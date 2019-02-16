Обзор плюсов и минусов Honor 8X Max 4/128GB. Яркий смартфон с 7-дюймовым экраном

В обзоре смартфона Xiaomi Mi Max 3 мы писали о том, что на российском рынке нет конкурента с таким же огромным экраном. Теперь наконец до нас добрался представленный еще прошлой осенью семидюймовый Honor 8X Max. Насколько хорош он сам по себе и по сравнению с Mi Max 3? Давайте разбираться.

Дизайн

В плане дизайна 8X Max мало отличается от других смартфонов Honor и Huawei. Намек на безрамочность, аккуратный каплевидный вырез, небольшая рамка снизу, смещенная в угол двойная камера, сканер отпечатков пальцев посередине, алюминиевое шасси и стеклянная задняя панель, которая переливается различными оттенками. Этот дизайн можно назвать привычным, но он по-прежнему отлично выглядит. И уж точно смартфон Honor смотрится интереснее своего конкурента из Xiaomi.

Дисплей

Устройству досталась 7,12-дюймовая IPS-панель с разрешением 2244:1080 пикселей (плотность 350 ppi), соотношением сторон 18,7:9, максимальной яркостью 450 kd/m, хорошей цветопередачей, отличными углами обзора и характерным для IPS-матриц не самым глубоким черным цветом. Также отметим олеофобное покрытие на 2.5D стекле. В целом, это стандартные характеристики для смартфона среднего уровня. Экран здесь занимает 83.4% площади передней панели. У того же Mi Max 3 этот показатель равен 79.8%. Надо признать, не самая большая разница, учитывая использование в одном из смартфонов каплевидного выреза.

Железо и производительность

AnTuTu -115300 баллов

Аппаратной основой смартфона стал старый добрый восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 636 с частотой до 1.8 ГГц и графическим ускорителем Qualcomm Adreno 509. На той же платформе построен и Xiaomi Mi Max 3. Процессор работает в связке с 4 ГБ двухканальной оперативной памяти LPDDR4X с частотой 1333 МГц. Этого железа с головой хватит на повседневные нужды, а тяжелые игры, вроде World of Tanks BLITZ и PUBG Mobile, побегут на средних-высоких настройках графики. Если кому-то этой производительности недостаточно, то он может обратить внимание на представленную в октябре новую версию, которая отличается не только 6 ГБ оперативной памяти, но и более шустрым процессором Snapdragon 660.

Камеры

Как и в большинстве других среднебюджетных смартфонов, здесь используется связка из двух камер. Основной модуль характеризуется датчиком разрешением 16 Мп и светосильной оптикой f/2.0, а вспомогательный 2 Мп модуль с объективом f/2.4 необходим для размытия заднего фона. При хорошем освещении камера выдает снимки неплохого качества, а при съемке в условиях недостаточной освещенности все становится намного хуже. Интеллектуальный режим не сильно спасает положение – обычно он добавляет контраста, затемняя тени или пересвечивая светлые участки. Фронтальная камера разрешением 8 Мп и оптикой f/2.0 также не хватает звезд с неба, демонстрируя результат на уровне бюджетных устройств.

Автономность

Такому большому смартфону жизненно необходим емкий аккумулятор, а потому разработчики оснастили 8X Max батареей на 5000 мАч. При просмотре видео на 50%-яркости аппарат держится около 14 часов, а в играх он разряжается на 16% каждый час. При не самом интенсивном использовании его вполне может хватить на два дня. Приятный бонус – наличие быстрой зарядки мощностью 18 Ватт. Она заряжает смартфон до 100% меньше чем за 2 часа. Xiaomi Mi Max 3 имеет аккумулятор на 5500 мАч.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие 3,5-мм разъем для наушников, отдельный слот для карт памяти microSD до 256 ГБ, двухдиапазонный Wi-Fi (2.4/5 MHz), старый разъем microUSB 2.0, а также отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей. Впрочем, NFC нет и у Mi Max 3.

Цена

Пока в России для покупки доступна версия Honor 8X Max на 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. В официальном магазине Huawei/Honor она оценена в 21500 рублей. Скорее всего, когда начнутся более массовые продажи, ту же самую версию можно будет найти подешевле в других крупных магазинах. Официально Xiaomi Mi Max 3 оценен примерно в ту же цену, но его можно найти и за 18 тысяч рублей.

Вывод

Honor 8X Max принадлежит к популярному (особенно в Азии), но малочисленному виду планшетофонов. Он имеет огромный и качественный экран, достаточную для всех задач производительность и отличную автономность. Отличий от главного конкурента из Xiaomi совсем немного – у Mi Max 3 более емкий аккумулятор, а Honor 8X Max берет яркой внешностью и чуть большим (на 0,2 дюйма) дисплеем. Какому гиганту отдать предпочтение, решать пользователям.