Обзор плюсов и минусов Motorola Moto E6 Plus 4/64GB. Бюджетный смартфон со съемной батареей

2019-12-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Motorola Moto E6 Plus ; [328]
Этой осенью в российской продаже появился смартфон Motorola E6 Plus, который должен составить конкуренцию бюджетным моделям от Huawei, Honor и Xiaomi. Насколько обоснованы его притязания? Попробуем разобраться.

Дизайн

Иногда бюджетные смартфоны отличаются ярким дизайном, но Moto E6 Plus в этом смысле никак не выделяется. Передняя панель с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и довольно заметной нижней рамкой, пластиковая задняя панель с вертикально ориентированной двойной камерой в левом углу и сканером отпечатков пальцев с буквой «M». Здесь же заметим, что заднюю крышку можно снять – а все потому, что батарея здесь извлекаемая. Что до габаритов, то из-за небольшого дисплея аппарат получился довольно компактным (73.06:155.60:8.60 мм) и легким (150 граммов).

Дисплей

Здесь используется 6,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1560:720 пикселей (плотность 282 ppi), соотношением сторон 19.5:9, широкими углами обзора, неплохой цветопередачей, максимальной яркостью 400 нит и минимальной 7 нит. Благодаря небольшому вырезу, дисплей здесь занимает 80% площади от передней панели. Весьма неплохой показатель для бюджетного устройства – например, у конкурента Redmi 8 экран занимает 81.8%, а у дорогущего iPhone 11 – 79%.

Железо и производительность

За аппаратную основную взяли популярный бюджетный чипсет MediaTek MT6762 Helio P22, выполненный по 12-нанометровой технологии. Это в меру производительное и энергоэффективное 8-ядерное решение с тактовой частотой 2 ГГц и графикой PowerVR GE8320, которое можно встретить в смартфонах Meizu M8, Samsung Galaxy A10s и, например, Sony Xperia L3. Его мощи вкупе с 4 ГБ оперативной памяти хватает для большинства задач, вроде серфинга по Сети и просмотра HD-видео, а вот требовательные к железу игры пойдут лишь на минимальных настройках графики.
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Камеры

Камера здесь, как водится среди бюджетников, сдвоенная – главная с 12-Мп датчиком и оптикой с диафрагмой f/2.0, а также 2-Мп вспомогательная камера для замера глубины сцены и портретов с размытием заднего плана. Основная камера выдает в меру детализированные снимки в условиях хорошего освещения, а при недостатке света теряет эти самые детали и сильно шумит. Впрочем, это беда всех бюджетных камер. При этом, здесь используется довольно неплохой цифровой зум. Видео можно снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах секунду, а фронтальная камера характеризуется 8-Мп датчиком и оптикой с f/2.0.

Аккумулятор и автономность

Емкость аккумулятора довольно средняя 3000 мАч, но, учитывая небольшой HD-экран и не самый шустрый процессор, аппарат демонстрирует довольно высокую автономность. При воспроизведении видео в авиарежиме и на максимальной яркости аппарат продержится почти десять часов. Также отметим съемный аккумулятор, который можно купить за 750 рублей, но ведь его тоже нужно заряжать. Обычный пауэрбанк в этом смысле гораздо удобнее.

Одной строкой

Также отметим наличие 64 ГБ флеш-памяти, отдельного слота для карты памяти microSD до 512 ГБ, 3,5-мм разъема для наушников, устаревшего порта microUSB 2.0 и отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Цена Motorola Moto E6 Plus с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти составляет 11 тысяч рублей. Его главный конкурент Redmi 8 стоит на тысячу дороже, но предлагает батарею на 5000 мАч. Также отметим компактный Nokia 4.2 с «чистым» Android и NFC, который можно найти за 9 тысяч рублей.

Вывод

Motorola Moto E6 Plus получился весьма интересным бюджетником с небольшим экраном, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, хорошей автономностью и достаточным для большинства задач процессором. В качестве отличительной черты здесь предусмотрен съемный аккумулятор. В общем, у Redmi 8 появился еще один достойный конкурент.

Комментарии и отзывы Motorola Moto E6 Plus
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