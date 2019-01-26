Обзор плюсов и минусов Nokia 3.1 Plus 32GB. Бюджетный смартфон с NFC

Бюджетных смартфонов с модулем NFC на рынке очень немного. Из последних примеров можно вспомнить Huawei P Smart 2019, который претендует на звание главного бюджетного хита этого года. Сможет ли с ним потягаться другой доступный аппарат с NFC – Nokia 3.1 Plus, который вышел у нас еще в ноябре прошлого года?

Дизайн

Если более дорогие модели Nokia 2018 года выпуска (Nokia 6.1 Plus, Nokia 7.1) получили дизайн с вырезом в верху экрана, то более доступные устройства довольствуются симметричными рамками сверху и снизу. Они не то чтобы толстые, но и не совсем тонкие. Задняя панель сделана из алюминия, а нижняя и верхняя вставки из поликарбоната. Вертикально ориентированная двойная камера по центру, сканер отпечатков пальцев под ней, надписи «Nokia» и «Android One» – все как и у других смартфонов Nokia. Несмотря на не самые большие размеры (76,44:156,88:8,19 мм), аппарат весит немалые 180 грамм. При этом в руках он лежит отлично.

Дисплей

Аппарат оснастили 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1440 пикселей и соотношением сторон 18:9. Плотность пикселей здесь небольшая – 268 ppi. Из-за довольно толстых рамок в том числе и по бокам экран занимает 77,5% площади передней панели – это тоже не самый впечатляющий результат. Но вряд ли стоило ожидать чего-то большего от бюджетного устройства. Зато здесь весьма неплохие показатели яркости и контрастности – 430 нит и 1500:1.

Железо и производительность

AnTuTu - 77000

Geekbench - 3516

За аппаратную мощь здесь отвечает SoC Mediatek MT6762 Helio P22 – это 12-нанометровая платформа, которая характеризуется восьмиядерным процессором с частотой до 2.0 ГГц и графическим ускорителем и PowerVR GE8320. Это доступное и довольно производительное решение, которое используется, например, в таких смартфонах, как Vivo Y91, Meizu V8, Xiaomi Redmi 6 и Lenovo K5S. Его мощи хватит на то, чтобы быстро гонять интерфейс и комфортно переключаться между вкладками и запущенными приложениями. А вот в тяжелые игры, вроде PUBG, получиться поиграть только на низких настройках графики.

Камеры

За фотовозможности здесь отвечает связка из 13 Мп главного модуля со светосилой f/2.0 и 5 Мп вспомогательного модуля, который нужен для эффекта размытия. К слову, такая же основная камера используется в Nokia 5.1 Plus. Как и большинство современных «бюджеток», Nokia 3.1 Plus делает довольно качественные фото с хорошей детализацией в дневное время. При съемке с недостаточным освещением падает детализация и начинает сбоить автофокус – известная беда доступных смартфонов. Зато портретный режим работает исправно. Что до камеры для селфи, то здесь используется 8 Мп модуль, который достойной справляется со своими обязанностями.

Автономность

Смартфон наделили довольной емким аккумулятором на 3500 мАч, которого, с учетом дисплея с разрешением HD+, могло хватить и на двое суток при нормальном использовании, если бы не прожорливый чипсет Helio P22. Однако даже с ним Nokia 3.1 Plus уверенно держит заряд до конца дня. К сожалению, поддержки быстрой зарядки здесь нет, а местный 10ВТ адаптер заряжает смартфон за 2 часа.

Одной строкой

Из мелочей, которые нуждаются в упоминании: 3,5-мм разъем для наушников, отдельный слот для карт памяти microSD, чистая операционная система Android и гарантированные обновление в ближайшие два года, а также модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти можно купить за 12800 рублей. Что предлагают другие производители: Huawei P Smart 2019 и Xiaomi Mi A2 с шустрым Snapdragon 660 и дисплеем FHD+, но они дороже на тысячу рублей. Если брать смартфоны, сравнимые по цене, то можно обратить внимание на Xiaomi Redmi Note 6 Pro с более производительным процессором Snapdragon 636 и ASUS Zenfone Max Pro (M1) с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Из достоинств Nokia 3.1 Plus отметим неплохой дисплей, достаточную для большинства задач производительность и модуль NFC, которого нет, например, в бюджетных смартфонах Xiaomi. Именно важная для многих поддержка бесконтактных платежей вкупе с чистым Android позволяют смартфону от HMD Global хоть как-то конкурировать с китайскими конкурентами, которые за ту же цену предлагают более мощные процессоры и дисплеи с разрешением Full HD+.