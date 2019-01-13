Обзор плюсов и минусов смартфона Sony Xperia XA2 Plus 32GB

Прошлым летом компания Sony довольно неожиданно представила смартфон среднего уровня Sony Xperia XA2 Plus. Это модель среднего уровня, которая занимает место между XA2 и XA2 Ultra. В этом сегменте у смартфона Sony традиционно много китайских конкурентов. Давайте разбираться, сможет ли он выделиться на их фоне.

Дизайн

Какими бы ни были смартфоны Sony внутри, они всегда выделялись на фоне конкурентов в плане дизайна. Вот и Xperia XA2 Ultra получил слегка устаревшую внешность, но выглядит при этом интересно. Скругленные торцы, металлическая рамка, пластиковая задняя крышка выпуклой формы с металлическим напылением, довольно толстые рамки снизу и сверху, а также сканер отпечатков пальцев на привычном месте. Единственное, что с годами не меняется, толщина и масса – 9,6 мм и 205 граммов. И это при этом, что в смартфоне используется не самая емкая батарея на свете (3580 мАч). Несмотря на солидный вес, держать смартфон удобно из-за вышеупомянутой задней крышки.

Дисплей

Смартфону достался 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей (плотность 402 ppi), средней яркостью в 592 кд/м2, 92% равномерностью подсветки, контрастностью 1866:1, низким уровнем черного 0.32 кд/м2 и отличными углами обзора. Это отличные характеристики устройства среднегобюджетного или среднего уровня. Заметим, что Sony по-прежнему избегает использования «моноброви» – экран в результате занимает 79% площади передней панели.

Железо и производительность

Если конкуренты работают на шустрых процессором Snapdragon 660 или хотя бы Snapdragon 636, то Sony Xperia XA 2 Ultra достался более доступный вариант – Snapdragon 630. В бенчмарках GeekBench и AnTuTu в связке с 4 ГБ оперативной памяти смартфон набирает 4000 и 85550 баллов. С такой производительностью не поиграешь на высоких настройках, но для остальных задач его будет достаточно. К сожалению, в нашей стране не продается версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

Камеры

Основная камера здесь одинарная – 23-Мп сенсор и светосильная оптика (f/2.0). Камера отличается неплохой цветопередачей, узким динамическим диапазоном и недостаточной детализацией – особенно при съемке со слабым освещением. Зато видео можно снимать в разрешении 4К с поддержкой HDR. Фронтальная камера здесь на 8 Мп с довольной темной оптикой f/2.4.

Автономность

Sony наделила смартфон довольно емким аккумулятором на 3580 мАч, что с учетом не самого прожорливого процессора позволяет получить отличную автономность. В тесте автономности PCMark Sony Xperia XA2 Plus демонстрирует результат в 11 часов 45 минут. Есть и поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0, однако соответствующий адаптер нужно докупать отдельно. В комплекте поставляется зарядка на 5В и 1.5А.

Одной строкой

Отметим наличие разъёма USB Type-C (USB 2.0), отдельные слоты для SIM и карт MicroSD, поддержку Bluetooth 5.0 и модуль NFC.

Цена и конкуренты

Сейчас Xperia XA2 Plus можно купить в России за 21 тысячу рублей. В этой ценовой категории у него немало конкурентов. Это, например, Nokia 7 Plus с «чистым» Android, более производительным процессором и двойной камерой, более доступный ASUS Zenfone Max Pro (M2) с двойной камерой, Snapdragon 660 и АКБ на 5000 мАч, чуть более дорогой Xiaomi Pocophone F1 с мощнейшей SoC Snapdragon 835 и намного более доступный Xiaomi Mi A2 с более интересной двойной камерой и процессором Snapdragon 660.

Вывод

Если закрыть глаза на цену и амбиции, то перед нами весьма добрый смартфон. С отличным дисплеем, ни на кого не похожим дизайном, отличной автономностью, а также приятными мелочами вроде модуля NFC и отдельного слота для карт MicroSD. Однако высокая цена портит все впечатление, ведь за такие деньги можно найти гораздо более продвинутый смартфон. А потому рекомендовать Xperia XA2 Plus можно лишь самым ярым фанатам японского бренда.