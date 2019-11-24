Обзор плюсов и минусов смартфона Google Pixel 4 XL. Остатки былого величия

В обзоре Google Pixel 4 мы пришли к выводу, что он имел все шансы стать классным компактным флагманом, но все испортила слабая автономность, отсутствие сверхширокоугольной камеры и слишком высокий ценник. Сегодня мы подробно рассмотрим преимущества и недостатки старшей модели Google Pixel 4 XL.

Дизайн

В то время как большинство производителей придумывают, куда бы им деть фронтальную камеру, дабы она не занимала много места на передней панели, Google гнет свою линию. Здесь вы не увидите ни больших или маленьких вырезов, ни выдвижной или откидной камеры – фронталка вместе ToF-сенсором, стерео-динамиком, инфракрасным прожектором для сканирования лица, датчиками приближения и освещения, а также фирменным радаром Soli занимают свое законное место на верхней рамке.

Задняя панель выглядит интереснее благодаря крупному блоку основной камеры, в который вошли два модуля самой камеры, помощник автофокуса и крупная вспышка. Если Pixel 4 является компактной моделью, то 6,3-дюймовый Pixel 4 XL придется по душе фанатам крупных смартфонов. Но даже для такого дисплея аппарат получился слишком габаритным (160.4:75.1:8.2 мм) и тяжелым (193 грамма). Для сравнения, 6,8-дюймовый Samsung Galaxy Note10+ весит всего на 3 грамма больше.

Дисплей

Аппарат получил 6,3-дюймовую P-OLED панель с разрешением 1440:3040 пикселей (плотность 537 ppi), соотношением сторон 19:9, частотой обновления 90 Гц, поддержкой высокого динамического диапазона HDR, функцией Always-on display, максимальной яркостью 436 кд/м2 и бесконечной контрастностью. Из-за толстых рамок экран занимает всего 81,3% площади передней панели. Для дорогого флагмана это очень низкий показатель. У недорогого Redmi Note 8, например, дисплей занимает 81,7%, а у того же Samsung Galaxy Note10+ и вовсе 91%. Любопытно, что в Google решили отказаться от сканера отпечатков пальцев – аутентификация производится через распознавание лица пользователя.

Железо и производительность

AnTuTu – 323305 баллов

Geekbench 5 – 2514 баллов

Как и в Pixel 4, здесь установлен процессор Snapdragon 855 – в Google решили не использовать его разогнанную и оттого более мощную версию Snapdragon 855 Plus, которую можно встретить в большинстве флагманов второй половины этого года. Впрочем, и мощи обычного Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти с хватит для любых задач еще на ближайшие несколько лет. В той же PUBG, как и в других топовых играх, можно наслаждаться плавность игрового процесса на максимальных настройках с частотой обновления экрана 90 Гц.

Камеры

За фото и видеовозможности здесь отвечает двойная камера: главный модуль с датчиком разрешением 12 Мп, оптикой с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией изображения, а также вспомогательный модуль с 16 Мп датчиком, оптикой с двухкратным зумом и оптической стабилизацией. К сожалению, уже прошли те времена, когда смартфоны Pixel были лучшими по фотосъемке. Сейчас топовые гуглофоны являются лишь «одними из» лучших камерофонов на рынке.

Например, авторитетный сайт DxOMark оценил камеру Google Pixel 4 (а значит, и Pixel 4 XL) в 112 баллов. Столько же набрал, например, прошлогодний лидер рейтинга Huawei Mate 20 Pro. За фотовозможности новый Pixel получил 117 баллов, а за видео – 101 балл. Новый iPhone 11 Pro Max, например, набрал общие 117 баллов – 124 за фото и 102 за видео. То есть, в плане мобильного видео «Пиксели» по-прежнему в топе.

Аккумулятор и автономность

Смартфон оснастили аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, что в сочетании с OLED-дисплеем и энергоэффективным 7-нанометровым процессором должно превращаться в высокие показатели автономности. На деле же, аппарат скорее разочаровывает автономностью – при активном использовании его хватает до конца дня, но не более. Другие флагманы, вроде Samsung Galaxy Note 10 и iPhone 11 Pro Max живут на одном заряде значительно дольше. Также отметим наличие быстрой зарядки мощностью 18 Вт и поддержку беспроводной зарядки.

Одной строкой

Отметим наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамиков, модуля NFC, всего 64 ГБ флеш-памяти в базовой версии, а также отсутствие слота для карт памяти, 3,5 мм разъема для наушников и один слот для SIM-карты.

Цена и конкуренты

Официально Google Pixel 4 XL в России не продается, но «Яндекс Маркет» находит несколько предложений за 66 тысяч рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Дороже у нас оценены только Samsung Galaxy Note 10 и новые iPhone 11 Pro c iPhone Pro Max. Все они могут похвастаться более современным дизайном и чуть более продвинутыми характеристиками.

Вывод

Если раньше смартфоны Google Pixel пленяли оригинальностью и самыми передовыми на момент выхода технологиями, то сейчас они окончательно растеряли свою идентичность, превратившись в заурядные флагманы с завышенной ценой.