4K-видео при 60 кадрах в секунду.

Аккумулятор

Флагман-долгожитель – это очень редкий зверь на рынке смартфонов, а потому Zenfone 6 зарабатывает дополнительные очки в свою копилку. Здесь используется аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Даже со своим не самым экономичным IPS-дисплеем ASUS обходит другие флагманы по показателям автономности – Xiaomi Mi 9, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy S10 и остальных. При интенсивном режиме работы он попросит подзарядки к концу вторых суток. Мощность зарядки составляет 18 Вт – за 45 минут аппарат восполнит 50 % заряда.

Одной строкой

Отметим наличие отдельного слота для карт памяти microSD до 1 ТБ, 3,5-мм разъема для наушников, модуля NFC, поддержку Hi-Res Audio, стереодинамиков и обратной зарядки мощностью 10 Вт.

Цена и конкуренты

На данный момент ASUS Zenfone 6 в версии на 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценен в 40 тысяч рублей. Гораздо дешевле обойдется «народный» флагман Xiaomi Mi 9 с AMOLED-экраном, дополнительной зум-камерой, но с вырезом в дисплее и не столь ёмким аккумулятором. На пять тысяч дешевле будет стоить Honor 20 Pro с чуть менее шустрым процессором, но с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а также четверной камерой, которая занимает третье место в авторитетном рейтинге DxOMark. Наконец на 6 тысяч дороже оценен другой аппарат с поворотной камерой – Samsung Galaxy A80, но его камера не умеет замирать в разных положениях.

Вывод

Попытки сделать смартфон с поворотной камерой предпринимались и раньше, но именно сейчас подобное решение было нужнее всего. Камера Zenfone 6 убивает двух зайцев одним выстрелом: увеличивает полезную площадь экрана и привносит изюминку в дизайн. Но и помимо камеры смартфон получился очень сбалансированным: максимальная производительность, высокая автономность, качественный экран и приятные мелочи, вроде миниджека и слота для карты памяти. В общем, у ASUS в очередной раз получился отличный альтернативный флагман по невысокой цене.