Обзор плюсов и минусов Honor 8A. Стильный бюджетник с NFC

2019-03-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 8A; [161]
Бюджетных смартфонов дешевле десяти тысяч рублей с модулем NFC на рынке очень немного. Одной из таких новинок стал представленный в начале этого года Honor 8A. Есть ли у него еще какие-нибудь особенности, помимо столь любимой отечественными пользователями функции бесконтактной оплаты?

Дизайн

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, в дизайне Honor 8A присутствует небольшая изюминка. Это матовая вертикальная полоска, которая даже тактильно отличается от остальной лакированной части задней панели. Все остальное до боли узнаваемо: каплевидный вырез для фронтальной камеры, нижняя рамка с надписью Honor, закругленные углы и грани, основная камера в левом верхнем углу и сканер отпечатков пальцев посередине пластиковой задней панели. Доступных расцветок три: золотистая, синяя и черная.

Дисплей

Перед нами обычная 6,09-дюймовая IPS-панель с разрешением 1560:720 пикселей (плотность 283 ppi), соотношением сторон 19,5:9, хорошей максимальной яркостью 470 кд/м2, не лучшей яркостью черного 0,590 кд/м2, контрастностью 789:1, неплохой цветопередачей и хорошими углами обзора. Использование небольшого выреза и довольно узкие рамки сделали свое дело – экран занимает 78.8% площади передней панели. Это показатель на уровне iPhone XR.

Железо и производительность

За производительность здесь отвечает новая платформа Mediatek Helio P35, выполненная по 12-нанометровому техпроцессу. Она располагает восемью ядрами с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой PowerVR Rogue GE8320 с частотой до 680 МГц. На этом же процессоре построены такие бюджетные модели, как Xiaomi Mi Play и Oppo A5S. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а встроенной флеш-памяти – 32 ГБ. Мощи железа хватит для всех повседневных задач, вроде серфинга в интернете и просмотра HD-видео, но тяжелые игры, вроде PUBG Mobile, пойдут только на низких или средних настройках графики. Вот результаты бенчмарков:
  • AnTuTu – 86500 баллов
  • Geekbench – 3915 баллов

Камеры

Основная камера здесь всего одна – 13 Мп модуль со светосильным объективом f/1.8 и фазовым автофокусом. Скорее всего, от модуля для замера глубины сцены решили отказаться, чтобы немного снизить цену на смартфон. Камера выдает вполне сносные снимки с хорошей детализацией при нормальном освещении, а вот фотографии, сделанные со сложным освещениям выдают ограниченность динамического диапазона. Местный HDR положение не спасает – вместо того, чтобы вытянуть детали в тенях и устранить пересвет, он просто добавляет фотографиям насыщенности и контрастности. Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп и оптику с апертурой f/2.0, а видео здесь можно записывать в разрешении 1080p с 30 кадрами в секунду.

Аккумулятор и автономность

Батарея смартфону досталась не самая ёмкая – обычная на 3020 мАч, однако, учитывая HD-дисплей и непрожорливый процессор, мы получаем неплохие показатели автономности. При обычном режиме использования смартфона хватит на полтора дня. Быстрая зарядка здесь, конечно же, не предусмотрена.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, старого разъема microUSB, модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие 5 ГГц диапазона Wi-Fi.

Цена и конкуренты

Рекомендованная цена на Honor 8A составляет 9990 рублей. Наиболее очевидный конкурент, это, разумеется, Xiaomi Redmi 6, который превосходит своего коллегу двойной основной камерой и 3 ГБ оперативной памяти, но у него менее производительный процессор. Нельзя не отметить Nokia 3.1 plus с модулем NFC и двойной камерой. Также в магазинах еще продается Meizu M6 Note с Full HD-дисплеем, двойной камерой, 3 ГБ ОЗУ и аккумулятором на 4000 мАч. Но у него всего 16 ГБ встроенной флеш-памяти и старая ОС Android 7. Из менее очевидных вариантов – ZTE Blade A6 с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

На фоне своих конкурентов Honor 8A выглядит довольно уверенно – у него хороший экран, довольно шустрый для бюджетной модели процессор и весьма эффектный дизайн. Но есть у него особенность, которой нет у большинства других смартфонов этой ценовой категории. Это, конечно, же модуль NFC. Именно он может стать главным аргументом для потенциальных покупателей.

Комментарии:
Redmi Note 7 Pro и его функции...
Redmi Note 7 Pro и его функцииДоступные цвета - черный, синий и красный. Ключевыми особенностями стали двойная 12+2-Мп основная камера...
Новинка Huawei Mate X ...
Новинка Huawei Mate X Huawei Mate X оснащён 8" экраном с разрешением 2480х2200 точек, складывающимся в 6,6" и 6,38" панели (19,...
Blackview A60 и его функции...
Blackview A60 и его функцииНовинки включает 3G-чипсет MediaTek MT6580, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, двойную камеру с ...
Мощная новинка Ulefone Armor 6...
Мощная новинка Ulefone Armor 6Основанная на MediaTek Helio P60, поддерживающая NFC, оснащенная 21-Мп основной камерой и предлагающая 6,...
Red Magic 3 и его функции...
Red Magic 3 и его функцииНовинка получит высокоскоростной процессор (им станет чипсет Qualcomm Snapdragon 855) и значительный объе...
Новый флагман Moto Z4...
Новый флагман Moto Z4Электронная начинка новой модели будет основана на новейшем флагманском процессоре Snapdragon 855 от Qual...
Информация о новом смартфоне от Xiaomi...
Информация о новом смартфоне от XiaomiЗа энергоснабжение отвечает батарея внушительной емкости 5500 мАч. Защита от проникновения воды и пыли вы...
Обзор возможностей робота-пылесоса iRobo...
Обзор возможностей робота-пылесоса iRobo21 марта в Москве прошла российская презентация нового робот-пылесос Roomba i7+. Он умеет ориентироваться...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор возможностей робота-пылесоса iRobot Roomba i7+. Презентация в РоссииОбзор возможностей робота-пылесоса iRobot Roomba i7+. Презентация в России
Сравнение OnePlus 6T 6/128GB и Xiaomi Mi9 6/128GB, что лучше? Тест камеры, экрана и быстродействияСравнение OnePlus 6T 6/128GB и Xiaomi Mi9 6/128GB, что лучше? Тест камеры, экрана и быстродействия
Обзор Harper HB-307. Беспроводные наушники с керамическими чашкамиОбзор Harper HB-307. Беспроводные наушники с керамическими чашками
Обзор Highscreen Power Five Max 2 3/32GB. Смартфон с емкой батарейкой и NFCОбзор Highscreen Power Five Max 2 3/32GB. Смартфон с емкой батарейкой и NFC
Обзор NAVITEL MSR200. Автомобильный видеорегистраторОбзор NAVITEL MSR200. Автомобильный видеорегистратор
Предварительный обзор Acer EI491CR. Широ...
Предварительный обзор Acer EI491CR. ШироСегодня мы поговорим о новом мониторе под названием Acer EI491CR, который выглядит достаточно интересно и...
Предварительный обзор Redmi Note 7. Стил...
Предварительный обзор Redmi Note 7. СтилСовсем недавно состоялся официальный анонс мобильного телефона Redmi Note 7, который выглядит крайне прив...
Vivo V15 и V15Pro были представлены в Ро...
Vivo V15 и V15Pro были представлены в Ро20 марта в Москве прошла презентация смартфонов Vivo V15 и V15Pro. Если вкратце, то они получили восьмия...
Предварительный обзор Vivo X27 Pro. Крут...
Предварительный обзор Vivo X27 Pro. КрутВ последнее время крупным производителям смартфонов очень тяжело привлечь к себе внимание аудитории — нуж...
Обзор Warhammer 40,000: Mechanicus. Для ...
Обзор Warhammer 40,000: Mechanicus. Для Я длительное время пытался написать обзор на Warhammer 40,000: Mechanicus, но никак не мог придумать, с ч...
Поломоечная машина Haotian XD2A...
Поломоечная машина Haotian XD2AВ последнее время Китай привлекает бизнес своей стабильностью. Страна стала промышленным центром, интерес...
Предварительный обзор ZTE Axon 10 Pro 5G...
Предварительный обзор ZTE Axon 10 Pro 5GНедавно компания ZTE показала свой новый смартфон, который привлекает внимание общественности своими хара...
Обзор Nitro Nation. Драг-рейсинг в деле...
Обзор Nitro Nation. Драг-рейсинг в делеВ последнее время качественных гоночных симуляторов на смартфонах практически нет, так как разработчики п...
Зенит представила свой самый светосильны...
Зенит представила свой самый светосильны15 марта в Москве прошла презентация объектива Зенитар 0,95/50, разработанный Красногорским заводом им. С...
Предварительный обзор iPad Air. Планшет ...
Предварительный обзор iPad Air. Планшет Весьма неожиданно компания Apple взяла и анонсировала свой планшетный компьютер iPad Air, который просто ...
Обзор Яндекс.Аура. Новая социальная сеть...
Обзор Яндекс.Аура. Новая социальная сетьОфициально представлена новая социальная сеть Аура от компании Яндекс, которая представлена исключительно...
Western Digital представила игровой SSD ...
Western Digital представила игровой SSD 14 марта в Москве прошла презентация нового твердотельного накопителя WD Black SN750 NVMeTM SSD. Данная м...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor