Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy A20. Стильный бюджетник с NFC

В этом году компания Samsung представила обновленную линейку смартфонов Galaxy A, которые уже успели снискать популярность у пользователей. Ранее мы разобрали преимущества и недостатки среднеуровневого Galaxy A50, среднебюджетного Galaxy A30 и Galaxy A10, который относится к начальному уровню. Сегодня же мы рассмотрим бюджетную модель Galaxy A20.

Дизайн

В этом году бюджетные смартфоны Samsung наконец-то начали круто выглядеть и Galaxy A20 яркое тому подтверждение. Небольшой каплевидный вырез, тонкая нижняя рамка, скругленные грани, двойная камера в углу и сканер отпечатков пальцев посередине глянцевой задней панели, которая очень похожа на стекло. Он весьма тонкий (7,8 мм), легкий (169 г) и отлично лежит в руке. Единственное, к чему можно придраться, это скучные расцветки: черная и темно-синяя. Тот же Galaxy A30 доступен у нас в белом и голубом цветах, которые выглядят гораздо ярче.

Дисплей

Как и в старших моделях Galaxy A30 и Galaxy A50, «двадцатка» получила 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с соотношением сторон 19,5:9. Однако разрешение у него пониже 720:1560 пикселей (плотность 268 ppi), то есть HD+. Дополнительно отметим максимальный уровень яркости 345 кд/м2, минимальный уровень яркости 4 кд/м2, широкие углы обзора, а также присущие AMOLED-панелям идеальный черный цвет и контрастность. Благодаря использованию выреза и тонким рамкам по периметру, дисплей здесь занимает 85% площади передней панели. Это очень высокий показатель для бюджетного устройства. Например, у топовых iPhone XS и Samsung Galaxy Note 9 этот показатель равен 82,9% и 83,4%, соответственно.

Железо и производительность

AnTuTu – 88720 баллов

Geekbench 4 – 3440 баллов

А вот с аппаратной составляющей здесь все гораздо хуже. Galaxy A20 достался довольно медленный фирменный Exynos 7884, выполненный по нормам 14-нанометрового техпроцесса. Эта восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графикой Mali-G71 MP2. Он же используется в младшем Galaxy A10. В плане производительности чипсет сравним с такими платформами, как Snapdragon 625, MediaTek Helio P23 или Kirin 659. К счастью, здесь не 2 ГБ оперативной памяти, а 3 ГБ. Это положительно сказывается на многозадачности. В целом, мощи железа хватает для серфинга по Сети или просмотра HD-видео, а вот о тяжелых играх, вроде Asphalt 9 и PUBG, можно сразу забыть.

Камера

Основная камера в Galaxy A20 имеет два модуля, как и камера стоящего на ступень выше Galaxy A30. Причем второй модуль (ультраширикогоульный с фокусным расстоянием 12 мм) у них, судя по всему, одинаковый. Это весомое подспорье для Galaxy A20, ведь в большинстве бюджетных смартфонов вторая камера предназначена для определения глубины сцены. Что до основной камеры, то она имеет датчик изображения разрешением 13 Мп и оптику с диафрагмой f/1.9.

В условиях дневной съемки камера хорошо выставляет экспозицию и баланс белого. Детализация снимков получается неплохой, а HDR хорошо выполняет свою работу. Ночью, к сожалению, качество фотографий падает очень сильно и особенно это касается широкугольного модуля. Впрочем, этой проблемой грешат даже топовые камерофоны. Видео здесь можно снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду, а фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и оптику с апертурой f/2.0.

Аккумулятор и автономность

В кои-то веки Samsung наградили бюджетный смартфон ёмкой аккумуляторной батареей – на 4000 мАч. В сочетании с невысоким разрешением экрана и довольно экономичным процессором он выдает отличные показатели автономности. В режиме проигрывания видео на средней яркости смартфон может продержаться 18 часов. Немаловажно, что аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, современного порта USB Type C и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A20 оценен в 14 тысяч рублей, однако его уже можно найти подешевле. Разумеется, его главным конкурентом в этой ценовой категории выступает Redmi Note 7. У китайца дисплей Full HD+, почти в два раза более быстрый процессор, более качественная двойная камера, но (вот досада!) отсутствует модуль NFC. Зато модуль для бесконтактных платежей есть у Huawei P Smart 2019, который в плане характеристик очень похож на Redmi Note 7.

Вывод

Samsung Galaxy A20 получился сбалансированным бюджетником с хорошим экраном, неплохой двойной камерой, отличной автономностью, современным портом USB Type-C и модулем NFC. Но даже так при аналогичной цене он уступает Redmi Note 7 и Huawei P Smart. Выбрать смартфон от именитого корейского бренда или одного из его китайских конкурентов – решать пользователям.