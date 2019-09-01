Обзор плюсов и минусов Nokia 2.2. Очень дешевый смартфон со сменной батареей

2019-09-01, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 2.2; [158]
Блеснуть в сегменте флагманских смартфонов бренду Nokia не удалось – самобытный камерофон Nokia 9 Pureview не снискал популярности не только у фанатов мобильной фотосъемки, но и обычных пользователей. Зато смартфоны Nokia среднего и особенно бюджетного класса могут похвастаться неплохими продажами. Сегодня мы рассмотрим преимущества и недостатки одной из самых доступных моделей в ассортименте принадлежащего компании HMD Global бренда – Nokia 2.2.

Дизайн

В плане дизайна Nokia 2.2 сделал огромный шаг вперед по сравнению с Nokia 2.1. Вместо устаревшего соотношения сторон 16:9 – современный вытянутый формат 19:9. Вместо верхней рамки – каплевидный вырез и более тонкие рамки по бокам. Нижняя рамка осталась довольно широкой и с обязательной надписью Nokia. Задняя панель выполнена из поликарбоната, а украшает её вертикальный блок камеры, который состоит из одного модуля и светодиодной вспышки. При этом задние крышки съемные: стандартные (черного и серого цветов) можно менять на панели Xpress-On. Они выполнены в розовой и голубой расцветках и стоят 799 рублей каждая. Благодаря своей компактности (146:70.6:9.3 мм), смартфон отлично лежит в руке.

Дисплей

Экран здесь предсказуемо простой – 5,71-дюймовая IPS-панель с разрешением 720:1520 пикселей (плотность 295 ppi), соотношением сторон, 19:9, яркостью 400 нит, неплохой цветопередачей и сдвинутым в холодные оттенки балансом белого. Есть и небольшой сюрприз – местный аналог Always On Display, который отображает на темном фоне время, дату и пропущенные уведомления. Благодаря использованию каплевидного выреза, экран здесь занимает 79% площади передней панели. Это довольно высокий результат для столь доступного устройства – у Redmi 7A, например, он равен 74,4%, а у Redmi 7 – 81,5%.

Железо и производительность

Аппаратная составляющая здесь предоставлена платформой Mediatek MT6761 Helio A22, выполненной по 12-нанометровому техпроцессу. Это доступный, в меру шустрый и экономичный четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц и графикой PowerVR GE8320, который можно встретить в смартфонах Huawei Y6 2019, Lenovo A5S и, например, Vivo Y90. Его мощи вкупе с 2 ГБ оперативной памяти хватит для серфинга по Сети, просмотра HD-видео и простеньких игр. А вот встроенной памяти очень мало – 16 ГБ. Другое дело, что предусмотрен слот для карт памяти microSD.
  • AnTuTu – 66250 баллов

Камеры

Одинарный модуль основной камеры полагается на сенсор с разрешением 13 Мп и оптику с диафрагмой f/2.2. При хорошем освещении на эту камеру можно получить сносные снимки с неплохим динамическим диапазоном и достойной детализацией, а в сценах со сложным светом немного выправляет ситуацию местный HDR. Видео здесь можно записывать в разрешении 1080p с 30 кадрами в секунду, а фронтальная камера характеризуется 5 Мп модулем.

Аккумулятор и автономность

Ёмкость аккумулятора здесь равна 3000 мАч. Если учесть не самый прожорливый процессор и дисплей с разрешением HD+, то можно ждать от смартфона хорошую автономность. При обычном режиме использования (5 часов включенного дисплея) устройства хватит на день. Быстрой зарядки здесь не предусмотрено, а до 100% смартфон будет заряжаться два с лишним часа. При этом сам аккумулятор съемный, но купить запасную батарею пока не представляется возможным.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, слот для карт памяти microSD, устаревший разъем microUSB 2.0, операционную систему Android 9 Pie (One), а также отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Nokia 2.2 в версии с 16 ГБ флеш-памяти оценен в 6990 рублей. К сожалению, версии с 32 ГБ флеш-памяти нет в продаже. Его главным конкурентом является Redmi 7A, который может похвастаться аккумулятором на 4000 мАч и более шустрым процессором Qualcomm Snapdragon 439. При этом версия на 32 ГБ флеш-памяти стоит всего на 500 рублей дороже.

Вывод

У Nokia 2.2, безусловно, есть сильные стороны: компактность, современный дизайн с каплевидным вырезом, сменные панельки, именитый бренд и невысокая цена. Отличным подспорьем мог стать сменный аккумулятор, но его невозможно найти в продаже. В прямом сравнении смартфон проигрывает главному конкуренту в лице Redmi 7A, но если вам хотелось альтернативу, то Nokia 2.2 можно смело рекомендовать.

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