Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Nokia 5.1 Plus

Этой осенью компания HMD Global выпустила смартфон Nokia 5.1 Plus, который является международной версией уже вышедшего в Китае Nokia X5. Перед нами явно бюджетное устройство, а в этом сегменте, как известно, большая конкуренция. Если в этой новинке что-то интересное, помимо логотипа легендарной компании? Давайте разбираться.

Дизайн

При поверхностном взгляде может показаться, что Nokia 5.1 Plus внешне почти не отличается от старших Nokia 6.1 Plus и Nokia 7.1. Стеклянная задняя панель, вертикальная двойная камера посередине и сканер отпечатков пальцев под ней, логотипы легендарного финского бренда спереди и сзади. Однако отличия есть, и они со знаком минус. Во-первых, у Nokia 5.1 Plus неоправданно огромная «монобровь», в которой при этом не нашлось места для светодиодного индикатора. Во-вторых, корпус получил пластиковую рамку, в то время как у вышеперечисленных моделей она из алюминиевого сплава. Впрочем, несмотря на принадлежность к бюджетному классу, смартфон не выглядит дешевым. Но и красивым его тоже не назовешь.

Дисплей

Аппарат наделили 5,86-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1520:720 пикселей (плотность 287 ppi) и «вытянутым» соотношением сторон 19:9. Экран имеет неплохую цветопередачу, широкие углы обзора и не самые высокие показателями яркости, а потому пользоваться смартфоном на солнце может быть не очень комфортно. Нельзя не отметить довольно широкие рамки по бокам (4 мм) и снизу (9 мм), что в сочетании с огромным вырезом дает среднее соотношение площади экрана к передней панели – 79,6%.

Железо и производительность

Если в более дорогих моделях этого года HMD Global использует решения от Qualcomm, то в доступных моделях за аппаратную мощь отвечают платформы от MediaTek. Здесь был сделан выбор в пользу довольно новой однокристальной системы Mediatek MT6771 Helio P60, которая выполнена по нормам 12-нм техпроцесса. Чипсет имеет восемь ядер с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графику Mali-G72 MP3. Главная же его особенность – энергопотребление. Он на 70% мощнее Helio P23 и при этом на 12% экономнее.

AnTuTu - 119500

JetStream 1.1 – 41.670

Камеры

Если верить бенчмаркам, производительность Helio P60 находится примерно на одном уровне со среднеуровневыми Samsung Exynos 7875, HiSilicon Kirin 710 и Qualcomm Snapdragon 636. То есть, его мощи вкупе с 3 ГБ ОЗУ хватит не только для большинство обычных задач, но и для требовательных игр на высоких настройках.Основная камера полагается на связку из двух модулей: главного на 13 Мп с объективом с диафрагмой f/2.0 и фазовым автофокусом, а также вспомогательного на 5 Мп для оценки глубины сцены и размытия фона. Как это обычно бывает с бюджетными смартфонами, здешняя камера неплохо проявляют себя в условиях хорошего освещения, сильно теряя в качестве при его ухудшении. А вот фронтальная камера разрешением 5 Мп на удивление здорово проявляет себя и во время съемки на улице при дневном свете, и в помещении с не лучшим искусственным светом.

Одной строкой

Нельзя не отметить наличие 3,5-мм разъема для наушников, слота для карт памяти microSD, регулярные обновления ОС в рамках программы Android One, отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей, аккумулятор на 3060 мАч и отсутствие поддержки быстрой зарядки.

Цена и конкуренты

Nokia 5.1 Plus можно купить в России за 13 тысяч рублей. Самый явный конкурент за эти деньги – недавний Huawei P Smart 2019. У него экран с более высоким разрешением, яркий дизайн и есть модуль NFC. Еще один фаворит в этой ценовой категории – Xiaomi Mi A2 на «чистом» Android. Он может похвастаться качественным экраном и более продвинутой сдвоенной камерой.

Вывод

Главным недостатком смартфона Nokia 5.1 Plus можно назвать отсутствие какой-либо изюминки. Даже формально младшая модель Nokia 3.1 Plus может похвастаться не только наличием модуля NFC, но и довольно емким аккумулятором на 3500 мАч. Из существенных достоинств этого смартфона можно отметить быстрый процессор. Однако некоторых может смутить тот факт, что это решение от MediaTek, а не более известной Qualcomm. В остальном, перед нами ничем не примечательный бюджетник с названием легендарного бренда, который явно теряется на фоне более продвинутых китайских конкурентов.