Обзор плюсов и минусов Honor 20 6/128GB. Недорогой камерофон с топовым процессором

2019-07-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 20; [191]
Honor 10 стал одним из самых популярных смартфонов прошлого года, сочетая отличные характеристики и адекватную цену. Недавно в продаже появился его продолжатель Honor 20. Сможет ли новинка продолжить успех своего предшественника? Давайте разбираться.

Дизайн

В отличие от Huawei Mate 20 и Huawei P30, которые имеют популярный каплевидный вырез, Honor 20 получил вырез в левом верхнем углу. Такой вариант расположения нравится не всем, но благодаря ему дисплей здесь занимает 91,6% площади передней панели (по словам производителя).

Из остальных элементов дизайна – массивный блок основной камеры, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, алюминиевая рамка и стеклянная задняя панель с обязательной градиентной расцветкой. Кстати, в России доступно два цветовых варианта – черный и синий. Также отметим, что смартфон получился довольно тонким (7,9 мм) и легким (174 г), а из-за сравнительно небольшого экрана (6,26-дюйма) отлично лежит в руке.

Дисплей

Honor 20 не является флагманским смартфоном, а потому вместо дорогой OLED-панели здесь используется IPS-матрица. Это 6,26 дюймовый дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 412 ppi), соотношением сторон 19.5:9, яркостью белого цвета 380 кд/м2, яркостью черного цвета 0,5 кд/м2, контрастностью 750:1, хорошей цветопередачей и широкими углами обзора. Если вдруг кого-то раздражает вырез, то его можно скрыть. Разумеется, тогда черным зальется вся верхняя строка уведомлений.

Железо и производительность

В Huawei не стали размениваться на среднеуровневый чипсет Kirin 710, а просто поставили в Honor 20 свой самый мощный процессор – Kirin 980. Это 7-нанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графикой Mali-G76 MP10, на которой работают флагманы Huawei Mate 20 Pro и Huawei P30 Pro. Разницы в производительности между Honor 20 и вышеупомянутыми смартфонами почти – мы имеем действительно флагманское железо даже с учетом 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.
  • AnTuTu – 312855 баллов
  • Geekbench – 9330 баллов

Камеры

Камеры здесь тоже практически на топовом уровне. Судите сами – главный модуль основан на 48-Мп датчике изображения Sony IMX586, который используется в таких флагманах, как Xiaomi Mi 9, ASUS Zenfone 6 и OnePlus 7 Pro. Также здесь предусмотрен 16 Мп сверхширокоугольный модуль с фокусным расстоянием 13 мм и автофокусом. Модуль телефото, который есть в Honor 20 Pro, здесь не предусмотрен. Вместо него – 2 Мп датчик для макросъемки. Также отметим четвертый модуль для создания эффекта боке и отсутствие оптической стабилизации изображения.

Динамический диапазон, детализация и возможности при съемке с недостаточным освещением – по этим параметрам камера Honor 20 находится на уровне Honor View 20 и Huawei Mate 20, однако до топовых камерофонов Huawei P30 Pro и Huawei Mate 20 Pro ей все же далековато. При этом видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 30 fps, а 32-Мп фронтальная демонстрирует отличное качество фото – за это Huawei можно действительно похвалить.

Аккумулятор и автономность

Honor 20 достался аккумулятор средней ёмкости – на 3750 мАч. Учитывая IPS-экран и мощный процессор, мы получаем довольно среднюю автономность. При воспроизведении Full HD-видео на максимальной яркости смартфона хватит на 8 часов. Согласно многочисленным сравнениям, Honor 20 значительно проигрывает по автономности таким смартфонам с OLED-экраном, как Xiaomi Mi 9, Huawei Mate 20 Pro и Samsung Galaxy Note 9. Лучше оказывается и, например, ASUS ZenFone 6 с IPS-панелью и аккумулятором на 5000 мАч. Зато здесь предусмотрена быстрая зарядка мощностью 22.5 Вт, которой не могут похвастаться большинство конкурентов.

Одной строкой

Отдельно отметим отсутствие слота для карт памяти, 3,5-мм разъема для наушников, а также защиты от воды и пыли.

Цена и конкуренты

Рекомендованная цена Honor 20 в России составляет 27 990 рублей. Самыми очевидными конкурентами нам видятся китайцы Xiaomi Mi9 и Xiaomi Mi 9T. Первый может похвастаться топовым процессором Snapdragon 855 и отличной тройной камерой с телефото-модулем. Второй имеет менее производительный чипсет Snapdragon 730, тоже качественную тройную камеру и выдвижную фронтальную камеры. При этом оба оснащаются AMOLED-экранами.

Вывод

Сильными сторонами Honor 20 можно назвать флагманскую производительность и отличную камеру, в которой, к сожалению, не нашлось модуля с хотя бы двухкратным оптическим зумом. Также недостатками можно назвать отсутствие слота для карты памяти и разъема для наушников. Но даже эти минусы и подвешенная ситуация с американскими санкциями вряд ли помешают этому смартфону стать хитом продаж.

Комментарии и отзывы Honor 20
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 дебюти...
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 дебютиВ прошлом месяце издание Digitimes сообщило, что игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 покажут 23 июля. Сегод...
Майнинг-фермы потребляют больше электрич...
Майнинг-фермы потребляют больше электричСпециалисты Кембриджского университета создали онлайн-инструмент, который позволяет приблизительно оценит...
Huawei выпустит фирменную операционную с...
Huawei выпустит фирменную операционную сНесмотря на то, что США и Китай помирились, компания Huawei продолжает работать над своей фирменной опера...
Редчайшую видеоигру в мире продали за $9...
Редчайшую видеоигру в мире продали за $9На аукционе eBay был продан лот с самой дорогой и самой редкой видеоигрой Extra Terrestrials для Atari 26...
Специалисты DxOMark протестировали камер...
Специалисты DxOMark протестировали камерНесмотря на то, что среднебюджетный смартфон Samsung Galaxy A50 продаётся уже давно, специалисты DxOMark ...
Xiaomi Mi A3 прошёл сертификацию с 48-ме...
Xiaomi Mi A3 прошёл сертификацию с 48-меКомпания Xiaomi готовится к выходу смартфонов Mi A3 и Mi A3 Lite. Сейчас одну из моделей заметили сразу в...
Apple выплатила Samsung $683 миллиона из...
Apple выплатила Samsung $683 миллиона изКак это ни странно звучит, но от низких продаж iPhone страдает не только Apple, но и Samsung. И в результ...
Обзор CHUWI Hipad. Недорогой игровой пла...
Обзор CHUWI Hipad. Недорогой игровой плаСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогой игровой планшет, который позволяет получить вс...


Обзор CHUWI Hipad. Недорогой игровой планшет Обзор CHUWI Hipad. Недорогой игровой планшет
Обзор Fly Life Sky. Недорогой смартфон для повседневных задач Обзор Fly Life Sky. Недорогой смартфон для повседневных задач
Обзор Trust SpotLight Webcam Pro. Веб-камера с микрофономОбзор Trust SpotLight Webcam Pro. Веб-камера с микрофоном
Обзор Smarterra FitMaster Pulsar. Многофункциональный фитнес браслетОбзор Smarterra FitMaster Pulsar. Многофункциональный фитнес браслет
Обзор Dunobil Rex Duo GPS. Двухканальный видеорегистратор с матрицей SONYОбзор Dunobil Rex Duo GPS. Двухканальный видеорегистратор с матрицей SONY
Обзор 1Money. Экономим деньги...
Обзор 1Money. Экономим деньгиСегодня мы поговорим о новом приложении 1Money, которое позволяет вам следить за своими расходами и доход...
Предварительный обзор Thermaltake H100. ...
Предварительный обзор Thermaltake H100. Официально представлен корпус Thermaltake H100, который компания создала специально для фанатов прозрачны...
Обзор Polutopia. Достойно...
Обзор Polutopia. ДостойноМне очень понравилась игра Polutopia, которая не только выглядит достаточно привлекательно, но и заставля...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. Монит...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. МонитОфициально представлен монитор AOC U2790PQ, который совсем скоро отправится в продажу. У него есть целый ...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионалов...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионаловМы поиграли в F1 2019 и решили поделиться с вами своими впечатлениями. Хотя, в этом нет особого смысла, в...
Предварительный обзор Getac UX10. Планше...
Предварительный обзор Getac UX10. ПланшеОфициально представлен новый прочный планшетный компьютер Getac UX10, который поражает своим дизайном и п...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юмором...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юморомНезависимые разработчики очень редко могут похвастаться действительно интересными идеями, что делает клас...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый ...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый Состоялся официальный релиз компактного ноутбука GPD P2 Max, который не только выглядит стильно, но и мож...
Lenovo представила новую линейку ноутбук...
Lenovo представила новую линейку ноутбукКаким должен быть ноутбук для малого и среднего бизнеса? Мобильным, чтобы было удобно переносить его с ме...
Предварительный обзор Cooler Master GM21...
Предварительный обзор Cooler Master GM21Сегодня мы поговорим о новом мониторе Cooler Master GM219-30, который удивил нас не только своим привлека...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в27 июня в Москве прошла пресс-конференция компании HUAWEI, которая была посвящена перспективам развития 5...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. Стра...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. СтраОбычно мы хвалим мониторы от компании ASUS, так как они действительно получаются достойными и могут порад...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor