Обзор плюсов и минусов Honor 20 6/128GB. Недорогой камерофон с топовым процессором

Honor 10 стал одним из самых популярных смартфонов прошлого года, сочетая отличные характеристики и адекватную цену. Недавно в продаже появился его продолжатель Honor 20. Сможет ли новинка продолжить успех своего предшественника? Давайте разбираться.

Дизайн

В отличие от Huawei Mate 20 и Huawei P30, которые имеют популярный каплевидный вырез, Honor 20 получил вырез в левом верхнем углу. Такой вариант расположения нравится не всем, но благодаря ему дисплей здесь занимает 91,6% площади передней панели (по словам производителя).

Из остальных элементов дизайна – массивный блок основной камеры, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, алюминиевая рамка и стеклянная задняя панель с обязательной градиентной расцветкой. Кстати, в России доступно два цветовых варианта – черный и синий. Также отметим, что смартфон получился довольно тонким (7,9 мм) и легким (174 г), а из-за сравнительно небольшого экрана (6,26-дюйма) отлично лежит в руке.

Дисплей

Honor 20 не является флагманским смартфоном, а потому вместо дорогой OLED-панели здесь используется IPS-матрица. Это 6,26 дюймовый дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 412 ppi), соотношением сторон 19.5:9, яркостью белого цвета 380 кд/м2, яркостью черного цвета 0,5 кд/м2, контрастностью 750:1, хорошей цветопередачей и широкими углами обзора. Если вдруг кого-то раздражает вырез, то его можно скрыть. Разумеется, тогда черным зальется вся верхняя строка уведомлений.

Железо и производительность

AnTuTu – 312855 баллов

Geekbench – 9330 баллов

В Huawei не стали размениваться на среднеуровневый чипсет Kirin 710, а просто поставили в Honor 20 свой самый мощный процессор – Kirin 980. Это 7-нанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G76 MP10, на которой работают флагманы Huawei Mate 20 Pro и Huawei P30 Pro. Разницы в производительности между Honor 20 и вышеупомянутыми смартфонами почти – мы имеем действительно флагманское железо даже с учетом 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Камеры

Камеры здесь тоже практически на топовом уровне. Судите сами – главный модуль основан на 48-Мп датчике изображения Sony IMX586, который используется в таких флагманах, как Xiaomi Mi 9, ASUS Zenfone 6 и OnePlus 7 Pro. Также здесь предусмотрен 16 Мп сверхширокоугольный модуль с фокусным расстоянием 13 мм и автофокусом. Модуль телефото, который есть в Honor 20 Pro, здесь не предусмотрен. Вместо него – 2 Мп датчик для макросъемки. Также отметим четвертый модуль для создания эффекта боке и отсутствие оптической стабилизации изображения.

Динамический диапазон, детализация и возможности при съемке с недостаточным освещением – по этим параметрам камера Honor 20 находится на уровне Honor View 20 и Huawei Mate 20, однако до топовых камерофонов Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20 Pro ей все же далековато. При этом видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 30 fps, а 32-Мп фронтальная демонстрирует отличное качество фото – за это Huawei можно действительно похвалить.

Аккумулятор и автономность

Honor 20 достался аккумулятор средней ёмкости – на 3750 мАч. Учитывая IPS-экран и мощный процессор, мы получаем довольно среднюю автономность. При воспроизведении Full HD-видео на максимальной яркости смартфона хватит на 8 часов. Согласно многочисленным сравнениям, Honor 20 значительно проигрывает по автономности таким смартфонам с OLED-экраном, как Xiaomi Mi 9, Huawei Mate 20 Pro и Samsung Galaxy Note 9. Лучше оказывается и, например, ASUS ZenFone 6 с IPS-панелью и аккумулятором на 5000 мАч. Зато здесь предусмотрена быстрая зарядка мощностью 22.5 Вт, которой не могут похвастаться большинство конкурентов.

Одной строкой

Отдельно отметим отсутствие слота для карт памяти, 3,5-мм разъема для наушников, а также защиты от воды и пыли.

Цена и конкуренты

Рекомендованная цена Honor 20 в России составляет 27 990 рублей. Самыми очевидными конкурентами нам видятся китайцы Xiaomi Mi9 и Xiaomi Mi 9T. Первый может похвастаться топовым процессором Snapdragon 855 и отличной тройной камерой с телефото-модулем. Второй имеет менее производительный чипсет Snapdragon 730, тоже качественную тройную камеру и выдвижную фронтальную камеры. При этом оба оснащаются AMOLED-экранами.

Вывод

Сильными сторонами Honor 20 можно назвать флагманскую производительность и отличную камеру, в которой, к сожалению, не нашлось модуля с хотя бы двухкратным оптическим зумом. Также недостатками можно назвать отсутствие слота для карты памяти и разъема для наушников. Но даже эти минусы и подвешенная ситуация с американскими санкциями вряд ли помешают этому смартфону стать хитом продаж.