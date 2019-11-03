Обзор плюсов и минусов игрового смартфона Black Shark 2 Pro 8/128GB

2019-11-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Black Shark 2 Pro ; [252]
В марте этого года игровое подразделение компании Xiaomi Black Shark представило второе поколение одноименного геймерского смартфона. Уже спустя несколько месяцев была выпущена его улучшенная версия Black Shark 2 Pro. Насколько сильно новинка превосходит своего предшественника, и что она может в сравнении с конкурентами? Самое время разобраться.

Дизайн

Внешне Black Shark 2 Pro мало отличается от предшественника – такое же обилие выпуклых элементов и глянцевая стеклянная вставка для более эффективного охлаждения и ловли сигнала. Прямо посередине – светящаяся буква S. Поскольку размеры устройства не изменились, прежней осталась и эргономика. В отличие от более крупного конкурента Nubia Red Magic 3s, Black Shark 2 Pro отлично лежит в руке. К прошлым расцветкам добавились две новые: фиолетовая и оранжевая.

Дисплей

Главные характеристики дисплея остались прежними: 6,39-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 403 ppi), соотношением сторон 19.5:9, максимальной яркостью 430 нит, минимальной яркостью 1.8 нит, бесконечной контрастностью и функцией Always-on display. Но некоторые моменты были улучшены – время отклика на касание уменьшено с 43,5 до 34,7 мс. У намного более дорогого конкурента ASUS ROG Phone II этот показатель равен 49 мс.

Но главный показатель для дисплей игрового смартфона, частота обновления, осталась прежней – стандартные 60 Гц, в то время как у ROG Phone II 120 Гц, а у Nubia Red Magic 3s – 90 Гц. Также отметим обновлённые сенсорные зоны и улучшенную чувствительность реагирующего к силе нажатия дисплея.

Железо и производительность

А вот и тот самый компонент, ради которого и затевалось "обновление". Вместо топового чипсета Qualcomm Snapdragon 855 здесь используется его разогнанная версия Snapdragon 855 Plus, которая позволяет набирать почти 500 тысяч баллов в популярном бенчмарке AnTuTu. Производительность графической системы Adreno 640 возросла на 15%. Ну а чтобы разогнанный процессор не перегревался, инженеры предусмотрели обновленную многослойную систему охлаждения с прямым контактом.

Еще одно ключевое изменение – переход на более быстрый накопитель стандарта UFS 3.0 с UFS 2.1. Оперативной памяти может быть 8 или 12 ГБ, а флеш-памяти – 128 или 256 ГБ. Разумеется, мощь этого железа является избыточной и будет оставаться таковой еще ближайшие пару лет.
  • AnTuTu – 456168 баллов

Камера

Местная камера перекочевала напрямую из Black Shark 2 без каких-либо изменений: это связка из основного модуля с 48 Мп датчиком и оптики с диафрагмой f/1.8, а также 12 Мп модуля телефото с двухкратным оптическим зумом. В условиях дневного света главный модуль способен выдать довольно детализированные фото с неплохим динамическим диапазоном, а телефото-модуль удобно использовать для съемки портретов благодаря фокусному расстоянию близкому к 50 мм. Видео здесь можно записывать в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду, а фронтальная камера характеризуется 20 Мп датчиком изображения с оптикой с диафрагмой f/2.0.

Аккумулятор

За относительную легкость и компактность приходится платить не самым ёмким аккумулятором – на 4000 мАч. Для сравнения, у Nubia Red Magic 3s батарея на 5000 мАч, а у ASUS ROG Phone II – все 6000 мАч. При воспроизведении H.264 видео на яркости в 150 кд/м2 аппарат способен продержаться чуть меньше 11 часов. Быстро восполнить заряд можно при помощи адаптера питания мощностью 27 Вт – на это уйдет около 75 минут.

Одной строкой

Отметим наличием стереодинамиков, подэкранного сканера отпечатков пальцев, дополнительных девайсов для комфортной игры, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников, слота для карт памяти и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Black Shark 2 Pro в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти можно купить за 39 тысяч рублей. Чуть уступающего ему в производительности предшественника отдают за 32 тысячи. Nubia Red Magic 3s с 90-герцовым экраном, модулем NFC, 3,5-мм разъемом и аккумулятором на 5000 мАч стоит те же 39 тысяч, а еще более продвинутый ASUS ROG Phone II выйдет в середине ноября по цене в 70 тысяч рублей.

Вывод

Если вы уже являетесь обладателем Black Shark 2, то переходить на версию Pro вряд ли имеет смысл. Из серьезных отличий: более производительный процессор и быстрая память. В играх прирост будет не столь заметен. В прямой же конкуренции с Nubia Red Magic 3s победителем выходит последний за счет большей частоты обновления дисплея и чуть лучшей автономности, однако «черная акула» отличается компактностью и легкостью. Какой выбор сделают геймеры, покажут отчеты о продажах.

Комментарии и отзывы Black Shark 2 Pro
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