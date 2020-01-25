Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10s

2020-01-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A10s; [241]
Самым доступным смартфоном Samsung в прошлом году стал Galaxy A10. Мы похвалили эту модель за современный дизайн, шустрый процессор и неплохую автономность. Прошло полгода, и корейский производитель выпустил обновленный Galaxy A10s. Насколько он лучше своего предшественника и как смотрится на фоне конкурентов? Давайте разбираться.

Дизайн

Внешне новинка почти не претерпела изменений по сравнению с предшественником: передняя панель с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, закругленные углы, задняя пластиковая панель из поликарбоната и вертикально ориентированная основная камера со вспышкой. Однако пару отличий заметить можно: во-первых, камера теперь сдвоенная, а во-вторых, над надписью SAMSUNG теперь располагается сканер отпечатков пальцев, которого в Galaxy A10 не было вовсе. Аппарат стал незначительно тоньше (на 0,1 мм), а его масса осталась неизменной (168 г) – это значит, что перед нами по-прежнему весьма компактный аппарат, которым довольно удобно пользоваться одной рукой. Набор расцветок остался без изменений: черная, синяя и красная.

Дисплей

Почти во всех бюджетных смартфонах Samsung уже используются AMOLED-панели, но Galaxy A10s не повезло. Аппарат наделили старым 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1520 пикселей (плотность 271 ppi), соотношением сторон 19:9, неплохой цветопередачей, хорошим запасом яркости, отличной контрастностью и углами обзора. Благодаря использованию выреза в форме капли и не очень широким рамкам, дисплей занимает 81,6% передней панели. Это очень достойный показатель для бюджетного устройства – у того же iPhone 11 он равен всего 79%.

Железо и производительность

Если в Galaxy A10 использовался фирменный чипсет Exynos 7884, то здесь задействовано решение от MediaTek – Helio P22. Это чуть более энергоэффективная 12-нанометровая 8-ядерная платформа с тактовой частотой 2 ГГц и графикой PowerVR GE8320, которую можно встретить в смартфонах ZTE Blade A7 2020, Alcatel 1V (2020), Motorola Moto E6 Plus и Meizu M8. К сожалению, в плане производительности она не дает прироста по сравнению с Exynos 7884. Сочетания этого процессора с 2 ГБ оперативной памяти хватит для повседневных задач, вроде серфинга по Сети или просмотра HD-видео, а вот тяжелые игры запустятся только на минимальных настройках.
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Камера

За фотовозможности теперь отвечает двойная камера: главный модуль с датчиком изображения разрешением 13 Мп и оптикой со светосилой f/1.8 и 2-Мп модуль для замера глубины сцены. Последний модуль довольно бесполезен, ведь смартфоны Google давно приучили нас к тому, что для портретов с размытием заднего плана достаточно одной камеры. Что до этой самой камеры, то днем при хорошем освещении она способна выдать в меру детализированные снимки, однако стоит освещению измениться в худшую сторону, то мы получаем обилие шумов и очень мало деталей. Фронтальная камера разрешением 8 Мп также не блещет качеством автопортретов.

Аккумулятор и автономность

А вот и главное улучшение по сравнению с предшественником – вместо аккумулятора на 3400 мАч здесь используется солидная батарея ёмкостью 4000 мАч. Благодаря довольно слабому процессору и низкому разрешению экрана аппарат демонстрируют высокие показатели автономности – он сможет проработать двое суток в обычном режиме работы. А вот поддержку быстрой зарядки в смартфон так и не добавили.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, старого разъема Micro USB, 32 ГБ флеш-памяти, а также отсутствие модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A10s с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти оценен в 9 тысяч рублей. Его главным конкурентом в этой ценовой категории выступает Redmi 8, который может похвастаться более быстрым процессором, 3 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 5000 мАч. Также отметим Nokia 4.2 c модулем NFC и компактным 5,7-дюймовым дисплеем.

Вывод

Samsung Galaxy A10s может предложить неплохой дисплей, достаточную для простых задач производительность, средние фотовозможности и высокую автономность. К сожалению, такого набора недостаточно, чтобы конкурировать с более продвинутыми китайцами. Впрочем, если вам нужен простой смартфон от именитого бренда, то Galaxy A10s станет хорошим вариантом.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy A10s
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