Обзор плюсов и минусов Honor 8C 3/32GB. Простой бюджетник с ёмким аккумулятором

2019-03-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 8C; [700]
В самом конце года на отечественный рынок вышла бюджетная модель Honor 8C, которая «прославилась» тем, что первой получила новый экономичный процессор Qualcomm Snapdragon 632. Чем новинка отличается от похожих смартфонов Honor/Huawei, и есть ли у неё будущее в очень конкурентном бюджетном/среднебюджетном ценовом сегменте?

Дизайн

Внешне Honor 8C мало отличается от других бюджетных и среднебюджетных моделей Huawei и Honor: "безрамочный" экран FullView с довольно массивным вырезом, лишняя на наш взгляд надпись «Honor» на нижней рамке, полуглянцевая пластиковая задняя панель с двойной камерой в углу и сканером отпечатков пальцев по центру. На нижнем торце можно найти микрофон, разъем microUSB и динамик, на верхнем – микрофон для шумоподавления и 3,5 мм разъем для наушников. Градиентная расцветка (синяя) присутствует в обязательно порядке, а вот остальные цвета (черный и золотистый) почти не переливаются и выглядят откровенно скучно. Так или иначе, мы уже привыкли, что недорогие смартфоны Honor выглядят отлично, и Honor 8с не стал исключением.

Дисплей

Аппарат наделили 6,26 дюймовой IPS-панелью с разрешением 720:1520 пикселей (плотностью 268 PPI), соотношением сторон 19:9, максимальной яркостью 400 кд/м2, яркостью черного цвета 0,35 кд/м2, контрастностью 1150:1 и отличными углами обзора. Разрешения HD+ по нынешним меркам и для этой диагонали уже маловато, но зато оно положительно скажется на автономности устройства. Благодаря использованию выреза и в целом небольшим рамкам, дисплей здесь занимает 81,9% площади передней панели. Это отличный показатель для бюджетного смартфона.

Железо и производительность

Honor 8c первым получил новую платформу Qualcomm Snapdragon 632 с четырьмя ядрами Kryo 250 и четырьмя Kryo 250 Silver с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графикой Adreno 506 и модемом X9 LTE (Cat.7/Cat.13). Процессор делает то, для чего и был создан: обеспечивает достаточную для большинства задач производительность и не тратит много энергии. К сожалению, в тяжелые игры на нем уже не поиграешь – тот же PUBG идет лишь на низких настройках графики. Оперативной и встроенной флеш-памяти здесь тоже необходимый минимум – 3 ГБ и 32 ГБ.

Камеры

Тыльная камера, как и положено, полагается на связку из двух модулей: основного с датчиком на 13 Мп и светосильной 26-мм оптикой f/1.8, а также вспомогательного на 2 Мп, который нужен для определения глубины резкости и съемки портретов. Светосильный объектив не помогает делать хорошие снимки при слабом освещении, да и при дневном свете фотографиям не хватает детализации. Также здесь предусмотрены функции искусственного интеллекта, но ситуацию они не спасают. В целом, местная камера не лучше и не хуже большинства других бюджеток. Фронтальная камера оснащена датчиком разрешением 8 Мп и оптикой с диафрагмой f/2.0, а видео можно снимать в разрешении Full HD с частотой кадров 30 FPS.

Аккумулятор и автономность

Если на камеры производитель не делал ставку, то автономность явно задумывалась как главная фишка смартфона. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4000 мАч. Берем в расчет энергоэффективный процессор с HD+ экраном и получаем два дня работы в обычном режиме. При просмотре HD-видео на полной яркости смартфона хватит почти на 10 часов. Быстрой зарядки здесь не предусмотрено, а комплектный адаптер мощностью 10 Вт зарядит аккумулятор за 2,5 часа.

Одной строкой

Отдельно отметим 3,5-мм разъем для наушников, отдельный слот для карт памяти microSD, порт microUSB, отсутствие 5-ГГц диапазона Wi-Fi и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Honor 8C оценен в 12 990 рублей. Его главным конкурентом может стать еще не растерявший своей актуальности ASUS ZenFone Max Pro M1 с дисплеем Full HD+ и аккумулятором на 5000 мАч. ASUS Zenfone Max (M2) имеет аналогичные характеристики и стоит чуть дешевле, но у него блеклый дизайн. Совсем скоро на наш рынок выйдет Xiaomi Redmi Note 7 с шустрой SoC Snapdragon 660, 48-Мп камерой и тем же аккумулятором на 4000 мАч. Есть у Honor 8C конкурент и среди своих. Это Honor 9 Lite, который хоть и стоит на 1000 рублей дороже, но имеет экран более высокого разрешения и модуль NFC.

Вывод

К сожалению, Honor 8C получился довольно посредственным, но точно не плохим устройством. Просто Honor давно приучила нас к том, что её смартфоны выделяются отличным соотношением цены и характеристик. Honor 8C, даже несмотря на емкую батарею, не может сравниться с лучшим моделями Honor и Huawei. Чего уж говорить о более продвинутых конкурентах, которых мы перечислили выше. Однако именно принадлежность к успешному бренду позволит этому смартфону не провалиться и найти своего покупателя.

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