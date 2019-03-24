Обзор плюсов и минусов Honor 8A. Стильный бюджетник с NFC

Бюджетных смартфонов дешевле десяти тысяч рублей с модулем NFC на рынке очень немного. Одной из таких новинок стал представленный в начале этого года Honor 8A. Есть ли у него еще какие-нибудь особенности, помимо столь любимой отечественными пользователями функции бесконтактной оплаты?

Дизайн

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, в дизайне Honor 8A присутствует небольшая изюминка. Это матовая вертикальная полоска, которая даже тактильно отличается от остальной лакированной части задней панели. Все остальное до боли узнаваемо: каплевидный вырез для фронтальной камеры, нижняя рамка с надписью Honor, закругленные углы и грани, основная камера в левом верхнем углу и сканер отпечатков пальцев посередине пластиковой задней панели. Доступных расцветок три: золотистая, синяя и черная.

Дисплей

Перед нами обычная 6,09-дюймовая IPS-панель с разрешением 1560:720 пикселей (плотность 283 ppi), соотношением сторон 19,5:9, хорошей максимальной яркостью 470 кд/м2, не лучшей яркостью черного 0,590 кд/м2, контрастностью 789:1, неплохой цветопередачей и хорошими углами обзора. Использование небольшого выреза и довольно узкие рамки сделали свое дело – экран занимает 78.8% площади передней панели. Это показатель на уровне iPhone XR.

Железо и производительность

AnTuTu – 86500 баллов

Geekbench – 3915 баллов

За производительность здесь отвечает новая платформа Mediatek Helio P35, выполненная по 12-нанометровому техпроцессу. Она располагает восемью ядрами с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой PowerVR Rogue GE8320 с частотой до 680 МГц. На этом же процессоре построены такие бюджетные модели, как Xiaomi Mi Play и Oppo A5S. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а встроенной флеш-памяти – 32 ГБ. Мощи железа хватит для всех повседневных задач, вроде серфинга в интернете и просмотра HD-видео, но тяжелые игры, вроде PUBG Mobile, пойдут только на низких или средних настройках графики. Вот результаты бенчмарков:

Камеры

Основная камера здесь всего одна – 13 Мп модуль со светосильным объективом f/1.8 и фазовым автофокусом. Скорее всего, от модуля для замера глубины сцены решили отказаться, чтобы немного снизить цену на смартфон. Камера выдает вполне сносные снимки с хорошей детализацией при нормальном освещении, а вот фотографии, сделанные со сложным освещениям выдают ограниченность динамического диапазона. Местный HDR положение не спасает – вместо того, чтобы вытянуть детали в тенях и устранить пересвет, он просто добавляет фотографиям насыщенности и контрастности. Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп и оптику с апертурой f/2.0, а видео здесь можно записывать в разрешении 1080p с 30 кадрами в секунду.

Аккумулятор и автономность

Батарея смартфону досталась не самая ёмкая – обычная на 3020 мАч, однако, учитывая HD-дисплей и непрожорливый процессор, мы получаем неплохие показатели автономности. При обычном режиме использования смартфона хватит на полтора дня. Быстрая зарядка здесь, конечно же, не предусмотрена.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, старого разъема microUSB, модуля NFC для бесконтактных платежей, а также отсутствие 5 ГГц диапазона Wi-Fi.

Цена и конкуренты

Рекомендованная цена на Honor 8A составляет 9990 рублей. Наиболее очевидный конкурент, это, разумеется, Xiaomi Redmi 6, который превосходит своего коллегу двойной основной камерой и 3 ГБ оперативной памяти, но у него менее производительный процессор. Нельзя не отметить Nokia 3.1 plus с модулем NFC и двойной камерой. Также в магазинах еще продается Meizu M6 Note с Full HD-дисплеем, двойной камерой, 3 ГБ ОЗУ и аккумулятором на 4000 мАч. Но у него всего 16 ГБ встроенной флеш-памяти и старая ОС Android 7. Из менее очевидных вариантов – ZTE Blade A6 с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

На фоне своих конкурентов Honor 8A выглядит довольно уверенно – у него хороший экран, довольно шустрый для бюджетной модели процессор и весьма эффектный дизайн. Но есть у него особенность, которой нет у большинства других смартфонов этой ценовой категории. Это, конечно, же модуль NFC. Именно он может стать главным аргументом для потенциальных покупателей.