Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10e 6/128GB. Компактный конкурент для iPhone XR

Осенью прошлого года компания Apple представила флагманские смартфоны iPhone XS, iPhone XS Max и немного упрощенную и более доступную модель iPhone XR. То же самое полгода спустя провернула Samsung, дополнив традиционную пару флагманов Galaxy S10 и Galaxy S10+ смартфоном Galaxy S10e. Чем эта младшая модель отличается от старших и, самое главное, насколько она хороша по сравнению с прямым конкурентом iPhone XR?

Дизайн

Главное отличие Galaxy S10e от стандартной модели и от iPhone XR, это компактность. Речь идет о 5,8-дюймовом дисплее против экранов с диагональю 6,1-дюйма. Младшая модель получила обычный плоский экран с рамками по бокам, в то время как у старших – фирменный дисплей с изогнутыми боковыми гранями. Наконец, у Galaxy S10e нет ультразвукового сканер отпечатка пальцев – здесь он расположен на боковой грани. Последнее отличие совсем уж незначительное – «доступный» флагман наделили молодежной жёлтой расцветкой, которой нет у более дорогих собратьев.

Дисплей

5,8-AMOLED-панель имеет соотношение сторон 19:9, сертификацию по стандарту HDR10+ и функцию Always-on display. От дисплея в Galaxy S10 её отличает разрешение не Quad HD+ (плотность пикселей 550 ppi), а Full HD+ (плотность 438 ppi). Полезная площадь дисплея по отношению к передней панели заметно ниже – 88,3% против 83,3%. Впрочем, у iPhone XR этот показатель и вовсе равен 79%. Нелишним будет напомнить, что Apple пожадничала и наделила свой «дешевый флагман» IPS-панелью, в то время как в iPhone XS и iPhone XS Max используется OLED-дисплей Super Retina.

Производительность

В чем Samsung свой младший флагман урезать не стала, так это в производительности. Здесь применяются два топовых чипсета: фирменная платформа Exynos 9820 и Snapdragon 855. В России по традиции будет продаваться версия на 8-нанометровом чипсете Samsung, который имеет два кастомных ядра Samsung с тактовой частотой 2,7 ГГц, два ARM Cortex-A75 с частотой 2,3 ГГц, четыре ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и графический ускоритель ARM Mali-G76 M12. По словам производителя, новинка опережает предшественника в плане графики на 40%, а его энергопотребление уменьшилось на 35%. Оперативной памяти здесь 6 ГБ против 8 ГБ у Galaxy S10. В любом случае, производительность смартфона будет избыточной как минимум пару лет.

AnTuTu - 327000 баллов

Geekbench 4 - 9700 баллов

Камеры

Начнем с того, что в Galaxy S10e не тройная тыльная камера, как в Galaxy S10, а двойная. Речь идет об основном 12 Мп модуле (с переменной диафрагмой ƒ/1,5-2,4, углом обзора 77 градусов) и широкоугольном модуле с датчиком разрешением 16 Мп (объектив с диафрагмой ƒ/2,2, углом обзора 123 градуса или 26 мм в 35-мм эквиваленте). 12 Мп модуль с двукратным оптическим зумом, апертурой ƒ/2,4 и автофокусом достался старшим моделям. Они, кстати, делят с Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro первое место в рейтинге камерофонов самого авторитетного в этой области ресурса DxOMark. Очевидно, что даже с двумя модулями Galaxy S10e имеет одну из лучших камер в смартфонах. У iPhone XR одинарная камера, объектив которой не позволит смотреть на мир так же широко, как второй модуль в Galaxy S10e.

Аккумулятор и автономность

Также отметим отличную фронтальную камеру разрешение 10 Мп (объектив со светосилой ƒ/1,9) и возможность записывать видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.Смартфон получил аккумуляторную батарею на 3100 мАч, что на 300 мАч меньше, чем у Galaxy S10. Учитывая меньшую диагональ экрана и его разрешение, мы получим схожую автономность. Отметим быструю зарядку мощностью 15 Вт, вторую версию беспроводной зарядки мощностью 15 Вт, а также возможность подзаряжать беспроводным способом другие гаджеты – например, беспроводные наушники Galaxy Buds. iPhone XR, например, такой продвинутой технологией похвастаться не может.

Одной строкой

Дополнительно отметим защиту от пыли и влаги IP68, поддержку современного стандарта Wi-Fi 802.11ax, слот для карт памяти microSD до 512 ГБ, разъем USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и модуль NFC.

Цена и конкуренты

Samsung Galaxy S10e оценен в России в 56 990 рублей. iPhone XR в версии на 128 ГБ флеш-памяти стоит 60 тысяч рублей, но в целом оба смартфона выступают в одной ценовой категории. До 59 000 рублей подешевел и флагман Huawei Mate 20 Pro, который имеет схожие характеристики (та же возможность беспроводной зарядки других устройств), но немного уступает в производительности из-за фирменного чипсета Kirin 980. От совсем уж лобовой конкуренции новинку Samsung уберегают его размеры: 5,8 дюйма против уже упомянутых 6,1 дюйма у iPhone XR и совсем уж огромных 6,39-дюйма у Mate 20 Pro. Пожалуй, другого столь же компактного и технологичного флагмана сейчас на рынке нет. Кроме iPhone XS, конечно, но он намного дороже.

Вывод

На бумаге Galaxy S10e кажется очень удачным решением Samsung. На наш взгляд, его главной особенностью является сочетание небольших размеров и максимальной производительности. Отличий от Galaxy S10 немного – плоский, но все такой же крутой экран и отсутствие вспомогательного модуля в основной камере, что не мешает ей быть одной из лучших на рынке.

В споре с iPhone XR новинка Samsung тоже выходит победителем. У смартфонов схожая производительность, но кореец берет свое более качественным экраном, современным дизайном (у iPhone XR уродливая монобровь и слишком уж широкие рамки), двойной камерой и мелочами, вроде 3,5-мм разъема для наушников, слота microSD и функции беспроводной зарядки других устройств. Но насколько удачным Galaxy S10e окажется на деле, все же решат пользователи.