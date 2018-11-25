Обзор плюсов и минусов смартфона Huawei Nova 3i 4/64GB

2018-11-25, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Nova 3i ; [197]
Ассортимент смартфонов компании Huawei может показаться несколько раздутым. Но это лишь на первый взгляд, потому что каждая модель рассчитана на своего покупателя. Вот и недавний Huawei Nova 3i явно превосходит устройства из бюджетного сегмента, но немного недостает до среднего уровня. Пожалуй, его можно отнести к там называемому «среднебюджетному» классу. Насколько его характеристики соответствуют такому позиционированию, и что он может показать в сравнении с конкурентами? Попробуем разобраться.

Дизайн

Должен ли недорогой смартфон быть красивым? В Huawei считают, что должен. Последние пару лет бюджетные смартфоны этой компании получают яркий дизайн флагманских моделей. Не стал исключением и Nova 3i. Сочетание стекла и металла, тонкие рамки, монобровь, выделенный модуль камеры в левом углу и обязательная градиентная расцветка – все это мы могли видеть в более дорогих Huawei P20 Pro, Nova 3 и Honor 10.

Дисплей

Здесь используется большая 6,3-дюймовая IPS-панель с разрешением 2340:1080 пикселей (плотность 409 ppi), «вытянутым» и весьма удобным соотношением сторон 19,5:9, максимальной и минимальной яркостью 349 и 2кд/м² соответственно, широкими углами обзора и отличной цветопередачей. Дисплей занимает 82,2% площади передней панели, что является хорошим показателем для среднебюджетных моделей. Отметим наличие возможности снизить разрешение с FHD+ до HD+ и скрыть «бровь» заливкой черным цветом. Причем её можно настроить отдельно для каждого приложения.

Железо

Под капотом здесь новенький процессор Kirin 710, в распоряжении которого 4 ядра Cortex A-73 с частотой 2,2 ГГц, 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц и графика Mali-G51 MP4. В популярном бенчмарке AnTuTu аппарат в связке с 4 ГБ оперативной памяти набирает 138 тысяч баллов, находясь на уровне Nokia 7 Plus, Vivo X21, Asus ZenFone 5 и своего собрата Huawei Mate 20 Lite. Производительность Kirin 710 проще всего сравнить с Snapdragon 660, который можно обнаружить едва ли не в половине смартфонов среднего и среднебюджетного уровня. Этой мощи достаточно для комфортной игры на средних настройках в такие популярные вещи, как PUBG Mobile или WOT Blitz.

Камеры

Аппарат получил довольно скромную связку из 16 Мп главного модуля с апертурой f/2.2 и вспомогательный 2 Мп сенсор, отвечающий за эффект размытия в портретном режиме. Довольно посредственную тыльную камеру немного вытягивает искусственный интеллект, который распознает 22 сцены съемки и, в целом, реализован у смартфонов Huawei на высочайшем уровне.

Возможности фронтальной камеры радуют намного больше. Во многом из-за наличия двух модулей – на 24 Мп с диафрагмой f/2.0 и вспомогательного на 2 Мп. Здесь реализованы функции HDR Pro, все тот же ИИ, режим боке, 3D-эффекты и, конечно, 3D Qmoji. Отдельно отметим возможность сохранять снимки в формате RAW для последующей обработки. Видео записывается в разрешении FullHD с 30 или 60 кадрами в секунду (кодек H.264 или H.265), а вот за 4K и электронной стабилизацией следует обращаться к более продвинутым камерофонам Huawei.

Одной строкой

Есть мелочи, о которых стоит упомянуть. Например, в смартфоне нет модуля NFC, что довольно неожиданно и, прямо скажем, досадно. Модуль Wi-Fi не поддерживает сети, работающие в диапазоне 5 ГГц. Отживающий свой век порт microUSB тоже вряд ли кого-нибудь порадует. Из плюсов отметим неплохую автономность аккумулятора на 3340 мАч и наличие 3,5-мм разъема для наушников.

Цена и конкуренты

В России Huawei Nova 3i в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти можно найти за 16 тысяч рублей. Примерно тех же денег стоит главный конкурент Xiaomi Mi A2, который может похвастаться «чистым Андроидом», более продвинутой тыльной камерой, портом USB-C и быстрой зарядкой. А вот модуля NFC и разъема для наушников у него нет. Также отметим металлического долгожителя ASUS ZenFone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч и чуть меньшей ценой.

Вывод

Huawei Nova 3i хорош в своем классе. У него качественный экран, шустрый процессор, отличная фронтальная камера и соответствующая этим качествам цена. У его главного конкурента Xiaomi Mi A2 есть «чистый» Андроид, да и камеры получше, но в одном он новинке уступает. И это, конечно, же броский дизайн. А потому если вам нужен недорогой смартфон от крупного производителя, который выглядит почти как флагман, то Nova 3i рекомендуется к рассмотрению.

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