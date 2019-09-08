Обзор плюсов и минусов Philips S561. Долгоиграющий бюджетник

2019-09-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Philips S561; [77]
Компания Philips известна своими смартфонами-долгожителями, которые позволяют забыть о Power Bank. Очередной такой новинкой стала модель Philips S561, которая является представителем бюджетного сегмента. О её преимуществах и недостатках поговорим далее.

Дизайн

Смартфоны Philips редко отличаются ярким дизайном, и бюджетный S561 не стал исключением. Передняя панель не имеет никаких вырезов для фронтальной камеры – верхняя рамка довольно заметная, а нижняя – еще толще. Сзади все тоже очень просто – матовый пластик, на котором не остается отпечатков пальцев, дактилоскоп и надпись Philips посередине, а также горизонтально ориентированная двойная камера в левом верхнем углу. Аппарат получился довольно компактным (73:153.8:8.5 мм) и легким (152 г), благодаря чему он отлично лежит в руке.

Дисплей

Новинка характеризуется 5,45-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1440 пикселей (плотность 295 PPI), соотношением сторон 18:9, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 800:1, широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Пользователь может выбирать из трех цветовых настроек: теплой, холодной и стандартной. Верхняя рамка имеет толщину 10 мм, нижняя – 18 мм, боковые рамки – 4 мм. Из-за таких больших рамок дисплей занимает меньше 70% площади передней панели. У того же Redmi 7 этот показатель равен 74,4%.

Железо и производительность

За аппаратную мощь здесь отвечает 28-нанометровый чипсет Spreadtrum SC9863A, который характеризуется восемью ядрами с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графикой PowerVR Rogue GE8322. Это бюджетное решение, которое вкупе с 3 ГБ оперативной памяти подойдет для повседневных задач, вроде серфинга по Сети и просмотра HD-видео. Если запустить на смартфоне тяжелую игру PUBG, то она вполне сносно играется на минимальных настройках графики. При этом аппарат даже не греется.
  • AnTuTu – 70050 баллов

Камера

Несмотря на бюджетный статус, аппарат получил двойную камеру с главным 13 Мп модулем и 5 Мп датчик для измерения глубины сцены и создания эффекта боке. Днем камера выдает снимки с неплохой детализацией и хорошей цветопередачей. Конечно, при недостаточном освещении присутствует множество шумов, а детализация падает, но это ожидаемо для столь доступного устройства. Фронтальная камера характеризуется разрешением 5 Мп, а видео здесь можно записывать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

А вот, пожалуй, и главная фишка смартфона – аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Учитывая разрешение экрана и не самый мощный процессор, можно рассчитывать на хорошую автономность. Так оно и есть – смартфона хватит на 16 часов в режиме воспроизведения видео и около 7 часов игр. В обычном режиме использования Philips S561 продержится почти два дня. Быстрой зарядки здесь не предусмотрено, а потому на то, чтобы полностью восполнить заряд, здесь понадобится около 3,5 часов.

Одной строкой

Отметим наличие сканера отпечатков пальцев, 3,5-мм разъема для наушников, слота для карт памяти microSD до 64 ГБ, совмещенного со слотом для SIM-карт, операционной системы Android 9 Pie, а также устаревшего порта micro-USB.

Цена и конкуренты

Согласно данным «Яндекс Маркета», Philips S561 можно купить в России за 8500 рублей. В этом ценовом сегменте его главным конкурентом выступает Redmi 7A, который имеет более шустрый процессор Snapdragon 632, более крупный 6,26-дюймовый дисплей и современный дизайн с каплевидным вырезом.

Вывод

Новинка Philips сочетает в себе качественный экран, достаточную для большинства задач производительность, неплохую основную камеру, отличную автономность и конкурентную цену. Если вам нужен бюджетный и долгоиграющий компакт с аскетичным дизайном, то S561 станет отличным выбором.

Комментарии и отзывы Philips S561
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