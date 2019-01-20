Обзор плюсов и минусов LG Q Stylus+. Доступный смартфон со стилусом

В своем обзоре Samsung Galaxy Note 9 мы писали, что новый Galaxy Note перестает быть самым продвинутым Android-флагманом, постепенно переходя в разряд просто топового устройства для творческих людей. Но что делать тем, кто не готов выложить круглую сумму за флагманский смартфон, а возможности стилуса ему жизненно необходимо. Здесь на помощь приходит LG со своими смартфонами Q Stylus и Stylo. Мы рассмотрим старшую модель Q Stylus+.

Дизайн

LG Q Stylus+ принадлежит к среднебюджетному ценовому сегменту, и потому его дизайн лишен каких-то изысков. Вытянутый экран с довольно заметными рамками сверху и снизу, немного скругленные углы, металлическая рамка, пластиковый задник, который очень похож на стекло, одинарная камера посередине и сканер отпечатков пальцев под ним. Тут стоит заметить, что аппарат получил защиту от воды и пыли согласно спецификациям IP68, а также защиту по военному стандарту MIL-STD-810G. Последнее значит, что смартфону не страшны удары, падения с небольшой высоты и вибрации.

Дисплей и звук

Производитель сделал выбор в пользу 6,2-дюймовой панели с разрешением 1080:2160 пикселей (плотность 390 ppi) и соотношением сторон 18:9. Экран имеет хорошую цветопередачу, максимальную яркость в 476 нит, что позволит без проблем пользоваться им при ярком солнечном свете, а также контрастность 1:2047. Соотношение экрана к площади передней панели составляет 79,8%. В общем и целом, LG Stylo 4 наделили хорошим дисплеем для своего класса.

Звук здесь выделяется двумя аспектами. Во-первых, несмотря на влагозащиту, LG не стала отказываться от 3,5-мм разъема для наушников. Во-вторых, здесь имеется поддержка кодека DTS:X, обеспечивающего виртуальный 7.1-канальный звук. Это значит, что прослушивании музыки через проводные наушники порадует отличным запасом громкости, хорошими басами и приличной детализацией.

Стилус

Как только вы достаёте стилус, на экране сразу появляется место для заметок. Делать записи можно на PDF-документах или на страницах сайтов, а потом сохранять их и отправлять через мессенджеры. Заметки можно оставлять даже на выключенном дисплее. Разумеется, стилус позволяет управлять интерфейсом операционной системы, хотя такая необходимость возникает крайне редко.

Железо и производительность

AnTuTu - 65230

JetStream 1.1 -19175

Geekbench - 2800

За производительность здесь отвечает восьмиядерный чипсет MediaTek MT-6750S с частотой 1,5 ГГц и графикой ARM Mali-T860. Он работает в связке с 4 ГБ оперативной памяти, встроенной памяти здесь 64 ГБ. Мощи платформы хватит для обычных задач, вроде веб-серфинга, редактирования документов или просмотра видео, а вот в игры на высоких настройках уже не поиграешь.

Камеры

С камерами в LG тоже решили не заморачиваться и оснастили аппарат одинарными основным и фронтальным модулями. Тыльная 16 Мп камера выдает неплохие снимки в хорошем освещении, предсказуемо пасуя перед темным временем суток. Зато в распоряжении пользователя есть режим сглаживания кожи с восемью уровнями интенсивности. Справедливости ради заметим, что имеется тут и портретный режим, который работает ненамного хуже, чем в бюджетных смартфонах с двойной камерой. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а видео можно записывать в разрешении FullHD при 30 кадрах в секунду.

Одной строкой

Заслуживают упоминания аккумулятор на 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки, отдельный слот для карт памяти microSD до 256 ГБ, порт USB Type-C 2.0 и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России LG Q Stylus+ оценен в 23 тысячи рублей, и в этом ценовом сегменте имеется множество моделей, которые обходят его сразу по нескольких параметрам: Honor 8X, Honor 10, Xiaomi Pocophone F1, Xiaomi Mi Max или ASUS Zenfone Max Pro (M2). Однако ни один из них не может похвастаться поддержкой стилуса. Единственный альтернативный вариант – Samsung Galaxy Note 9 – стоит в несколько раз дороже. Даже позапрошлогодний Galaxy Note 8, и тот стоит около 50 тысяч рублей.

Вывод

Смартфон LG Q Stylus+ не может похвастаться мощным процессором или крутыми камерами, зато предлагает качественный дисплей, защиту от воды и пыли, объемный звук в наушниках и, самое главное, поддержку стилуса. Все это делает его едва ли не безальтернативным решением для тех, кто нуждается в такой возможности, но не может позволить себе Samsung Galaxy Note9.