Обзор плюсов и минусов Redmi 7 3/32GB. Почти идеальный бюджетный смартфон

2019-04-28, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Redmi 7 ; [660]
Из-за огромного ажиотажа вокруг Redmi Note 7 выход его более доступного собрата Redmi 7 прошел как будто незамеченным. И это довольно странно, ведь смартфоны Xiaomi Redmi всегда были одними из лучших по соотношению цены и качества в своем ценовом сегменте. Поддержит ли традиции предшественников новинка Redmi 7? Давайте разбираться.

Дизайн

Даже при близком рассмотрении Redmi 7 вполне можно спутать с более дорогим Redmi Note 7. Популярный круглый вырез для фронтальной камеры, довольно тонкая нижняя рамка, скругленные углы, сканер отпечатков пальцев, вертикально ориентированная двойная основная камера в левом углу, две градиентные расцветки и глянцевый корпус, отлично собирающий отпечатки пальцев. Только у Redmi 7 корпус пластиковый, в то время как у Note 7 он выполнен из стекла. Габариты и масса смартфонов практически идентичны. Тонким (8,5 мм) и легким (180 г) Redmi 7 не назовешь, но в руке он лежит отлично.

Дисплей

Как и в большинстве доступных смартфонов, здесь используется IPS-дисплей: с диагональю 6,26-дюйма, разрешением 720:1520 пикселей (плотность 269 ppi), соотношением сторон 19:9, высоким запасом яркости и широкими углами обзора. Благодаря использованию маленького выреза и небольшим рамкам, экран здесь занимает 81,5% площади передней панели. Это довольно хороший показатель для устройства этого ценового сегмента. Для сравнения, у топовых смартфонов iPhone XR и Samsung Galaxy Note 9 этот показатель равен 79% и 83,4%, соответственно.

Железо и производительность

Аппаратная основа в Redmi 7 представлена довольно быстрым процессором Snapdragon 632 от Qualcomm, в то время как предшественник Redmi 6 базировался на Helio P22 от менее статусной MediaTek. Это восьмиядерное решение с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 506, которое используется, например, в Motorola Moto G7, Meizu Note 8 и Honor 8C. В связке с 3 ГБ оперативной памяти его мощи вполне достаточно, чтобы открыть несколько вкладок в браузере, посмотреть HD-видео и даже комфортно поиграть в довольно тяжелые игры, вроде PUBG и World of Tanks.
  • AnTuTu – 104860 баллов
  • Geekbench 4 – 4190 баллов

Камера

Как и в Xiaomi Redmi 6, основная камера полагается на связку из двух модулей: главного с датчиком на 12 Мп и оптикой с диафрагмой f/2.2 и вспомогательного 2 Мп датчика для определения глубины сцены и создания эффекта боке. При съемке днем фото получаются довольно детализированными и с неплохим динамическим диапазоном – здесь стоит благодарить местный искусственный интеллект и HDR. Кадры, сделанные в условиях недостаточной освещенности, уже ничего не спасает – уж очень много шумов и катастрофическое снижение детализации. Впрочем, это ожидаемо для столь бюджетного смартфона. Видео здесь записывается в разрешении 1080p при 30/60 кадрах в секунду, а фронтальная камера характеризуется 8 Мп датчиком и оптикой со светосилой f/2.0.

Аккумулятор и автономность

В лучших традициях новому Redmi досталась ёмкая батарея на 4000 мАч. Не забываем про невысокое разрешение экрана и довольно экономичный процессор. Всё это дает отличные показатели автономности – почти 14 часов работы при просмотре HD-видео при средней яркости дисплея и полтора дня при обычном (неэкономном) использовании. В комплекте со смартфоном идет зарядное устройство мощность 10 Вт, которое полностью восполнит заряд аккумулятора за два часа.

Одной строкой

Отметим предустановленную операционную систему Android 9 Pie, отдельный слот для карт памяти microSD до 512 ГБ, 3,5-мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев, водоотталкивающее покрытие P2i и защитное стекло Gorilla Glass 5, а вот модуля NFC для бесконтактных платежей в смартфоне не предусмотрено. Впрочем, не может похвастаться наличием оного и более дорогой Redmi Note 7.

Цена и конкуренты

В России Redmi 7 представлен в версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти по цене в 9 990 рублей, с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти за 11 990 рублей, а также в варианте с 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти за 13 490 рублей. Из очевидных конкурентов – чуть более дорогой HUAWEI P Smart (2019) со схожей производительностью, но уже с дисплеем Full HD+ и модулем NFC, Samsung Galaxy A10 с гораздо более медленным процессором, старенький ASUS ZenFone Max Pro M1 с экраном Full HD+, NFC и АКБ на 5000 мАч, а также Nokia 3.1 Plus на медленном процессоре Helio P22, но с модулем NFC.

Вывод

Неожиданности не случилось. Новый Redmi – это по-прежнему один из самых предпочтительных вариантов в своей ценовой категории. Современный дизайн, шустрый процессор и отличная автономность – вот главные достоинства Redmi 7. Добавить в этот набор модуль NFC, цены бы ему не было.

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