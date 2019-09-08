Обзор плюсов и минусов Philips S561. Долгоиграющий бюджетник

Компания Philips известна своими смартфонами-долгожителями, которые позволяют забыть о Power Bank. Очередной такой новинкой стала модель Philips S561, которая является представителем бюджетного сегмента. О её преимуществах и недостатках поговорим далее.

Дизайн

Смартфоны Philips редко отличаются ярким дизайном, и бюджетный S561 не стал исключением. Передняя панель не имеет никаких вырезов для фронтальной камеры – верхняя рамка довольно заметная, а нижняя – еще толще. Сзади все тоже очень просто – матовый пластик, на котором не остается отпечатков пальцев, дактилоскоп и надпись Philips посередине, а также горизонтально ориентированная двойная камера в левом верхнем углу. Аппарат получился довольно компактным (73:153.8:8.5 мм) и легким (152 г), благодаря чему он отлично лежит в руке.

Дисплей

Новинка характеризуется 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1440 пикселей (плотность 295 PPI), соотношением сторон 18:9, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 800:1, широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Пользователь может выбирать из трех цветовых настроек: теплой, холодной и стандартной. Верхняя рамка имеет толщину 10 мм, нижняя – 18 мм, боковые рамки – 4 мм. Из-за таких больших рамок дисплей занимает меньше 70% площади передней панели. У того же Redmi 7 этот показатель равен 74,4%.

Железо и производительность

AnTuTu – 70050 баллов

За аппаратную мощь здесь отвечает 28-нанометровый чипсет Spreadtrum SC9863A, который характеризуется восемью ядрами с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графикой PowerVR Rogue GE8322. Это бюджетное решение, которое вкупе с 3 ГБ оперативной памяти подойдет для повседневных задач, вроде серфинга по Сети и просмотра HD-видео. Если запустить на смартфоне тяжелую игру PUBG, то она вполне сносно играется на минимальных настройках графики. При этом аппарат даже не греется.

Камера

Несмотря на бюджетный статус, аппарат получил двойную камеру с главным 13 Мп модулем и 5 Мп датчик для измерения глубины сцены и создания эффекта боке. Днем камера выдает снимки с неплохой детализацией и хорошей цветопередачей. Конечно, при недостаточном освещении присутствует множество шумов, а детализация падает, но это ожидаемо для столь доступного устройства. Фронтальная камера характеризуется разрешением 5 Мп, а видео здесь можно записывать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

А вот, пожалуй, и главная фишка смартфона – аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Учитывая разрешение экрана и не самый мощный процессор, можно рассчитывать на хорошую автономность. Так оно и есть – смартфона хватит на 16 часов в режиме воспроизведения видео и около 7 часов игр. В обычном режиме использования Philips S561 продержится почти два дня. Быстрой зарядки здесь не предусмотрено, а потому на то, чтобы полностью восполнить заряд, здесь понадобится около 3,5 часов.

Одной строкой

Отметим наличие сканера отпечатков пальцев, 3,5-мм разъема для наушников, слота для карт памяти microSD до 64 ГБ, совмещенного со слотом для SIM-карт, операционной системы Android 9 Pie, а также устаревшего порта micro-USB.

Цена и конкуренты

Согласно данным «Яндекс Маркета», Philips S561 можно купить в России за 8500 рублей. В этом ценовом сегменте его главным конкурентом выступает Redmi 7A, который имеет более шустрый процессор Snapdragon 632, более крупный 6,26-дюймовый дисплей и современный дизайн с каплевидным вырезом.

Вывод

Новинка Philips сочетает в себе качественный экран, достаточную для большинства задач производительность, неплохую основную камеру, отличную автономность и конкурентную цену. Если вам нужен бюджетный и долгоиграющий компакт с аскетичным дизайном, то S561 станет отличным выбором.