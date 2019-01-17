Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона HUAWEI P Smart (2019) 3/32GB

2019-01-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - HUAWEI P Smart (2019); [438]
Летом прошлого года компания Huawei выпустила доступный смартфон P Smart. Благодаря сочетанию отличных характеристик и невысокой цены он мигом снискал популярность у пользователей. А потому неудивительно, что уже в самом начале этого года китайский производитель представил его последователя. Превосходит ли Huawei P Smart (2019) своего предшественника, и сможет ли он повторить его успех? Давайте разбираться.

Дизайн

Компания Huawei (как и принадлежащий ей бренд Honor) продолжает гнать свою линию, наделяя бюджетные устройства современным ярким дизайном. Конечно, новинка выделяется прежде всего каплевидным вырезом, за счет которого экран стал занимать еще большую площадь передней панели – 83.1%. Стали тоньше нижняя и боковые рамки. Если у предшественника задняя панель была выполнена из металла, то здесь используется пластик, но выглядит он как стекло. Как и в более дорогих моделях Huawei, предусмотрена здесь и градиентная расцветка. Вертикально ориентированная сдвоенная камера привычно занимает место в верхнем левом углу, а сканер отпечатков пальцев – по центру.

Дисплей

Дисплей в смартфоне характеризуется 6,21-дюймовой IPS-панелью с разрешением 23401080 пикселей (плотность 415 ppi), соотношением сторон – 19,5:9, достаточным запасом яркости, хорошей контрастностью и насыщенностью цветов. Если смотреть на экран при сильном отклонении от нормальных углов обзора, можно заметить небольшое выцветание темных оттенков. Также отметим возможность скрыть «вырез» и уменьшить разрешение экрана до HD+ для экономии заряда батареи, а также корректную авторегулировку яркости экрана.

Железо и производительность

В сердце новинки – восьмиядерный процессор Hisilicon Kirin 710 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G51 MP4. Это фирменный чипсет Huawei, который уже успел хорошо зарекомендовать себя в моделях Huawei Mate 20 Lite, Nova 3i и Honor 8X. В бенчмарках AnTuTu и Geekbench в связке с 3 ГБ оперативной памяти он набирает 130000 и 3528 баллов – это производительность уровня устройств на очень популярной SoC Snapdragon 660. Этой мощи хватит на работу с несколькими запущенными приложениями и комфортную игру на высоких настройках в каком-нибудь PUBG Mobile. Быстродействие в тяжелых играх достигается не в последнюю очередь благодаря фирменной технологии GPU Turbo 2.0, которой Huawei так любит хвастаться.

Камеры

Основная камера полагается на главный 13 Мп модуль со светосильной оптикой (f1.8) и 2 Мп вспомогательный модуль, который отвечает за размытие фона. При хорошем освещении снимки получаются с отличной детализацией и балансом белого, но при недостатке освещения качество становится хуже. Немного исправляет ситуацию режим «Ночь», который лучше всего проявляет себя во флагманских моделях Mate 20 и Mate 20 Pro. Фронтальная 12 Мп камера (объектив с диафрагмой f/2.0) показывает себя примерно на уровне 24 Мп фронталки в Honor 10 Lite – то есть, неплохо. Видео можно снимать в разрешении Full HD при 30 или 60 к/с в формате H.264 или H.265.

Одной строкой

Достойны внимания: модуль NFC для бесконтактных платежей, поддержка второго диапазона Wi-Fi (5 ГГц), 3,5-мм разъем для наушников, емкий аккумулятор на 3400 мАч, актуальная операционная система Android 9.0 (Pie) с оболочкой EMUI 9.0.1 и слот для карт памяти microSD до 512 ГБ

Цена и конкуренты

В России Huawei P Smart 2019 в версии на 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти оценен в 14 770 рублей. За такие деньги вы вряд ли найдете смартфон получше. Есть Xiaomi Mi A2 с 4 ГБ ОЗУ, более интересными камерами и чистым Android, но у него нет модуля NFC. Еще можно вспомнить более доступный, менее мощный и неказистый с виду ASUS Zenfone Max Pro (M1) с очень емким аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Кажется, у новинки Huawei нет слабых сторон – яркий внешний вид, шустрый процессор, хороший экран, необходимые коммуникационные возможности (NFC и 5 ГГц Wi-Fi) и, самое главное, адекватный ценник. Да, можно придраться к отсутствию современного разъема USB Type-C и средним камерам, но вряд ли это помешает Huawei P Smart 2019 стать самым популярным бюджетником начала года.

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