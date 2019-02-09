Обзор плюсов и минусов игрового смартфона Xiaomi Black Shark 6/64GB

2019-02-09, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Black Shark; [406]
Компания Xiaomi наконец-то выпустила на российский рынок игровой смартфон Xiaomi Black Shark. Он вышел в Китае еще в апреле прошлого года, в январе появился в Европе и теперь вот добрался до России. Здесь у него лишь один формальный конкурент – ASUS ROG Phone. Сможет ли доступная новинка от Xiaomi сравниться с навороченным устройством от ASUS, у которых огромный опыт в создании игрового железа и аксессуаров?

Дизайн

Какую задачу преследуют дизайнеры подобного смартфона? Сделать так, чтобы с первого взгляда было понятно – перед нами геймерское устройство. Кажется, Xiaomi удалось внести идентичность в свой смартфон. Если передняя панель вышла довольно традиционной, с вытянутым экраном, довольно заметными рамками и кнопкой Home внизу, то задняя панель абсолютно уникальна.

Во-первых, металлические торцы плавно вытекают из задней панели и вместо обычного скругления получились несколько рублеными. Во-вторых, симметричные глянцевые вставки – на верхней расположены камеры, вспышка и микрофон, а на нижней указано название смартфона. В-третьих, большая часть задней панели как будто вынесена в отдельную плоскость, в центре которой находится черно-зеленый логотип устройства.

Дисплей

Смартфон оснастили 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9, разрешением 1080:2160 пикселей (плотность 403 ppi), хорошей цветопередачей, отличной яркостью 541 кд/м2, уровнем черного 0.42 кд/м2 и контрастностью 1307:1. Из-за широких рамок сверху и снизу дисплей занимает 76% площади передней панели. Это довольно слабый показатель, но он скорее относится к дизайну и вряд ли важен для игрового смартфона.

А вот что важно для дисплея игрового устройства, это частота развертки. К сожалению, экран Black Shark в этом плане не отличается от большинства смартфонов и способен показывать 60 кадров в секунду. Его конкуренты Razer Phone 2 и ASUS ROG Phone оснащается более продвинутыми IGZO и AMOLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и 90 Гц соответственно.

Железо и производительность

А вот производительность здесь на таком же высоком уровне, как и у конкурентов. Под капотом – прошлогодний флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой до 2.8 ГГц и графикой Adreno 630. Да, ASUS и здесь попытались всех обскакать, поставив в свой ROG Phone разогнанную до 2.96 ГГц версию SDM845, но на итоговую производительность это влияет слабо. Даже в версии с 6 ГБ оперативной памяти этот смартфон сможет запускать самые тяжелые игры на максимальных настройках еще как минимум пару лет. Кстати, в России доступна и старшая версия с 8 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1.

Чтобы смартфон не нагревался во время жарких игровых баталий, инженеры Xiaomi использовали систему охлаждения на основе тепловой трубки. При повторных запусках бенчмарка AnTuTu показатели снижались на 1000-2000 баллов. Стало быть, минимальный троттлинг присутствует, но на игровом процессе он не сказывается.
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Камеры

В лучших традициях смартфон оснастили двойной камерой. Главный модуль с разрешением 12 Мп, вспомогательный – 20 Мп. Объективы имеют одинаковую светосилу f/1.8. Камера выдает довольно качественные и детализированные снимки, автофокус сработает быстро и точно, а вот размытие заднего фона здесь выглядит слишком уж ненатурально. В целом, местная камера заметно уступает топовым смартфонам Xiaomi – Mi8 и Mi Mix 3. Фронтальная камера разрешением 20 Мп и объективом с апертурой f/2.2 также характеризуется неплохим качеством на уровне смартфонов среднего сегмента. Видео можно снимать в разрешении 4K/1080p/720p с кодеком H.264 или H.265.

Аккумулятор и автономность

Аппарат получил аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. При обычном использовании его хватает до конца дня, при просмотре видео на средней яркости – на 7,5 часов, а при максимальной нагрузке – до 3 часов.

Одной строкой

В смартфоне нет 3,5-мм разъема для наушников (в комплекте идет переходник на USB Type-C), слота для карт памяти и, что самое странное, нет модуля NFC для бесконтактных платежей. Игровой контроллер Xiaomi Black Shark Game Handle нужно покупать отдельно. Он обойдется от 2 до 3 тысяч рублей.

Цена и конкуренты

В России Xiaomi Black Shark оценен в 34 990 и 39 990 рублей за версии с 6/64 и 8/128 ГБ памяти. Другой игровой смартфон на нашем рынке, ASUS ROG Phone, стоит больше 60 000 рублей, а потому его вряд ли можно назвать прямым конкурентом. Куда больше на эту роль подходит… «народный флагман» Xiaomi Pocophone F1, который не уступает своему «игровому» собрату абсолютно ни в чем. У него такой же негламурный дизайн, тот же самый процессор Snapdragon 845, система охлаждения с медными трубками, приличная двойная камера, аккумулятор на 4000 мАч, нет NFC, зато 3,5 мм разъем и слот для карт памяти на месте. А еще он стоит на 11 тысяч рублей дешевле.

Вывод

Выход Xiaomi Black Shark почти через год после официального анонса и через три месяца после выхода Black Shark Helo выглядит довольно странно. Однако, чем больше на рынке игровых смартфонов, тем, пожалуй, лучше. Сравнивать новинку Xiaomi с ROG Phone все-таки некорректно. Смартфон от ASUS имеет более качественный дисплей, крутое звучание в стереодинамиках и, самое главное, целый ворох крутых аксессуаров, начиная с банального геймпада, заканчивая док-станцией для беспроводного соединения смартфона с монитором. Если ROG Phone – это полноценный игровой смартфон, то Black Shark – более доступное и небезуспешное заигрывание Xiaomi с мобильным геймингом.

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