Обзор плюсов и минусов игрового смартфона Xiaomi Black Shark 6/64GB

Компания Xiaomi наконец-то выпустила на российский рынок игровой смартфон Xiaomi Black Shark. Он вышел в Китае еще в апреле прошлого года, в январе появился в Европе и теперь вот добрался до России. Здесь у него лишь один формальный конкурент – ASUS ROG Phone. Сможет ли доступная новинка от Xiaomi сравниться с навороченным устройством от ASUS, у которых огромный опыт в создании игрового железа и аксессуаров?

Дизайн

Какую задачу преследуют дизайнеры подобного смартфона? Сделать так, чтобы с первого взгляда было понятно – перед нами геймерское устройство. Кажется, Xiaomi удалось внести идентичность в свой смартфон. Если передняя панель вышла довольно традиционной, с вытянутым экраном, довольно заметными рамками и кнопкой Home внизу, то задняя панель абсолютно уникальна.

Во-первых, металлические торцы плавно вытекают из задней панели и вместо обычного скругления получились несколько рублеными. Во-вторых, симметричные глянцевые вставки – на верхней расположены камеры, вспышка и микрофон, а на нижней указано название смартфона. В-третьих, большая часть задней панели как будто вынесена в отдельную плоскость, в центре которой находится черно-зеленый логотип устройства.

Дисплей

Смартфон оснастили 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9, разрешением 1080:2160 пикселей (плотность 403 ppi), хорошей цветопередачей, отличной яркостью 541 кд/м2, уровнем черного 0.42 кд/м2 и контрастностью 1307:1. Из-за широких рамок сверху и снизу дисплей занимает 76% площади передней панели. Это довольно слабый показатель, но он скорее относится к дизайну и вряд ли важен для игрового смартфона.

А вот что важно для дисплея игрового устройства, это частота развертки. К сожалению, экран Black Shark в этом плане не отличается от большинства смартфонов и способен показывать 60 кадров в секунду. Его конкуренты Razer Phone 2 и ASUS ROG Phone оснащается более продвинутыми IGZO и AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и 90 Гц соответственно.

Железо и производительность

А вот производительность здесь на таком же высоком уровне, как и у конкурентов. Под капотом – прошлогодний флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2.8 ГГц и графикой Adreno 630. Да, ASUS и здесь попытались всех обскакать, поставив в свой ROG Phone разогнанную до 2.96 ГГц версию SDM845, но на итоговую производительность это влияет слабо. Даже в версии с 6 ГБ оперативной памяти этот смартфон сможет запускать самые тяжелые игры на максимальных настройках еще как минимум пару лет. Кстати, в России доступна и старшая версия с 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1.

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Чтобы смартфон не нагревался во время жарких игровых баталий, инженеры Xiaomi использовали систему охлаждения на основе тепловой трубки. При повторных запусках бенчмарка AnTuTu показатели снижались на 1000-2000 баллов. Стало быть, минимальный троттлинг присутствует, но на игровом процессе он не сказывается.

Камеры

В лучших традициях смартфон оснастили двойной камерой. Главный модуль с разрешением 12 Мп, вспомогательный – 20 Мп. Объективы имеют одинаковую светосилу f/1.8. Камера выдает довольно качественные и детализированные снимки, автофокус сработает быстро и точно, а вот размытие заднего фона здесь выглядит слишком уж ненатурально. В целом, местная камера заметно уступает топовым смартфонам Xiaomi – Mi8 и Mi Mix 3. Фронтальная камера разрешением 20 Мп и объективом с апертурой f/2.2 также характеризуется неплохим качеством на уровне смартфонов среднего сегмента. Видео можно снимать в разрешении 4K/1080p/720p с кодеком H.264 или H.265.

Аккумулятор и автономность

Аппарат получил аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. При обычном использовании его хватает до конца дня, при просмотре видео на средней яркости – на 7,5 часов, а при максимальной нагрузке – до 3 часов.

Одной строкой

В смартфоне нет 3,5-мм разъема для наушников (в комплекте идет переходник на USB Type-C), слота для карт памяти и, что самое странное, нет модуля NFC для бесконтактных платежей. Игровой контроллер Xiaomi Black Shark Game Handle нужно покупать отдельно. Он обойдется от 2 до 3 тысяч рублей.

Цена и конкуренты

В России Xiaomi Black Shark оценен в 34 990 и 39 990 рублей за версии с 6/64 и 8/128 ГБ памяти. Другой игровой смартфон на нашем рынке, ASUS ROG Phone, стоит больше 60 000 рублей, а потому его вряд ли можно назвать прямым конкурентом. Куда больше на эту роль подходит… «народный флагман» Xiaomi Pocophone F1, который не уступает своему «игровому» собрату абсолютно ни в чем. У него такой же негламурный дизайн, тот же самый процессор Snapdragon 845, система охлаждения с медными трубками, приличная двойная камера, аккумулятор на 4000 мАч, нет NFC, зато 3,5 мм разъем и слот для карт памяти на месте. А еще он стоит на 11 тысяч рублей дешевле.

Вывод

Выход Xiaomi Black Shark почти через год после официального анонса и через три месяца после выхода Black Shark Helo выглядит довольно странно. Однако, чем больше на рынке игровых смартфонов, тем, пожалуй, лучше. Сравнивать новинку Xiaomi с ROG Phone все-таки некорректно. Смартфон от ASUS имеет более качественный дисплей, крутое звучание в стереодинамиках и, самое главное, целый ворох крутых аксессуаров, начиная с банального геймпада, заканчивая док-станцией для беспроводного соединения смартфона с монитором. Если ROG Phone – это полноценный игровой смартфон, то Black Shark – более доступное и небезуспешное заигрывание Xiaomi с мобильным геймингом.