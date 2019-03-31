Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A50 64GB

2019-03-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy A50; [2154]
В начале этого года компания Samsung представила обновленную линейку смартфонов Galaxy A: A20, A30 и A50. Бюджетная модель, среднебюджетная и смартфон среднего уровня. Мы уже похвалили Galaxy A30 за столь редкое для бюджетных моделей Samsung сочетание цены и характеристик, а теперь попробуем разобраться в достоинствах и недостатках среднеуровневого Galaxy A50.

Дизайн

В обзоре бюджетной модели Galaxy A30 мы радовались современному дизайну за небольшие деньги. Galaxy A50 очень сильно похож на своего младшего собрата наличием крохотного выреза для фронтальной камеры, тонкой нижней рамкой, градиентной расцветкой и выполненной под стекло задней панелью из поликарбоната. Однако мы нашли два небольших отличия. Во-первых, сзади нет сканера отпечатка пальцев. Во-вторых, основная камера состоит из трех модулей, а не из двух. Так или иначе, Galaxy A50 хорош собой и эргономичен (толщина – 7,7 мм, масса – 166 граммов), а это не может не радовать.

Дисплей

Дисплеи флагманских смартфонов Samsung из года в год признаются лучшими, но и средним моделям достаются панели отличного качества. Здесь, например, используется 6,4-дюймовый SuperAMOLED экран Infinity-U с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 403 ppi) соотношением сторон 19,5:9, яркостью 500 нит, отличными углами обзора и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Благодаря использованию маленького выреза и тонким рамкам, дисплей здесь занимает 85% площади передней панели. Это отличный показатель. Для сравнения, у прошлогодних флагманов Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS он равен 83,4% и 82,9%, соответственно. Главная же фишка здешнего экрана, это встроенный сканер отпечатка пальцев. Здесь применяется оптический датчик, а не ультразвуковой, как в топовых моделях Samsung.

Железо и производительность

За аппаратную составляющую здесь отвечает фирменный процессор Samsung Exynos 9610 – выполненный по нормам 10-нанометрового техпроцесса, он располагает восемью ядрами с тактовой частотой до 2.3 ГГц и графикой Mali-G72 MP3. Это новенький и довольной производительный чипсет. Его мощи вкупе с 4 ГБ оперативной памяти хватит не только для обычных задач, вроде серфинга в Сети и просмотра видео в разрешении Full HD, но и для запуска тяжелых игр. Тот же PUBG Mobile пойдет на высоких настройках графики.
  • AnTuTu – 145408 баллов
  • Geekbench – 5586 баллов

Камера

Камера здесь состоит из трех модулей: основного с датчиком разрешением 25 Мп, оптикой с апертурой f/1.7 и фазовым автофокусом, ультраширокоугольного модуля с разрешением 8 Мп и эквивалентным фокусным расстоянием 12мм, а также вспомогательного 5 Мп модуля для замера глубины сцены. Основная камера выдает довольно качественные снимки с хорошей детализацией и неплохим динамическим диапазоном, а «ширик» позволяет захватить больше объектов пусть и с довольно заметными искажениями по краям. Что до фронтальной камеры, то она имеет разрешение 25 Мп и оптику со светосилой f/2.0. Видео можно снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду. Разрешение 4K по-прежнему остается привилегией топовых моделей Samsung.

Аккумулятор и автономность

Ёмкость аккумулятора здесь такая же, как и в Galaxy A30 – 4000 мАч. В связке с энергоэффективным процессором и экономичным AMOLED-дисплеем батарея показывает отличную автономность. При обычном режиме использования одного заряда вполне может хватить на два дня. Нельзя не отметить и быструю зарядку мощностью 15 Вт, которая заряжает смартфон от комплектного зарядника за полтора часа.

Одной строкой

Отметим наличие 3,5-мм разъема для наушников, отдельного слота для карт памяти microSD до 512 ГБ, современного порта USB Type C, Bluetooth 5.0, а также модуля NFC с поддержкой Samsung Pay.

Цена и конкуренты

В России версия на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 20 тысяч рублей, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти обойдётся в 25 тысяч. Главным конкурентом в этой ценовой категории выступает «народный флагман» Xiaomi Pocophone F1 с 6 ГБ ОЗУ и почти вдвое более производительным процессором. Также можно отметить Meizu X8 на платформе Snapdragon 710, Honor 8X Max с огромным дисплеем или ASUS Zenfone Max Pro (M2) с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Что из себя представляет Galaxy A50? Это смартфон с современным дизайном, хорошим дисплеем, достаточной для всех задач производительностью, отличной автономностью, неплохой тройной камерой и даже фишкой более дорогих моделей – подэкранным сканером отпечатков пальцев. С такими достоинствами и магией большого бренда эта новинка вполне может тягаться с конкурентами из среднего ценового сегмента.

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