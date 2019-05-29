Обзор плюсов и минусов Huawei Y7 2019. Бюджетный смартфон с ёмким аккумулятором

В начале этого года компания Huawei представила смартфоны Huawei Y6, Y7 и Y9, относящиеся к линейке 2019 года. Мы рассмотрели возможности бюджетной модели Y6 и среднеуровнего Y9, а сегодня попробуем разобраться в достоинствах и недостатках бюджетного Y7.

Дизайн

Внешне Y7 2019 очень похож на другие недорогие модели Huawei и Honor, в частности, на суперпопулярный P smart 2019. Дисплей с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, узкие боковые и довольно заметная нижняя рамка с надписью HUAWEI, скругленные грани, вертикально ориентированная двойная камера, сканер отпечатков пальцев в центре глянцевой задней панели, которая выполнена из пластика. Расцветок предусмотрено две: традиционная полночно-чёрная и градиентная ярко-голубая.

Дисплей

Поскольку мы имеем дело с бюджетным устройством, то и экран здесь довольно простой. Это 6,26-дюймовая IPS-панель с соотношение сторон 19:9, разрешением 1520:720 (плотность 269 PPI), естественной цветопередачей, яркостью 473 кд/м2, статической контрастностью 889:1 и неплохими углами обзора. Благодаря использованию каплевидного выреза и тонким боковым рамкам, дисплей занимает 80% площади передней панели. По современным меркам это не самый лучший результат, но для бюджетного смартфона вполне неплохо. Например, у того же Redmi 7 он составляет 81,5%.

Железо и производительность

AnTuTu – 73650 баллов

За аппаратную мощь здесь отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 506. Это довольно медленная платформа, на которой работают такие смартфоны, как Samsung Galaxy J8 и Motorola Moto G6. В связке с 3 ГБ оперативной памяти его будет достаточно для простых задач, вроде серфинга по Сети с несколькими открытыми вкладками и просмотра HD-видео, но о производительных играх можно забыть.

Камеры

Основная камера Huawei Y7 2019 полагается на связку из двух модулей. Главный с 13 Мп датчиком, фазовой автофокусировкой (PDAF) и объективом со светосилой f/1.8. Второй 2 Мп модуль используется для замера глубины сцены и эффекта размытия заднего плана. Днем камера выдает снимки с неплохой детализацией и хорошей цветопередачей. В помещении качество снимков падает, а в темное время суток фото получаются с огромным количеством шумов. Фронтальная камера здесь характеризуется датчиком разрешением 8 Мп.

Аккумулятор и автономность

Автономность – это, пожалуй, главное достоинство Huawei Y7 2019. А как иначе, если здесь задействован экран с невысоким разрешением, довольно слабый процессор и, самое главное, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. При обычном использовании его хватает на пару дней. Для зарядки здесь используется адаптер питания мощностью 10 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельный слот для карты памяти microSD, устаревший разъем microUSB 2.0, а также отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Huawei Y7 2019 оценен в 12990 рублей. Разумеется, главным его конкурентом в этой ценовой категории является Redmi Note 7, у которого экран с разрешением Full HD+ и в два раза более мощный процессор. Также неожиданным конкурентом может стать подешевевший собрат Huawei P Smart 2019, который также превосходит Y7 2019 не только в плане экрана и производительности, но и наличием модуля NFC.

Вывод

Главным и едва ли не единственным очевидным достоинством Huawei Y7 2019 можно назвать его автономность. Его недостатки (экран с разрешением HD+, низкая производительность, посредственная камера) можно было бы не считать недостатками, будь он на порядок дешевле. Однако конкуренты (в том числе продукт самой Huawei) предлагают большие возможности за те же деньги. В общем, бестселлером ему не стать – особенно на фоне тревожных для Huawei новостей из США.