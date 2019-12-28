Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 4.2. Компактный бюджетник с NFC

Кажется, не проходит и месяца, чтобы в сети не появился слух о смартфоне iPhone SE 2. Несмотря на стабильную востребованность смартфонов с большим дисплеем, остается немало пользователей, предпочитающих компактные модели. Одной из таких новинок стал Nokia 4.2, который представляет собой бюджетный сегмент.

Дизайн

Мы всегда довольно благосклонно относились к внешнему виду смартфонов HMD Global и Nokia 4.2 не стал исключением. Передняя панель с привычным каплевидным вырезом для фронтальной камеры, небольшие боковые и довольно толстая нижняя рамка с обязательной надписью Nokia. Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, задняя панель выполнена из стекла – на ней по центру расположена сдвоенная основная камера, ниже сканер отпечатков пальцев и еще одна надпись с названием бренда.

Отдельно хотелось бы отметить три расцветки: к синей и черной все привыкли, а вот нежно-розовый цвет выглядит очень свежо. Также выделим компактность (71.3:148.95:8.39 мм) и легкость (161 грамм) устройства – им очень удобно пользоваться одной рукой.

Дисплей

Как мы уже заметили в начале, перед нами так называемый компакт. Здесь используется небольшой 5.71-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 720:1520 пикселей (плотность 295 ppi), соотношением сторон 19:9, хорошей цветопередачей с небольшим отклонением в холодные тона, широкими углами обзора и несколько невысокой максимальной яркостью, которой явно недостаточно для комфортного пользования солнечным днем. Благодаря использованию выреза, экран здесь занимает 76.6% площади передней панели – довольно средний показатель даже для бюджетного смартфона. Например, у Redmi 8 дисплей занимает 81.8% площади, а у Moto E6 Plus этот показатель равен 80%.

Железо и производительность

AnTuTu – 79770 баллов

Geekbench – 3355 баллов

За аппаратную мощь здесь отвечает бюджетный чипсет Qualcomm Snapdragon 439. Это 12-нанометровая восьмиядерная платформа с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 505, которую можно встретить в таких смартфонах, как Redmi 8, Redmi 7A и Alcatel 3 (2019). Это довольно маломощное решение, производительности которого вкупе с 3 ГБ оперативной памяти хватит для большинства задач, а вот требовательные игры, вроде PUBG Mobile, пойдут только на минимальным настройках графики.

Камера

В лучших традициях современных бюджетных смартфонов здесь установлена сдвоенная основная камера: главный модуль получил датчик разрешением 13 Мп и оптику с диафрагмой f/2.2. Также довольно предсказуемо основная камера выдает довольно детализированные снимки в хорошем освещения, сильно пасуя перед условиями слабой освещенности. Фронтальная камера характеризуется 8 Мп датчиком изображения, а видео здесь можно записывать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Аккумулятор здесь довольно средней ёмкости (3000 мАч), но, благодаря довольно маломощному процессору и небольшому HD-экрану, смартфон может похвастаться хорошей автономностью. При обычном сценарии использования аппарат проработает больше суток, а в более экономичном режиме – почти двое суток. В тесте PCMark Work 2.0 с максимальной яркостью аппарат держит заряд около пяти с половиной часов. До 100% смартфон можно зарядить за два с половиной часа.

Одной строкой

Отдельно отметим наличие устаревшего порта microUSB, 3,5-мм разъема для наушников, отдельной кнопки для вызова голосового помощника Assistant, модуля NFC для бесконтактных платежей и отдельного слота для карт памяти microSD.

Цена и конкуренты

Сейчас Nokia 4.2 в версии с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти можно приобрести за девять с лишним тысяч рублей. Его главным конкурентом является Redmi 8, который в той же конфигурации памяти стоит на тысячу дороже, но предлагает аккумулятор на 5000 мАч. При этом у него нет модуля NFC и более крупный экран. Также отметим ZTE Blade V10 Vita с модулем NFC, 6,26-дюймовым дисплеем и сравнимой производительностью.

Вывод

С одной стороны, Nokia 4.2 получил довольно среднюю камеру и невысокую производительность. С другой стороны, он может похвастаться симпатичным дизайном, отдельной кнопкой Assistant, модуль NFC и хорошую автономность. Однако главная особенность смартфона выше всех плюсов или минусов – это его компактность. Учитывая, что большинство конкурентов имеют более крупные экраны, Nokia 4.2 точно будет востребованным.