Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A40. Компакт с двойной камерой

В начале этого года компания Samsung представила обновленную линейку смартфонов Galaxy A. Мы уже рассмотрели достоинства и недостатки бюджетного A20, среднебюджетного A30 и смартфона среднего уровня A50. Следующий на очереди – Galaxy A40, который представляет столь редкий в наше время класс компактов.

Дизайн

Внешне Galaxy A40 почти не отличается от моделей Galaxy A50 и Galaxy A30: маленький вырез для фронтальной камеры, тонкая нижняя рамка, градиентная расцветка и сканер отпечатков пальцев на выполненной под стекло задней панелью из поликарбоната. Однако есть у новинки одно серьезное отличие от своих собратьев. Если Galaxy A30 и Galaxy A50 получили экраны на 6,4-дюйма, то здесь используется панель на 5,9-дюйма. Благодаря своим скромным размерам, аппарат прекрасно умещается в одной руке – можно сказать, что это уже давно забытое ощущение после управления гораздо более крупными смартфонами. Сейчас это едва ли не самый компактный смартфон в ассортименте Samsung.

Дисплей

Устройству достался знакомый по другим моделям линейки SuperAMOLED дисплей Infinity-U: с диагональю 5,9 дюйма, разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 437 ppi), соотношением сторон 19,5:9, яркостью около 500 нит, широкими углами обзора и отличным черным цветом. Благодаря использованию крохотного выреза и тонким рамкам, экран здесь занимает 85,5% площади передней панели. Это прекрасный показатель, который даже выше, чем у флагманов iPhone XS и Samsung Galaxy Note9 – 82,9% и 83,4%, соответственно.

Железе и производительность

AnTuTu – 109506 баллов

Geekbench 4 – 4155 баллов

А вот с аппаратной частью здесь все не так радужно: фирменная платформа Exynos 7904 Octa характеризуется восемью ядрами с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G71 MP2. Это не самое быстрое решение, которое используется, например, в Galaxy A30. Мощи процессора в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти хватит на обычные задачи, вроде серфинга по Сети с парой десятков открытых вкладок и проигрывания видео в разрешении Full HD, однако запас производительности здесь минимальный. К тому же требовательные игры пойдут лишь на минимальных настройках.

Камеры

Двойная камера, судя по всему, перекочевала напрямую из Galaxy A30. Речь идет об основном модуле с 16 Мп сенсором, светосильной оптикой f/1.7 и фазовым автофокусом, а также 5-Мп вспомогательном модуле со сверхширокоугольным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 12 мм, углом обзора в 123 градуса и апертурой f/2.2. Обе камеры отлично справляются с дневной съемкой, выдавая снимки с высокой детализацией и хорошей цветопередачей. Вечером оба модуля снимают намного хуже, с огромным количеством шумов, но это беда большинства недорогих смартфонов. Фронтальная камера получила датчик изображения разрешением аж 25 Мп и объектив с апертурой f/2.0, а видео записывается в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Главная жертва, на которую инженерам Samsung пришлось пойти ради уменьшения габаритов, это ёмкость аккумулятора. Она здесь равна 3100 мАч, в то время как у Galaxy A30 батарея на 4000 мАч. Впрочем, и при довольно активном использовании аккумулятора хватит до конца дня, а для зарядки здесь можно использовать адаптер питания мощностью 15 Вт.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, современного порта USB Type C, трех расцветок корпуса, среди которых выделяются синяя и белая, а также модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Samsung Galaxy A40 оценен в 17 990 рублей. Самым очевидным конкурентом является Redmi Note 7, который предлагает шустрый процессор Snapdragon 660 и аккумулятор на 4000 мАч за чуть меньшие деньги в сравнимой конфигурации. Также отметим Meizu X8 на мощной платформе Snapdragon 710, Honor 8X с большим дисплеем или ASUS Zenfone Max Pro (M2) с аккумулятором на 5000 мАч и более производительным железом. Из смартфонов со схожими габариты можно выделить HUAWEI P20 Lite и Nokia 6.1 Plus, которого сейчас нет на российском рынке.

Вывод

Samsung Galaxy A40 явно нацелен на любителей компактных смартфонов, но получилось ли у него им угодить? Современный дизайн, качественный AMOLED-экран, широкоугольная камера и модуль NFC можно однозначно занести в плюсы смартфона. А вот не самый быстрый процессор и аккумулятор на 3000 мАч в не самые очевидные минусы. Однако серьезных конкурентов у Galaxy A40 все равно нет, а потому он точно найдет своего покупателя.