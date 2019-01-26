Обзор плюсов и минусов Nokia 3.1 Plus 32GB. Бюджетный смартфон с NFC

2019-01-26, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 3.1 Plus; [341]
Бюджетных смартфонов с модулем NFC на рынке очень немного. Из последних примеров можно вспомнить Huawei P Smart 2019, который претендует на звание главного бюджетного хита этого года. Сможет ли с ним потягаться другой доступный аппарат с NFC – Nokia 3.1 Plus, который вышел у нас еще в ноябре прошлого года?

Дизайн

Если более дорогие модели Nokia 2018 года выпуска (Nokia 6.1 Plus, Nokia 7.1) получили дизайн с вырезом в верху экрана, то более доступные устройства довольствуются симметричными рамками сверху и снизу. Они не то чтобы толстые, но и не совсем тонкие. Задняя панель сделана из алюминия, а нижняя и верхняя вставки из поликарбоната. Вертикально ориентированная двойная камера по центру, сканер отпечатков пальцев под ней, надписи «Nokia» и «Android One» – все как и у других смартфонов Nokia. Несмотря на не самые большие размеры (76,44:156,88:8,19 мм), аппарат весит немалые 180 грамм. При этом в руках он лежит отлично.

Дисплей

Аппарат оснастили 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1440 пикселей и соотношением сторон 18:9. Плотность пикселей здесь небольшая – 268 ppi. Из-за довольно толстых рамок в том числе и по бокам экран занимает 77,5% площади передней панели – это тоже не самый впечатляющий результат. Но вряд ли стоило ожидать чего-то большего от бюджетного устройства. Зато здесь весьма неплохие показатели яркости и контрастности – 430 нит и 1500:1.

Железо и производительность

За аппаратную мощь здесь отвечает SoC Mediatek MT6762 Helio P22 – это 12-нанометровая платформа, которая характеризуется восьмиядерным процессором с частотой до 2.0 ГГц и графическим ускорителем и PowerVR GE8320. Это доступное и довольно производительное решение, которое используется, например, в таких смартфонах, как Vivo Y91, Meizu V8, Xiaomi Redmi 6 и Lenovo K5S. Его мощи хватит на то, чтобы быстро гонять интерфейс и комфортно переключаться между вкладками и запущенными приложениями. А вот в тяжелые игры, вроде PUBG, получиться поиграть только на низких настройках графики.
  • AnTuTu - 77000
  • Geekbench - 3516

Камеры

За фотовозможности здесь отвечает связка из 13 Мп главного модуля со светосилой f/2.0 и 5 Мп вспомогательного модуля, который нужен для эффекта размытия. К слову, такая же основная камера используется в Nokia 5.1 Plus. Как и большинство современных «бюджеток», Nokia 3.1 Plus делает довольно качественные фото с хорошей детализацией в дневное время. При съемке с недостаточным освещением падает детализация и начинает сбоить автофокус – известная беда доступных смартфонов. Зато портретный режим работает исправно. Что до камеры для селфи, то здесь используется 8 Мп модуль, который достойной справляется со своими обязанностями.

Автономность

Смартфон наделили довольной емким аккумулятором на 3500 мАч, которого, с учетом дисплея с разрешением HD+, могло хватить и на двое суток при нормальном использовании, если бы не прожорливый чипсет Helio P22. Однако даже с ним Nokia 3.1 Plus уверенно держит заряд до конца дня. К сожалению, поддержки быстрой зарядки здесь нет, а местный 10ВТ адаптер заряжает смартфон за 2 часа.

Одной строкой

Из мелочей, которые нуждаются в упоминании: 3,5-мм разъем для наушников, отдельный слот для карт памяти microSD, чистая операционная система Android и гарантированные обновление в ближайшие два года, а также модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти можно купить за 12800 рублей. Что предлагают другие производители: Huawei P Smart 2019 и Xiaomi Mi A2 с шустрым Snapdragon 660 и дисплеем FHD+, но они дороже на тысячу рублей. Если брать смартфоны, сравнимые по цене, то можно обратить внимание на Xiaomi Redmi Note 6 Pro с более производительным процессором Snapdragon 636 и ASUS Zenfone Max Pro (M1) с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Из достоинств Nokia 3.1 Plus отметим неплохой дисплей, достаточную для большинства задач производительность и модуль NFC, которого нет, например, в бюджетных смартфонах Xiaomi. Именно важная для многих поддержка бесконтактных платежей вкупе с чистым Android позволяют смартфону от HMD Global хоть как-то конкурировать с китайскими конкурентами, которые за ту же цену предлагают более мощные процессоры и дисплеи с разрешением Full HD+.

Комментарии:
Электровелосипед ORGO помещается в рюкза...
Электровелосипед ORGO помещается в рюкзаORGO создал новый складной электрический велосипед в уникальном стиле. ...
Обновление Skype добавляет SMS-сообщения...
Обновление Skype добавляет SMS-сообщенияMicrosoft выпускает крупное обновление Skype, которое добавляет множество новых функций и улучшений. Наиб...
Honor 10 Lite за $ 288 имеет 24-мегапикс...
Honor 10 Lite за $ 288 имеет 24-мегапиксНа мероприятии в Marina Bay Sands Honor представила Honor 10 Lite. Он оснащен 6,2-дюймовым Full HD диспле...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27В последнее время пользователи стали все чаще смотреть в сторону проекторов вместо телевизоров, так как у...
Смартфон без отверстий Meizu Zero можно ...
Смартфон без отверстий Meizu Zero можно Компания Meizu объявила о том, что 30 января на площадке коллективного финансирования в Китае стартует ка...
Обновленные смарт-часы Tambour Horizon о...
Обновленные смарт-часы Tambour Horizon оLouis Vuitton представил обновленную версию смарт-часов Tambour Horizon. Роскошные носимые технологии нач...
Огромный планшет Samsung Galaxy View 2 п...
Огромный планшет Samsung Galaxy View 2 пВ базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о некоем гаджете Samsung, который имеет модельный...
Обзор SINBO SHB 3165. Электрическая мясо...
Обзор SINBO SHB 3165. Электрическая мясоВ наше распоряжение попала новая мясорубка Sinbo SHB-3165 с заявленной мощностью в 3000 Вт, тремя дисками...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов Nokia 3.1 Plus 32GB. Бюджетный смартфон с NFCОбзор плюсов и минусов Nokia 3.1 Plus 32GB. Бюджетный смартфон с NFC
Обзор SINBO SHB 3165. Электрическая мясорубка 3000 ВтОбзор SINBO SHB 3165. Электрическая мясорубка 3000 Вт
Обзор Onikuma K1B Pro. Игровые наушники с микрофоном из КитаяОбзор Onikuma K1B Pro. Игровые наушники с микрофоном из Китая
Обзор GUTREND FUSION 150. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкойОбзор GUTREND FUSION 150. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой
Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27...
Предварительный обзор BenQ CinePrime W27В последнее время пользователи стали все чаще смотреть в сторону проекторов вместо телевизоров, так как у...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплей...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплейКазуальные игры всегда стремятся удивить потенциального геймера своими механиками — иногда они действител...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. Компа...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. КомпаЕсть определенный сегмент пользователей, которым не нужен мощный ноутбук, им нужно решение для общения, р...
Honor View 20 официально представлен в Р...
Honor View 20 официально представлен в Р22 января в Москве состоялась презентация Honor View 20. Он стал первым смартфоном со встроенной фронталь...
Предварительный обзор Honor View 20. Тел...
Предварительный обзор Honor View 20. ТелНекоторое время назад, когда в сети только-только появилась информация о смартфонах с вырезом в дисплее в...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территориюВ последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практическ...
Предварительный обзор Cougar Immersa Pro...
Предварительный обзор Cougar Immersa ProДля подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели прост...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, ...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательная...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательнаяОт казуальных игр мы требуем либо простого и понятного геймплея, который позволит зайти в игру и сразу по...
Предварительный обзор ASUS StudioBook S....
Предварительный обзор ASUS StudioBook S.В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно ...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. Лучши...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. ЛучшиМне всегда нравились японские разработчики своей любовью к деталям и мелочам, на которые обычно все закры...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor