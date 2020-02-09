Обзор плюсов и минусов Huawei Mate 30 Pro. Лучший камерофон на рынке

Российские предпродажи смартфона Huawei Mate 30 Pro начались еще в конце прошлого года, но полноценный релиз топового камерофона случился только сейчас. Перед нами первый смартфон компании с собственными мобильными сервисами Huawei (HMS) – скажется ли это на продажах? Давайте разбираться.

Дизайн

Huawei Mate 30 Pro не смог пройти мимо главных трендов в дизайне смартфонов. Передняя панель выделяется за счет так называемого «экрана-водопада», то есть, сильно загнутых боковых граней и внушительного выреза, в котором нашлось место для камер и необходимых датчиков.

Задняя панель обращает на себя внимание круглым блоком квадрокамеры, который опоясывает декоративная вставка, намекающая на объективы фотоаппаратов. Кстати, обязательная надпись LEICA нашла свое место в левом верхнем углу. Несмотря на сильно загнутые боковые кромки и внушительный размер дисплея (6,53-дюйма), аппарат довольно уверенно лежит в руке. Вероятно, это связано с толщиной в 8.8 мм, которая больше, чем у Huawei P30 Pro (8.4 мм), – словом, Mate 30 Pro выглядит не только солиднее своего собрата, но еще и опережает его в эргономике.

Дисплей

Здесь используется 6.53-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400:1176 пикселей (плотность 400 ppi), соотношением сторон 18.5:9, максимальной яркостью 600 кд/м2, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, практически идеальной цветопередачей и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 6. Что до боковых кромок, то они не чувствительны к нажатиям, а потому можно не бояться случайных срабатываний. Благодаря использованию «экрана-водопада» и очень узкой нижней рамке, дисплей здесь занимает 94.1% площади передней панели – это одно из самых высоких значений среди всех смартфонов.

Железо и производительность

AnTuTu – 328045 баллов

Geekbench 5 – 2885 баллов

За аппаратную мощь здесь отвечает новенький топовый чипсет Huawei HiSilicon Kirin 990. Это очень мощная и энергоэффективная 7-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой до 2.86 ГГц и графикой Mali-G76 MP16. Учитывая 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ очень быстрой встроенной флеш-памяти, мы получаем почти максимально возможную на данный момент производительность, которой с запасом хватит для любых задач еще на ближайшие несколько лет.

Камера

В последние годы мы привыкли к тому, что Huawei выпускает лучшие камерофоны на рынке, и Mate 30 Pro не стал исключением. Основная камера состоит из четырех модулей: главного с 40 Мп датчиком, оптикой с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией, 8-Мп телефото модуля с оптической стабилизацией и 3-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольного модуля с датчиком на 40 Мп и эквивалентным фокусным расстоянием 18 мм, а также времяпролетной камеры 3D ToF.

Mate 30 Pro занимает третье место в рейтинге камерофонов авторитетной лаборатории DxOMark, уступая лишь Huawei Mate 30 Pro 5G и Honor V30 Pro. Главная камера выдает очень детализированные снимки с широким динамическим диапазоном, качество которых традиционно не сильно падает и при съемки в условиях низкой освещенности. Однако больше всего новинка удивляет своими видеовозможностями, которые здесь гораздо лучше, чем в P30 Pro и наконец приблизились к уровню конкурентов из Samsung и Apple. Видео можно записывать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду, а еще здесь появилась суперзамедленная съемка в разрешении 720p при 7680 кадрах в секунду!

Аккумулятор и автономность

Аппарат получил аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, что вкупе с энергоэффективным процессором и OLED-экраном должно давать отличную автономность. Собственно, так оно и есть. Смартфон может продержаться 15 часов при проигрывании видео на максимальной яркости, а в обычном режиме использования его вполне хватает до позднего вечера. Отметим, что аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 40 Вт, а от комплектного адаптера он зарядится за 75 минут. Предусмотрена здесь и беспроводная зарядка на 27 Вт.

Одной строкой

Отметим отсутствие сервисов Google (вместо них здесь «Huawei Браузер» и магазин приложений Huawei AppGallery), защиту от воды и пыли по стандарту IP68, гибридный слот для NM-карт памяти до 256 ГБ, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников (в комплекте имеются наушники с USB-C).

Цена и конкуренты

Huawei Mate 30 Pro оценен в России в 69 990 рублей. Его главными конкурентами являются сопоставимый по цене Samsung Galaxy S10, а также более дорогие Samsung Galaxy Note 10 и iPhone 11 Pro Max.

Вывод

Huawei Mate 30 Pro получил топовую производительность, отличный экран, выразительный дизайн и хорошую автономность. Да, есть смартфоны с более крутым звуком, более навороченным дисплеем и более качественной видеосъемкой. Однако больше ни один смартфон на рынке не может предложить таких фотовозможностей. Если вы хотите получить лучший смартфон для мобильной фотографии, то Mate 30 Pro точно стоит брать. Если вас смущает отсутствие сервисов Google, то можно обратить внимание на Huawei P30 Pro, который уже успел серьезно подешеветь.