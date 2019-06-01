Обзор плюсов и минусов Nokia 9 PureView. Уникальный смартфон с шестью камерами

2019-06-01, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 9 PureView; [266]
В начале этого года компания HMD Global представила один из самых интересных смартфонов этого года – Nokia 9 PureView. Его главная особенность заключается в необычной «пентакамере», которая по своему потенциалу едва ли не лучше всех представленных камерофонов на рынке. Так ли это, попробуем разобраться.

Дизайн

Nokia 9 получил уникальный дизайн, и речь, конечно, о задней панели. На ней вы найдете так называемую «револьверную» камеру, которая состоит из шести модулей и вспышки. Передняя панель выглядит привычнее, но верхняя рамка выделяется. Зачем-то помимо фронтальной камеры на нее поместили надпись Nokia. В целом, несмотря на заметные рамки снизу и сверху, смартфон получился в меру компактным и легким – 75:155:8 мм и вес 172 г. Расцветка у смартфона всего одна – темна-синяя.

Дисплей

Смартфону достался 5,99-дюймовый P-OLED-дисплей с разрешением 1440:2880 пикселей (высокая плотность 538 ppi), соотношением сторон 18:9, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, функцией Always-on display, поддержкой стандарта HDR10, яркостью 487 кд/м2, условно-бесконечной контрастностью, правильной цветопередачей и широкими углами обзора. Из-за отсутствия каких-либо вырезов, экран занимает лишь 79,7% площади передней панели. По нынешним меркам это низкий показатель – особенно на фоне какого-нибудь Samsung Galaxy A80 (85,8%), Oppo Reno (86,8%) или OnePlus 7 Pro (88,1%). Здесь же отметим оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, который, судя по многочисленным отзывам, не радует точной работой.

Процессор и производительность

Несмотря на принадлежность к флагманам нынешнего года, в Nokia 9 поставили прошлогодний топовый чипсет Snapdragon 845, а не новый Snapdragon 855. Впрочем, и мощи 845-го «дракона» вкупе с 6 ГБ оперативной памяти должно хватать этому смартфону с лихвой, однако протестировавшие аппарат эксперты сообщают о лагах в некоторых приложениях и даже в работе интерфейса. Есть надежда, что все будет исправлено в обновлениях, ведь запаса производительности здесь хватит еще на пару-тройку лет.
  • AnTuTu – 288900 баллов
  • Geekbench – 8990 баллов

Камера

Во времена, когда многие производители выпускают смартфоны со сверхширокоугольным и телефото-модулями, Nokia 9 объединил в себе три черно-белые матрицы, две цветные и TOF-камеру, которая используется как датчик глубины. При этом оптической стабилизации нет ни на одном модуле. Так зачем же Nokia нужны все эти камеры? Ради динамического диапазона. По сути, все камеры предоставляют нам супер-HDR режим. Особенно это заметно при съемке черно-белых фото – картинка получается очень глубокой. Именно этим фотографии c Nokia 9 отличаются от других камерофонов.

Очень широкий динамический диапазон сохраняется и в цветных снимках, но здесь в дело вступает несколько кривые алгоритмы обработки, которые могут порой слишком агрессивно вытягивать детали из светлых участков и теней. Эту проблему исправляет функция съёмки в RAW, предоставляя отличные возможности для творчества. Хорошо показал себя и местный портретный режим, а вот видеовозможности здесь довольно средние.

Аккумулятор и автономность

Здесь используется аккумулятор средней ёмкости – 3320 мАч, однако этого все равно оказывается недостаточно. Дело в том, что местная камера использует отдельный сигнальный процессор, который потребляет немало энергии. И если вы будете часто фотографировать, то заряд батареи будет падать на глазах. В тесте с просмотром HD-видео на максимальной яркости и со включенным Wi-Fi смартфон продержался меньше 11 часов. Это не лучший показатель для устройства с OLED-экраном. Судя по многочисленным опубликованным в сети тестам, автономность Nokia 9 PureView хуже, чем у Xiaomi Mi 9, OnePlus 6T, Oppo RX 17 Pro и даже Sony Xperia XZ 3. При этом смартфон можно зарядить через проводную зарядку мощностью 18 Вт и беспроводную мощностью 10 Вт.

Одной строкой

Отдельно отметим защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, высокое качество звучания в беспроводных наушниках, модуль NFC, оптику от легендарной компании Zeiss, чистую ОС Android 9, 128 ГБ флеш-памяти, отсутствие 3,5-мм разъема для наушников и слота для карт памяти microSD. Последнее несколько разочаровывает, ведь местные RAW-файлы весят по 12-13 МБ.

Цена и конкуренты

В России Nokia 9 PureView оценен в 49 990 рублей. Это самая что ни на есть флагманская цена, а потому конкуренция здесь жестокая. Из конкурентов можно отметить китайские флагманы, вроде Xiaomi Mi9 с новым железом и отличной тройной камерой или Huawei P30 с прошлогодним чипсетом Kirin 980, а также новенького тайваньца ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой. Топовые камерофоны, вроде Huawei Mate 20 Pro, Huawei PЗ0 Pro, Samsung Galaxy S10, iPhone XS и OnePlus 7 Pro, обойдутся гораздо дороже.

Вывод

Nokia 9 PureView получился очень противоречивым смартфоном. У него очень крутой экран, защита по стандарту IP67 и отличное качество звучания в наушниках, однако ему все равно тяжело конкурировать с другими топовыми смартфонами из той же ценовой категории из-за прошлогоднего процессора, несколько устаревшего дизайна и слабой автономности.

Его камера демонстрирует отличную резкость, цветопередачу и, кажется, лучший динамический диапазон среди всех камерофонов. Но у нее нет универсальности в лице телефото- и сверхширокоугольных объективов. В общем, Nokia 9 PureView сильно похож на довольно нишевый продукт, который, к сожалению, затеряется среди других смартфонов.

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