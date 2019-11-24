Обзор плюсов и минусов смартфона Google Pixel 4 XL. Остатки былого величия

2019-11-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixel 4 XL; [176]
В обзоре Google Pixel 4 мы пришли к выводу, что он имел все шансы стать классным компактным флагманом, но все испортила слабая автономность, отсутствие сверхширокоугольной камеры и слишком высокий ценник. Сегодня мы подробно рассмотрим преимущества и недостатки старшей модели Google Pixel 4 XL.

Дизайн

В то время как большинство производителей придумывают, куда бы им деть фронтальную камеру, дабы она не занимала много места на передней панели, Google гнет свою линию. Здесь вы не увидите ни больших или маленьких вырезов, ни выдвижной или откидной камеры – фронталка вместе ToF-сенсором, стерео-динамиком, инфракрасным прожектором для сканирования лица, датчиками приближения и освещения, а также фирменным радаром Soli занимают свое законное место на верхней рамке.

Задняя панель выглядит интереснее благодаря крупному блоку основной камеры, в который вошли два модуля самой камеры, помощник автофокуса и крупная вспышка. Если Pixel 4 является компактной моделью, то 6,3-дюймовый Pixel 4 XL придется по душе фанатам крупных смартфонов. Но даже для такого дисплея аппарат получился слишком габаритным (160.4:75.1:8.2 мм) и тяжелым (193 грамма). Для сравнения, 6,8-дюймовый Samsung Galaxy Note10+ весит всего на 3 грамма больше.

Дисплей

Аппарат получил 6,3-дюймовую P-OLED панель с разрешением 1440:3040 пикселей (плотность 537 ppi), соотношением сторон 19:9, частотой обновления 90 Гц, поддержкой высокого динамического диапазона HDR, функцией Always-on display, максимальной яркостью 436 кд/м2 и бесконечной контрастностью. Из-за толстых рамок экран занимает всего 81,3% площади передней панели. Для дорогого флагмана это очень низкий показатель. У недорогого Redmi Note 8, например, дисплей занимает 81,7%, а у того же Samsung Galaxy Note10+ и вовсе 91%. Любопытно, что в Google решили отказаться от сканера отпечатков пальцев – аутентификация производится через распознавание лица пользователя.

Железо и производительность

Как и в Pixel 4, здесь установлен процессор Snapdragon 855 – в Google решили не использовать его разогнанную и оттого более мощную версию Snapdragon 855 Plus, которую можно встретить в большинстве флагманов второй половины этого года. Впрочем, и мощи обычного Snapdragon 855 с 6 ГБ оперативной памяти с хватит для любых задач еще на ближайшие несколько лет. В той же PUBG, как и в других топовых играх, можно наслаждаться плавность игрового процесса на максимальных настройках с частотой обновления экрана 90 Гц.
  • AnTuTu – 323305 баллов
  • Geekbench 5 – 2514 баллов

Камеры

За фото и видеовозможности здесь отвечает двойная камера: главный модуль с датчиком разрешением 12 Мп, оптикой с диафрагмой f/1.7 и оптической стабилизацией изображения, а также вспомогательный модуль с 16 Мп датчиком, оптикой с двухкратным зумом и оптической стабилизацией. К сожалению, уже прошли те времена, когда смартфоны Pixel были лучшими по фотосъемке. Сейчас топовые гуглофоны являются лишь «одними из» лучших камерофонов на рынке.

Например, авторитетный сайт DxOMark оценил камеру Google Pixel 4 (а значит, и Pixel 4 XL) в 112 баллов. Столько же набрал, например, прошлогодний лидер рейтинга Huawei Mate 20 Pro. За фотовозможности новый Pixel получил 117 баллов, а за видео – 101 балл. Новый iPhone 11 Pro Max, например, набрал общие 117 баллов – 124 за фото и 102 за видео. То есть, в плане мобильного видео «Пиксели» по-прежнему в топе.

Аккумулятор и автономность

Смартфон оснастили аккумулятором ёмкостью 3700 мАч, что в сочетании с OLED-дисплеем и энергоэффективным 7-нанометровым процессором должно превращаться в высокие показатели автономности. На деле же, аппарат скорее разочаровывает автономностью – при активном использовании его хватает до конца дня, но не более. Другие флагманы, вроде Samsung Galaxy Note 10 и iPhone 11 Pro Max живут на одном заряде значительно дольше. Также отметим наличие быстрой зарядки мощностью 18 Вт и поддержку беспроводной зарядки.

Одной строкой

Отметим наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамиков, модуля NFC, всего 64 ГБ флеш-памяти в базовой версии, а также отсутствие слота для карт памяти, 3,5 мм разъема для наушников и один слот для SIM-карты.

Цена и конкуренты

Официально Google Pixel 4 XL в России не продается, но «Яндекс Маркет» находит несколько предложений за 66 тысяч рублей за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Дороже у нас оценены только Samsung Galaxy Note 10 и новые iPhone 11 Pro c iPhone Pro Max. Все они могут похвастаться более современным дизайном и чуть более продвинутыми характеристиками.

Вывод

Если раньше смартфоны Google Pixel пленяли оригинальностью и самыми передовыми на момент выхода технологиями, то сейчас они окончательно растеряли свою идентичность, превратившись в заурядные флагманы с завышенной ценой.

Комментарии и отзывы Google Pixel 4 XL
Apex Legends открыл собственный магазин ...
Apex Legends открыл собственный магазин Компания Respawn Entertainment выпустила линейку сувенирных товаров по Apex Legends. ...
Call of Duty: Mobile вышло зомби режим...
Call of Duty: Mobile вышло зомби режимРазработчики игры Call of Duty: Mobile, выпустили большое обновление, где они добавили поддержку геймпада...
EA разрешила выпустить сиквел Star Wars ...
EA разрешила выпустить сиквел Star Wars Electronic Arts дала согласие на производство сиквела Star Wars Jedi: Fallen Order от Respawn Entertainme...
NaVi победили на ESL Premiership Winter ...
NaVi победили на ESL Premiership Winter Чемпионат ESL Premiership Winter 2019 прошел в Манчестере. ...
Обзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK-...
Обзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK-Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводной геймпад от компании SPEEDLINK, которая не п...
Машина Tesla Cybertruck собрала 150 тыся...
Машина Tesla Cybertruck собрала 150 тысяПроизводство Tesla Cybertruck начнется только в 2021 году. ...
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super...
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 SuperНа официальном сайте производителя NVIDIA, появилась информация что видеокарта GeForce GTX 1650 Super пос...
Samsung Galaxy S11e с тройной камерой...
Samsung Galaxy S11e с тройной камеройВ интернете опубликовали изображения компактного флагмана Galaxy S11e. ...


Обзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK-01). Беспроводной геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK STRIKE NX (SL-650100-BK-01). Беспроводной геймпад для ПК
Обзор плюсов и минусов смартфона Google Pixel 4 XL. Остатки былого величияОбзор плюсов и минусов смартфона Google Pixel 4 XL. Остатки былого величия
Обзор Defender FreeMotion B530. Многофункциональная беспроводная гарнитураОбзор Defender FreeMotion B530. Многофункциональная беспроводная гарнитура
Обзор плюсов и минусов Meizu M10 3/32GB. Яркий бюджетник с аккумулятором на 4000 мАчОбзор плюсов и минусов Meizu M10 3/32GB. Яркий бюджетник с аккумулятором на 4000 мАч
Плюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB. В России стартовал Mi Note 10 с 108 МП камеройПлюсы и минусы Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB. В России стартовал Mi Note 10 с 108 МП камерой
Предварительный обзор Vivo U20. Очень ин...
Предварительный обзор Vivo U20. Очень инСегодня мы поговорим об очень интересном смартфоне, который за свои деньги является просто лучшим приобре...
Обзор Inkbird ITH-20R. Цифровой термомет...
Обзор Inkbird ITH-20R. Цифровой термометСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Inkbird, которая не перестает...
Предварительный обзор Lian Li Lancool II...
Предварительный обзор Lian Li Lancool IIСоздать красивый корпус, у которого не будет проблем с охлаждением, довольно трудная задача, практически ...
«Игрокон 2019» собрал вместе десятки тыс...
«Игрокон 2019» собрал вместе десятки тысМногие эксперты предрекали быструю эволюцию виртуальных развлечений в VR-игры. На деле же все обстоит с т...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 3i....
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 3i.Длительное время в сети ходили слухи о пятом поколении умных браслетов китайской компании Xiaomi, но оказ...
Обзор Mr Bullet. Стреляй с рикошетом...
Обзор Mr Bullet. Стреляй с рикошетомСегодня мы поговорим о достаточно интересном продукте, который готов вас развлекать буквально каждый день...
AOC и Philips показали новые модели мони...
AOC и Philips показали новые модели мони20 ноября в Москве состоялась совместная пресс-конференция AOC и Philips. Темой мероприятия стали новые м...
Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежит...
Обзор Thief Rivals. Кто быстрее добежитСегодня мы поговорим о максимально простой игре, которая выглядит очень просто, но на самом деле приносит...
ELARI совместно с Tuya представила робот...
ELARI совместно с Tuya представила робот19 ноября в Москве прошла презентация российской компании ELARI, в рамках которой было подписано соглашен...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. Обнов...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. ОбновСегодня мы поговорим об очередном отличном смартфоне компании Vivo, которая вдруг решила сделать недорого...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. Шикарн...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. ШикарнГод назад жанр королевской битвы был максимально популярным и геймеры были готовы играть во что-угодно, л...
Предварительный обзор Philips 392M7C/93....
Предварительный обзор Philips 392M7C/93.В последнее время интересных мониторов довольно мало — производители делают упор на доступные модели, а т...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor