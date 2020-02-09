Обзор плюсов и минусов Huawei Mate 30 Pro. Лучший камерофон на рынке

Российские предпродажи смартфона Huawei Mate 30 Pro начались еще в конце прошлого года, но полноценный релиз топового камерофона случился только сейчас. Перед нами первый смартфон компании с собственными мобильными сервисами Huawei (HMS) – скажется ли это на продажах? Давайте разбираться.
ДизайнHuawei Mate 30 Pro не смог пройти мимо главных трендов в дизайне смартфонов. Передняя панель выделяется за счет так называемого «экрана-водопада», то есть, сильно загнутых боковых граней и внушительного выреза, в котором нашлось место для камер и необходимых датчиков.
Задняя панель обращает на себя внимание круглым блоком квадрокамеры, который опоясывает декоративная вставка, намекающая на объективы фотоаппаратов. Кстати, обязательная надпись LEICA нашла свое место в левом верхнем углу. Несмотря на сильно загнутые боковые кромки и внушительный размер дисплея (6,53-дюйма), аппарат довольно уверенно лежит в руке. Вероятно, это связано с толщиной в 8.8 мм, которая больше, чем у Huawei P30 Pro (8.4 мм), – словом, Mate 30 Pro выглядит не только солиднее своего собрата, но еще и опережает его в эргономике.
ДисплейЗдесь используется 6.53-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1176 пикселей (плотность 400 ppi), соотношением сторон 18.5:9, максимальной яркостью 600 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, практически идеальной цветопередачей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Что до боковых кромок, то они не чувствительны к нажатиям, а потому можно не бояться случайных срабатываний. Благодаря использованию «экрана-водопада» и очень узкой нижней рамке, дисплей здесь занимает 94.1% площади передней панели – это одно из самых высоких значений среди всех смартфонов.
Железо и производительностьЗа аппаратную мощь здесь отвечает новенький топовый чипсет Huawei HiSilicon Kirin 990. Это очень мощная и энергоэффективная 7-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой до 2.86 ГГц и графикой Mali-G76 MP16. Учитывая 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ очень быстрой встроенной флеш-памяти, мы получаем почти максимально возможную на данный момент производительность, которой с запасом хватит для любых задач еще на ближайшие несколько лет.
- AnTuTu – 328045 баллов
- Geekbench 5 – 2885 баллов
КамераВ последние годы мы привыкли к тому, что Huawei выпускает лучшие камерофоны на рынке, и Mate 30 Pro не стал исключением. Основная камера состоит из четырех модулей: главного с 40 Мп датчиком, оптикой с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией, 8-Мп телефото модуля с оптической стабилизацией и 3-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольного модуля с датчиком на 40 Мп и эквивалентным фокусным расстоянием 18 мм, а также времяпролетной камеры 3D ToF.
Mate 30 Pro занимает третье место в рейтинге камерофонов авторитетной лаборатории DxOMark, уступая лишь Huawei Mate 30 Pro 5G и Honor V30 Pro. Главная камера выдает очень детализированные снимки с широким динамическим диапазоном, качество которых традиционно не сильно падает и при съемки в условиях низкой освещенности. Однако больше всего новинка удивляет своими видеовозможностями, которые здесь гораздо лучше, чем в P30 Pro и наконец приблизились к уровню конкурентов из Samsung и Apple. Видео можно записывать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, а еще здесь появилась суперзамедленная съемка в разрешении 720p при 7680 кадрах в секунду!
Аккумулятор и автономностьАппарат получил аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, что вкупе с энергоэффективным процессором и OLED-экраном должно давать отличную автономность. Собственно, так оно и есть. Смартфон может продержаться 15 часов при проигрывании видео на максимальной яркости, а в обычном режиме использования его вполне хватает до позднего вечера. Отметим, что аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт, а от комплектного адаптера он зарядится за 75 минут. Предусмотрена здесь и беспроводная зарядка на 27 Вт.
Одной строкойОтметим отсутствие сервисов Google (вместо них здесь «Huawei Браузер» и магазин приложений Huawei AppGallery), защиту от воды и пыли по стандарту IP68, гибридный слот для NM-карт памяти до 256 ГБ, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников (в комплекте имеются наушники с USB-C).
Цена и конкурентыHuawei Mate 30 Pro оценен в России в 69 990 рублей. Его главными конкурентами являются сопоставимый по цене Samsung Galaxy S10, а также более дорогие Samsung Galaxy Note 10 и iPhone 11 Pro Max.