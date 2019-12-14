Обзор плюсов и минусов Philips S397. Ультрабюджетник с хорошей автономностью

2019-12-14, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Philips S397; [234]
Этим летом бренд Philips выпустил смартфон S397, который относится к решениям начального уровня. На что способна эта новинка сама по себе и в сравнении с конкурентами? Давайте разбираться.

Дизайн

Смартфон получил довольно сдержанный внешний вид: строгие рамки на передней панели, немного скошенные боковые грани, вертикально ориентированная двойная камера, сканер отпечатков пальцев и надпись Phillips посередине задней панели, выполненной из глянцевого пластика. Ни выреза для фронтальной камеры, ни яркой расцветки – пользователю доступен один черный вариант цвета корпуса. При этом перед нами полноценный компакт с габаритами 73:153.80:8.50 мм и массой в 152 грамма, которым очень удобно пользоваться одной рукой.

Дисплей

В ультрабюджетные смартфоны обычно не ставят большие экраны, чтобы низкое разрешение не бросалось в глаза. И Philips S397 не стал исключением – здесь используется 5,7-дюймовая IPS-панель с разрешением 720:1400 пикселей (плотность 282 PPI и никакой зернистости), соотношением сторон 18:9, максимальными углами обзора, высокой контрастностью 1340:1 и яркостью белого цвета 430 кд/м2, что очень круто для столь доступной модели. Из-за использования довольно толстых рамок, дисплей здесь занимает менее 80% площади передней панели. У конкурента Redmi 8 этот показатель равен 81,8% – все благодаря каплевидному вырезу для фронтальной камеры.

Железо и производительность

За аппаратную мощь здесь отвечает чипсет Unisoc SC9863a. Это не самая мощная и энергоэффективная 28-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графикой PowerVR Rogue GE8322, которую можно встретить в таких смартфонах, как Alcatel 1S, ZTE Blade V10 Vita и ZTE Blade A5 (2019). Мощи этого процессора вкупе с 2 ГБ оперативной памяти хватит для большинства задач и даже для вполне ресурсоемких игр, но только с низкими настройками графики. Отдельно отметим всего 16 ГБ флеш-памяти – без SD-карты здесь не обойтись.
  • AnTuTu – 96520 баллов
  • Geekbench 4.4.1 – 3220 баллов

Камера

Основная камера получила два модуля: главный разрешением 13 Мп и вспомогательный на 0,3 Мп. Днем камера выдает снимки с неплохой детализацией и динамическим диапазоном, а вот с худшим освещением качество падает очень сильно – пропадают детали, появляются шумы. Видео здесь можно снимать в разрешении Full HD при 30 кадрах в секунду, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. В общем, камеры – это не самая сильная сторона смартфона.

Аккумулятор и автономность

Аппарат оснастили аккумулятором довольно средней ёмкости (3000 мАч), однако благодаря низкому разрешению и небольшой диагонали, он показывает довольно высокую автономность. В обычном режиме использования аппарат вполне может продержаться без подзарядки два дня, а при проигрывании HD-видео с яркостью экрана 200 кд/м2 его хватит на 10 часов. Быстрой зарядки здесь не предусмотрено, а потому, чтобы восполнить заряд до 100%, устройству понадобится около трех с половиной часов.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, сканера отпечатков пальцев, гибридного слота для карт памяти microSD до 64 ГБ, устаревшего порта microUSB 2.0 и отсутствие модуля NFC для бесконтактной оплаты.

Цена и конкуренты

В России Philips S397 оценен в 5990 рублей за версию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти. Из конкурентов отметим новенький Nokia 2.2 и более старый Redmi 6A, которые имеют очень схожие параметры и, пожалуй, более интересный дизайн.

Вывод

Philips S397 получился очень достойным ультрабюджетником – с качественным IPS-дисплеем, высокой автономностью и достаточной для большинства пользователей производительностью. Он ничем не уступает конкурентам, а потому точно найдет своего покупателя.

Комментарии и отзывы Philips S397
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