Обзор плюсов и минусов смартфона Meizu 16th 6/64GB

2018-11-24, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Meizu 16th; [146]
В апреле этого года китайский производитель Meizu представил смартфоны Meizu 15, Meizu 15 Plus и Meizu 15 Lite, выход которых был приурочен к 15-летнему юбилею компании. «Юбилейные» новинки не вызвали большого интереса у пользователей, а потому уже через четыре месяца был выпущен Meizu 16th. Новый флагман отличается не только подэкранным сканером, но и более мощным процессором. Однако сможет ли он превзойти своего не самого удачливого предшественника? Попробуем разобраться.

Дизайн

Компания Meizu из числа тех гордых производителей смартфонов, что до сих пор сопротивляются модным веяниям, главным из которых, конечно, является вырез в верху дисплея. Вместо него здесь привычная рамка – тонкая и с фронтальной камерой в правом углу. Нижняя рамка полностью соответствует верхней. Рамка по периметру выполнена из матового металла, а дизайн задней панели получился традиционным – стекло, слегка выступающая двойная камера и лазерная фокусировка с круговой вспышкой.

Дисплей

Экран коллегам из Meizu любезно предоставила Samsung. Шестидюймовая Super AMOLED-матрица с разрешением 2160:1080 пикселей (плотность 403 ppi), которая занимает 91,2% площади лицевой панели. Также отметим соотношение сторон 18:9, не самую выдающуюся максимальную яркость 430 кд/м2, контрастность 10 000:1, очень тонкие рамки по бокам, хорошую цветопередачу, широкие углы обзора, а также функцию Always-On-Display для отображения времени и уведомлений на выключенном дисплее.

Однако главная фишка экрана находится не снаружи, а внутри – это ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Работает он быстро и точно. Однако кому такой вид разблокировки не по душе, всегда могут использовать аутентификацию по лицу, которая работает так же безукоризненно.

Железо

Разработчики не стали мудрить и сделали свой выбор в пользу самого надежного решения – восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 845 с графикой Adreno 630. В бенчмарках AnTuTu и GeekBench аппарат в связке с 6 ГБ оперативной памяти набирает 280000 и 8800 баллов, демонстрируя производительность на уровне других флагманов на той же платформе. Разумеется, такой производительности с запасом хватит на любые задачи, включая игры на максимальных настройках.

Для охлаждения процессора производитель использует систему отвода тепла на основе медных трубок с жидкостным наполнением. Несмотря на это, после сильных нагрузок корпус заметно нагревается, что приводит к небольшому троттлингу частот. Если после продолжительного и ресурсоемкого тестирования запустить AnTuTu, то он покажет уже не 280, а 270 тысяч баллов. Как видно, снижение производительности мизерное, да и никаких видимых зависаний нагрев не несет.

Звук

Как и его предшественник, Meizu 16th заточен под музыку. Здесь имеется ЦАП Qualcomm Aqstic (WCD9341) и усилитель CS35L41. Что немаловажно, Meizu оставила старый добрый 3,5-мм разъем для наушников. Отметим систему улучшения звука Square Sound, которая подбирает лучшие подстройки воспроизведения звука в соответствии с различными ситуациями. В итоге мы имеем отличный звук как в стереодинамиках, так и в наушниках.

Камеры

В новинке используется связка из двух камер. Основная характеризуется 12-Мп сенсором Sony Exmor RS IMX380, широкоугольным 6-линзовым объективом с 4-осевой оптической стабилизацией (OIS), апертурой f/1.8, фазовым автофокусом и лазерным дальномером. Вторая камера с 20-Мп сенсором и телеобъективом с апертурой f/2.6 отвечает за трехкратный зум и портреты с эффектом размытия. Камеры выдают детализированные, с высоким динамическим диапазоном и правильным балансом белого снимки при дневном освещении. Не сказать, чтобы камера плохо показывает себя в условиях слабой освещенности, но до возможностей главного камерофона Huawei Mate 20 Pro ей, конечно, далеко.

Не обошлось здесь и без поддержки искусственного интеллекта Flyme AI, который, например, при необходимости может включить функцию HDR. Также отметим качественную фронтальную камеру с разрешением 20 Мп и объективом с диафрагмой F2,0, которая выдает довольно резкие портреты с на удивление адекватным размытием фона.

Одной строкой

Есть моменты, которые нельзя не отметить: отсутствие модуля NFC, защиты от воды и пыли, слота для карт памяти microSD, невысокую автономность аккумулятора на 3010 мАч и быструю память типа UFS 2.1.

Цена и конкуренты

В России Meizu 16th с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти можно купить за 34 000 рублей. В такую же сумму обойдется ASUS Zenfone 5Z с аналогичной производительностью и модулем NFC, а также Huawei P20, уступающий в мощи железа, но превосходящий в фотовозможностях. На несколько тысяч дешевле обойдется Xiaomi Mi 8 с той же аппаратной мощью, модулем NFC и, возможно, более интересными камерами.

Вывод

Как и OnePlus со своим OnePlus 6, компания Meizu громко заявила о своих намерениях, повысив цену на свой новый флагман. Надо заметить, небезосновательно. «Шестнадцатый» Meizu имеет высочайшую производительность, продвинутый звук и отличные камеры. Несколько смущает отсутствие модуля NFC и слота для карт памяти, но это не отменяет того, что перед нами отличный альтернативный флагман с доступным ценником.

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