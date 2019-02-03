Обзор плюсов и минусов Honor 10 Lite 3/32GB. Бюджетный смартфон с NFC

В самом начале этого года компания Huawei выпустила потенциально хитовый бюджетный смартфон P Smart 2019, который может похвастаться быстрым процессором, качественным экраном, модулем NFC и низкой ценой. Совсем скоро на нашем рынке должна появиться новинка от принадлежащего ей бренда Honor – модель Honor 10 Lite. Насколько сильно она отличается от нового P Smart, и по силам ли ей стать хитом в бюджетном сегменте?

Дизайн

Huawei и Honor уже давно нащупали свой стиль, а потому от смартфона к смартфону меняется он несильно. Минимальные рамки вокруг дисплея, небольшой вырез для фронтальной камеры, вертикально расположенная двойная камера, сканер отпечатков пальцев посередине и обязательные градиентные расцветки. Здесь они переливаются немного по-иному, нежели другие модели Honor. Доступных вариантов четыре: черный, белый, синий и красный. Задняя панель выполнена из пластика, как и рамка, но благодаря своей «глянцевитости» очень похожа на стекло. Обратная сторона медали, маркость корпуса – отпечатки он собирает на ура.

Дисплей

Здесь используется довольно стандартная LTPS-матрица с диагональю 6,21 дюйма, разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 415 ppi), соотношением сторон 19,5:9, максимальной яркостью 441 кд/м2, контрастностью 1282:1, отличной цветопередачей и хорошими углами обзора. Благодаря использованию каплевидного выреза и тонким рамкам вокруг, экран занимает 83% площади передней панели. Это очень хороший показатель для недорогого устройства. Также отметим режим защиты зрения, возможность снизить разрешения с FHD+ до HD+ для экономии заряда батареи и датчик авторегулировки яркости, который расположен не над экраном, а внизу.

Железо и производительность

В сердце новинки – восьмиядерный процессор Hisilicon Kirin 710 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G51 MP4. Это фирменный чипсет Huawei, который уже успел хорошо зарекомендовать себя в моделях Huawei Mate 20 Lite, Nova 3i и Honor 8X. Оперативной памяти здесь 3 ГБ, хотя в других регионах доступны версии на 4 ГБ и даже 6 ГБ ОЗУ. Судя по всему, у нас будет продаваться вариант с 3 ГБ оперативной памяти. Этой аппаратной мощи будет достаточно, чтобы переключаться между несколькими приложениями и запускать даже тяжелые игры на высоких настройках. Здесь стоит отметить фирменную технологию GPU Turbo, которая действительно улучшает быстродействие поддерживаемых игр.

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Камеры

Как и в большинстве бюджетных смартфонов, основная камера полагается на связку из двух модулей. Главного сенсор на 13 Мп и светосильной оптикой (f/1.8), а также вспомогательного 2 Мп модуля, который нужен для измерения глубины сцены и размытия фона. Днем камера выдает сносные снимки с неплохой детализацией, однако налицо узкий динамический диапазон. Вечером и в помещении получить хороший кадр становится очень трудно. Лишь немного спасает ситуацию местный HDR, который добавляет немного резкости и деталей в тенях.

Автономность

А вот системы ИИ похвалить стоит – они различают 22 сцены и порой довольно точно подстраиваются под окружающую среду. В основном, насыщают цвета и поднимают экспозицию. Фронтальная камера на 24 Мп и оптикой со светосилой f/2.0 снимает не лучше других камер с куда меньшим разрешением.Смартфон оснастили аккумулятором емкостью 3400 мАч, который с учетом не самого прожорливого чипсета демонстрируют хорошую автономность. При обычном использовании его железно хватает до конца дня. Если быть точнее, аппарат может продержаться около 10 часов серфинга в интернете при яркости 200 кд/м2. Схожую автономность имеют такие смартфоны, как Samsung Galaxy A9 (2018), Nokia 7 plus и Xiaomi Mi 8 SE.

Одной строкой

Отметим предустановленную операционную систему Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0.1, наличие 3,5-мм разъема для наушников, гибридного слота для карт памяти microSD, модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие поддержки Wi-Fi 5 ГГц и современного разъема USB Type-C.

Цена и конкуренты

Официальная российская цена Honor 10 Lite еще не объявлена. Однако, если отталкиваться от его европейского ценника, то у нас он будет стоить примерно столько же, сколько Huawei P Smart 2019. То есть, около 14500 тысяч рублей, хотя P Smart уже можно найти в крупных интернет-магазинах и за 12000 рублей. Таким образом, главным конкурентом Honor 10 Lite станет свой же собрат. Смартфон Huawei отличается разве что поддержкой второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц) и, возможно, более интересными камерами. Также из возможных конкурентов отметим Lenovo Z5 с 6 ГБ ОЗУ и менее шустрым процессором, Xiaomi Redmi Note 6 Pro с двойной фронтальной камерой и ASUS Zenfone Max Pro (M1) с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Honor 10 Lite имеет в своем распоряжении хороший экран, шустрое железо (оперативной памяти могло быть и побольше), модуль NFC, которого нет у большинства конкурентов, и достойную автономность. Однако успех этой новинки будет полностью зависеть от цены. Если она окажется ниже, чем у P Smart 2019, то интерес пользователей ей обеспечен. Если же Honor 10 Lite окажется дороже, то он рискует остаться в тени новинки Huawei.